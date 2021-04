Prohlédněte si Čertův odpočinek

KDY: Kdykoliv

KDE: Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Zdarma

V okrese Jablonec nad Nisou v severních Čechách se v Jizerských horách na úbočí Černé hory (1 085 m n. m.) asi 300 metrů jihovýchodně od jejího vrcholu nachází Čertův odpočinek. Skalní útvar s podivným názvem dostal jméno na základě svého tvaru - připomíná totiž křeslo. Na vrcholu najdou návštěvníci také výrazné skalní mísy (nebo hrnce) a rýhy, které podle legendy spolu s křeslem vznikly při vyhánění pekelných sil z hor: čerti, kteří si sem sedli, otiskli do skal svoje pozadí i ocasy. Od křesla bylo ještě nedávno možné kochat se hezkým výhledem, který ale rychle zarůstá okolními stromy. Čertův odpočinek je přístupný po značené, žluté turistické stezce.

Vydejte se na Suché skály

KDY: Kdykoliv

KDE: Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Zdarma



Suché skály (též Kantorovy varhany) jsou velice atraktivní a v Čechách poměrně vzácný skalní útvar a zároveň Národní přírodní památka v Českém ráji. Pískovcové usazeniny pocházejí z dob před 100 miliony lety, kdy byla oblast zaplavena mělkým mořem. Ačkoli jsou Suché skály lákadlem pro turisty, neexistuje v jejich těsné blízkosti žádná značená cesta. Důvodem je bezpečnost a ochrana již tak dost navštěvované památky. Pokud si chcete vychutnat ideální výhled na panorama skal, pak je lepší vystoupat z Malé skály po červené značce směrem k Besedicím a na vrch Sokol

Zahrajte si hru UNO

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 229 Kč



UNO je klasická jednoduchá karetní hra s přiřazováním karet stejných barev a čísel, která nikdy neomrzí! Pro ještě větší zábavu nyní ve hře najdete novinku, a to 3 akční přepisovatelné karty, díky kterým můžete vytvářet svá vlastní pravidla. Hráči se střídají a snaží se co nejrychleji zbavit se všech svých karet. Toho dosáhnou tak, že umístí kartu stejné barvy či hodnoty na vrchní kartu odkládacího balíčku.

Přemýšlejte u hry Activity

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 619 Kč



Activity Original je zábavná multigenerační společenská hra pro celou rodinu – nová verze s více pojmy. Chcete-li popojít figurkou po herním plánu, musíte spoluhráčům do časového limitu sdělit pojem, který jste si vytáhli na kartičce. Máte ale vždy stanoven i způsob, jakým musíte onen pojem sdělit – kresbou, pantomimou nebo opisem jinými slovy tak, aby je spoluhráči poznali. Hra obsadila 1. místo v soutěži Hračka roku 2011.

Přečtěte si knihu Marka Erbena Myšlenky za volantem

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 269 Kč



Kniha Marka Ebena Myšlenky za volantem představuje soubor sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky v letech 2014–2020. „Moje zkušenost s podobnými knížkami je taková, že se mi vždycky něco líbí a něco zase ne. A byl bych vlastně rád, kdyby v té knížce zbylo jen to, co se mi líbí, abych nemusel otravně listovat a přeskakovat to, co se mi nelíbí. Ale nikdy jsem neměl to srdce z knížky něco vytrhnout, připadá mi to barbarské. A proto je tato knížka ve formě kroužkového bloku, protože z bloku člověk vytrhne list jako nic a nemusí se trápit. Pokud někomu po přečtení zbudou jen desky, velice se omlouvám,“ popisuje autor knihy.