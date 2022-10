Koncert světoznámého houslisty Václava Hudečka, sólisty prestižních světových orchestrů, držitele řady významných ocenění, zázračného talentu, jenž se stal světovou houslovou legendou, a uznávaného cembalisty Martina Hrocha, člena Britské cembalové společnosti, sólisty řady významných orchestrů koncertně činných v ČR i Evropě. Martin Hroch je uznávaným cembalistou a je vysoce hodnocen nejen odbornou kritikou.

Jablonecký voříšek 2022

KDY: Sobota 1. října od 14 hodin

KDE: Eurocentrum – Letní scéna

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční pejskařská akce – na soutěž kříženců různých barev a velikostí, kteří předvedou nejen psí kusy, ale pokud nepředvedou, nevadí. Žádný soutěžící neodejde s prázdnou! V porotě 24. ročníku usedne a bude hodnotit pejsky Vlastimil Harapes s ostatními členy poroty a osobnostmi Jablonecka. Po dobu prezentace a příprav k dobré náladě bude hrát skupina DONAHA.

Den architektury

KDY: Sobota 1. října od 16 hodin

KDE: u vstupu do sokolovny

ZA KOLIK: Zdarma

Architektky Ida Chuchlíková a Dita Procházková ze spolku PLAC o historii vzniku Tyršova parku a jeho roli v životě města v proměnách času. Zaměří se i na vizionářský záměr jabloneckého Sokola objevit ztracenou identitu tohoto území. Provedou vás příklady současných proměn veřejného prostoru zmapovaných urbanistou a výtvarníkem Janem Trejbalem. Společně propátráte budovu Sokolovny uvozující park: z nejhlubšího podzemí, kde se nedávno objevila zapomenutá studna, vystoupáte až do nejvyšších pater stavby, která hrála v historii města důležitou roli. Dozvíte se, co se v prostoru parku lemujícího řeku Nisu a v Sokolovně plánuje a jak v příštích letech objevit jejich ztracenou identitu. Procházku po historii, současnosti i vizi budoucnosti zakončí projekce a instalace fotografa a video tvůrce Jana Vlčka. V průběhu dne se budete moci zapojit do workshopu a zprostředkovat svůj vlastní příběh a vzpomínky do připravované expozice.

Grumpy O Sheep

KDY: Sobota 1. října od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 190 – 250 Kč



Divoká dvojka z Belfortu vesele mísí barevné irské melodie plné piva, whisky a rašeliny se španělskými kytarovými zběsilými rytmy energickém rockovém stylu. Grumpy O Sheep je duo performerů, umělců, divadelníků a pouličních hudebníků v jednom balíčku.

Štístko a Poupěnka

KDY: Neděle 2. října od 10 hodin

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: 250 - 300 Kč

Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukáží, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučí, že by si raději měli čistit zoubky, aby je nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozví, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku. Zachrání princeznu, porazí draka, zkrátka nevzdáme to a pomůže nám s tím Princ Bajaja. Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. Společnými silami zadupeme bacila s písničkou Brontosaurus. Oprášíme osvědčené hity jako Letí letí, Jojojo nenene, Bláznivý den, Elo elo veselo a Vodník Brekeke. Tak vzhůru do fantastického světa pohádek, písniček a tance se Štístkem a Poupěnkou!

Miluše & René Roubíčkovi 100

KDY: Do konce října

KDE: Muzeum skla a bižuterie



V červnu vzdá jablonecké muzeum poctu dvěma velikánům českého i světového uměleckého sklářství, manželům Miluši a Renému Roubíčkovým, kteří by letos oslavili 100. narozeniny. „Na základě dohody s rodinou a sklářským mistrem Jiřím Pačinkem, který s nimi dlouhá léta spolupracoval, uspořádáme dokonce dvě výstavy současně,“ uvedl hlavní kurátor našeho muzea Petr Nový. Obě začínají společnou dvojvernisáží 9. června, v Jablonci se uskuteční výstava nazvaná Jen my dva, Křišťálový chrám v Kunraticích u Cvikova bude hostit Setkání. „Každá z nich bude mít svůj vlastní příběh a jinou atmosféru,“ slibuje Petr Nový.

50 na 50 Arnošt Frauenberg

KDY: Pátek 30. září od 20 hodin

KDE: Varšavjanka, Harrachov

ZA KOLIK: korun

Stand-up speciál. Hostem bude Jarda Krušina.

Den architektury

KDY: Sobota 1. října od 9:30

KDE: Železný Brod 890 - vedle silnice na Malou Skálu, Železný Brod



Pojďte se podívat do první z trojice letos otevřených malých vodních elektráren (MVE) v Libereckém kraji. Tato MVE je nově postavená po původní zrušené elektrárně Liebigovy přádelny. Náhon sloužil od 60. let jako skládka. Průvodci: architekta Petra Veselá a provozovatel MVE Aleš Makovský

Benefiční koncert MyJenNěkdy

KDY: kostel sv. Jakuba Většího

KDE: kostel sv. Jakuba Většího

I letos můžete pomoci dobré věci a zároveň si užít nevšední koncert v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě. Tentokrát se vám představí hudební těleso MyJenNěkdy z Jablonce Nad Nisou. Můžete se těšit na koncert plný krásných písní. Smíšený komorní sbor vznikl v červnu 2015 z iniciativy dvou současných členů sboru. V současné době zpívá ve sboru 11 členů. Repertoár

sboru je rozmanitý zahrnuje období od renesance po současnou hudbu , včetně hudby lidové a to vše a capella. Výtěžek ze vstupného půjde na malou Laurinku - 13 let z Jablonného v Podještědí, která trpí několika vážnými onemocněními a žije sama s maminkou.

Burza - bazárek

KDY: Sobota 1. října od 9 do 17 hodin, neděle 2. října od 10 do 15 hodin

KDE: Beseda, Rychnov u Jablonce



Přijďte si prodat nebo vyměnit oblečení, věci do domácnosti, hračky… Rezervace stolu na rcklubicka@seznam.cz.

Svátek sv. Františka z Asssisi

KDY: Sobota 1. října a neděle 2. října

KDE: kostel sv. Františka z Assisi, Šumburk

V sobotu vás čeká oneman show Jana Horáka "František blázen" inspirována životem sv. Františka z Assisi od 16.30 hodin přímo v kostele. Od 18 hodin bude koncert skupiny Kapři z Příchovic. V neděli 2. října bude slavnostní bohoslužba od 9 hodin doprovázená varhaníkem Petrem Tomešem a SDM Desná, po ní bude žehnání malých a velkých zvířátek před kostelem s drobným

občerstvením v podobě koláčků farnic, místní kávy a piva. Děti z Tanvaldska pro Vás připravují misijní stánek s handmade výrobky. Pro děti (a nejen pro ně) bude připraveno loutkové divadlo Prokůpek a jejich hra Legenda o svatém Prokopovi. Těšíme se na setkání s Vámi. Vstupné dobrovolné.

Den architektury

KDY: Pátek 30. září a sobota 1. října

KDE: společenský sál Sklárny Antonínov, vodní elektrárna Antonínov



V pátek proběhne večer na téma Film a architektura. Od 18 hodin bude na programu film První dáma české architektury - dokumentární portrét české architektky, profesorky a výrazné osobnosti Aleny Šrámkové, která v této zemi ovlivnila myšlení a tvorbu mnoha činných architektů. Následovat bude film Jizerské hory. Po filmu bude probíhat diskuse o krajině a sídlech v Jizerských horách s autory filmu Viktorem Kunou a Reném Bělohradským. Diskuse bude sloužit i jako úvod pro následné sobotní procházky po malých vodních elektrárnách Josefův Důl, Liberec Rudolfov, Železný Brod, kterými bude provázet Petra Veselá. Procházka začne v 16 hodin naproti objektu v Antonínově. Tato MVE je opravdu malá a dá se říci, že domácká. Na této stavbě uvidíte, že lze profesionální dílo postavit i svépomocí.