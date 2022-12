Vánoční vystoupení DPS Vrabčáci, Vrabčata a Písklata při ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou. Hostem večera bude DPS Skřivánek z MŠ Mšeňáček z Jablonce nad Nisou, operní pěvec Dušan Růžička a multižánrové těleso Bohemia Voice. Klavírní doprovod: Romana Halamová a Dagmar Vajdíková. Moderuje: Lucie Peterková. Pro návštěvníky této oblíbené vánoční akce mají Vrabčáci připraven pestrý výběr z jejich repertoáru, přibudou i nově nastudované skladby a chybět samozřejmě nebudou oblíbené vánoční písně.

Ladybirds & Zakkiss Trio

KDY: Pátek 9. prosince od 19.30

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 180/150 Kč



Můžete se těšit na kombinaci všech žánrů, co vás napadnou. Ladybirds propojují folk-pop-country a kdoví co ještě. Zahostuje i Michal Cába na bicí soupravu. Zakkiss Trio z Plzně propojuje grunge-rock-ambient a kdoví co ještě.

Vánoce v Křišťálovém údolí

KDY: Sobota 10. prosince a neděle 11. prosince

KDE: Liberecký kraj

Další a poslední letošní víkend v křišťálovém údolí se zcela ponese v duchu nadcházejících vánočních svátků. Dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech a muzeích. Nejen krásné vánoční ozdoby, ale i výrobu šperků, bižuterie a skleněných výrobků zažijete ve vánoční atmosféře přímo v místech vzniku, vánoční program si připravila i muzea. To jablonecké nabídne v sobotu vstup zdarma a bude tu probíhat výroba vánočních přání. V neděli se tvůrčí práce ujme společnost AG Plus a předvede nejen ukázky malování skleněných knoflíků, ale návštěvníci si i sami budou moci malování vyzkoušet. V neděli bude zvýhodněné vstupné do muzea. Všechna místa, která se do programu zapojila a informace, které potřebujete vědět najdete na

Kosmický koncert Mandragora, Ornament a WYX

KDY: Sobota 10. prosince od 19 hodin

KDE: Woko klub



Kosmický koncert jabloneckých skupin Mandragora, Ornament a WYX, celou akci doplní Fireshow JBC-lightshow. Bude to slušná nálož zábavy, světel a dobrý muziky. Mikuláš dal letos čertům volno a posílá je raketově do Woka. Trochu rachotu před klidnými Vánocemi ještě nikoho nezabilo.

Kope Tour 2022

KDY: Sobota 10. prosince od 21 hodin

KDE: Klub Na Rampě

Legendární sestava, kterou můžete znát z magazínu THE MAG. Hosté: Forgen, Homer821, PEPIS, Meizyy, 202fearless, Cyper Sound, BBB a další…

Betlém hledá Superstar

KDY: Neděle 11. prosince od 15 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 120 Kč



Nový muzikál pro celou rodinu. Marie a Josef jsou na cestě do Betléma, doprovází je osel. Tento obrázek známe všichni. Ale co když s nimi šel i lev a jednorožec? Které zvíře si zaslouží nést ještě nenarozeného Ježíška? Kdo bude Superstar? Co se opravdu stalo na cestě do Betléma? Tvůrci s humorem, nadhledem a velkou dávkou nadsázky zpracovali všem dobře známý příběh o cestě do Betléma.

Jak kočička s pejskem slaví Mikuláše a Štědrý den

KDY: Neděle 11. prosince od 16 hodin

KDE: Klub Na Rampě

Vánoční pohádku pro děti od 3 let zahraje divadlo Úsměv Ludmily Frištenské. Pejsek s kočičkou ví, že v zimě v prosinci se slaví Mikuláš a je Štědrý den. Chtějí udělat radost sobě i dětem. Převléknou se za Mikuláše a čerta a jdou ven zpívat koledy. Od hajného dostanou vánoční stromeček a krásně si oslaví Štědrý den. Jsou to ty nejhezčí svátky.

Vystoupení Akademie FSA

KDY: pátek 9. prosince od 18 hodin

KDE: Sportovní centrum

ZA KOLIK: 200 Kč



Na programu jsou vystoupení členů Fit Studia Aerobiku Jany Boučkové a dalších hostů. Po skočení bude raut a spousta zábavy.

Advent na Kittelovsku

KDY: Sobota 10. prosince od 8 do 19 hodin

KDE: Kittelův dům, Krásná

Celodenní předvánoční akce zahájí rorátní mše svatá doprovázená nádhernými liturgickými zpěvy v kostele sv. Josefa. O hudební doprovod se postará pražský varhaník Jan Sedlák. Kolem Kittelova domu i v domě samém, pak budou i adventní řemeslné dílny a adventní prodej rukodělných výrobků. Vedle sklářů se představí i např. tkaní, drátování či lití vosku i ohnivá řemesla. Po celý den bude otevřena i fara s nabídkou nápaditého občerstvení paní Pavly s posezením u plápolajících kamen. Otevřena bude i Příležitostná dobročinní kavárna v Kittelově domě se svařákem a medovinou. Další program: 11:00 ZUŠ Liberec - vystoupení - kostel sv. Josefa 12:00 Devítipodlahová bába a další tradiční štědrovečerní jídla a zvyky – Kittelův dům

13:00 Musica Rustika v kostele sv. Josefa adventní písně 14:00 Musica Rustica – folklórní soubor - zpívající kavárna Kittelův dům 15:00 Vánoční dovadlo z Turnova

15:00 Divadlo - Vánoční hra aneb O tom slavném narození - pod Kittelovým domem 15:00 Amici, gaudete! a ZUŠ Jablonec - kostel sv. Josefa 16:30 Mirek Kemel Trio

Dárek na poslední chvíli

KDY: Sobota 10. prosince od 9 do 12 hodin

KDE: KC Kino, Železný Brod



ČKA - Český ráj zve na předvánoční setkání u kávy s nabídkou zakoupení vánočních dárků. K dostání bude pestrá nabídka neobvyklých dárků, výrobků a uměleckých dílek místních umělců a řemeslníků. Budete mít možnost v přátelské atmosféře prožít příjemné chvíle, navíc si i něco pořídit pro své blízké, přátele a známe.

Kouzelné Vánoce s Magic Alexem

KDY: Sobota 10. prosince od 16 hodin

KDE: Městské divadlo

Vstupte do magického světa Vánoc plného kouzel a zábavy, kterým vás a vaše děti provede iluzionista, mág a kouzelník Magic Alex! Nenechte si ujít vánoční kouzelnickou show určenou nejen pro ty nejmenší, ale pro celou rodinu! Přijďte se pobavit, nechat se okouzlit, nahlédnout do světa iluzí a kouzel a také si společně s Alexem a jeho týmem zasoutěžit. Nebude chybět překvapení, rozbalování dárků, modelování zvířátek z balónků a mnoho dalšího. Možná se i vy naučíte nějaké kouzlo, které pak předvedete pod vánočním stromečkem.

3. adventní koncert

KDY: Neděle 11. prosince od 17 hodin

KDE: kostel sv. Jakuba Většího



Železnobrodské koledy – nedávno oživený obrovský kulturní poklad Železného Brodu vám nabídneme opět po několika letech pro potěchu duše a zpříjemnění předvánočního času.

Adventní koncert Antikvartetu Dušana Vančury

KDY: Pátek 9. prosince od 19.30

KDE: kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald

ZA KOLIK: 100 Kč

Antikvartet Dušana Vančury je skupina založená textařem, zpěvákem a kontrabasistou, dlouholetým členem Spirituál Kvintetu, Dušanem Vančurou v roce 1962. Kapela byla obnovena po padesáti letech nečinnosti v roce 2013. V současné době vystupuje Antikvartet ve složení Zuzana Vančurová, Magdalena Jungwirthová, Tomáš Vávra a Jiří Mašek. Skupina je složena ze čtyř zpěváků (soprán, alt, baryton, bas), kteří zpívají vlastní úpravy skladeb různých žánrů, otextované především jejím zakladatelem Dušanem Vančurou. V repertoáru Antikvartetu se tak objevují některé známé songy Spirituál kvintetu, Františka Nedvěda, ale i renesanční díla, lidové písně i soudobé skladby z dílny Johna Lennona nebo Paula McCartneyho.

Loučenský advent

KDY: Neděle 11. prosince od 17 hodin

KDE: kostel sv. Josefa v Loučné

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Tradiční Loučenský Advent rozezní i letos kostelík svatého Josefa v Loučné u Janova nad Nisou. Vystoupí Flastr.