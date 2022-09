Selecta Rollandblow je takřka po dvou dekádách neopominutelnou stálicí nejen české hudební scény. V jeho sbírce čítající na více než 3 000 titulů najdete ty nejzajímavější interprety, kteří zanechali svůj otisk v dějinách černé muziky a jeho jméno naleznete na line upu těch nejzásadnějších nezávislých festivalů. Těšit se můžete na kvalitní selekci reggae a dancehall!

Den s novým dopravcem

KDY: Sobota 10. září od 10 do 14 hodin

KDE: polygon v Kokoníně



Zkoušeli jste někdy řídit autobus? V sobotu budete moci usednout za volant autobusu. Nemusíte se ničeho bát, poradí vám zkušený instruktor. Stačí mít ŘP sk. B. Akce je vhodná pro malé i velké milovníky autobusů.

Hurvínek a nezvaný host

KDY: Neděle 11. září od 15 a 16:30

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 250 korun

Představte si, že u vás jednoho dne zaklepe nezvaný host. Nejenže je nezvaný, ale navíc je úplně jiný než kdokoliv a cokoliv, co znáte. A to se přesně stane u Spejblů. Z ničeho nic u nich bydlí Člunozobec a Spejbl s Hurvínkem jsou rázem podnájemníci ve vlastním bytě. Protože má Člunozobec opravdu nezvyklé potřeby a rituály, není možné s ním společný prostor sdílet. Jenže Člunozubec všechno ví, všude byl a neplatí na něj žádné logické argumenty, se kterými na něj Spejbl vyrukuje. Za to Hurvínek, ten si ví vždycky rady, na něj je i Člunozobec krátký a nebo je to naopak?

František Jiroudek – Malíř skryté krásy

KDY: Do 24. září

KDE: kostel sv. Anny



Výstava mimořádné umělecké kvality představuje českého malíře, grafika, scénického výtvarníka a pedagoga. Největší reprezentativní přehlídka díla velkého autora, který část malířského života věnoval malbě a toulkám kolem milované Jizery, po Semilsku, Kozákově a dalších lokalitich Severních Čech.

Tajemná rašeliniště

KDY: Sobota 10. září od 10 do 15 hodin

KDE: Ekocentrum, osada Jizerka, Kořenov

Krása a působivost jizerskohorské krajiny je vyhlášená a patří k ní také neobyčejná nálada a atmosféra místních rašelinišť. Právě na jejich počest pořádá Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. již devátý ročník akce Tajemná rašeliniště, na které zažijete rašeliniště ze všech stran. Celá akce se bude konat v osadě Jizerka, zejména v místním Ekocentru – č.p. 2. Po celý den budou probíhat zajímavé aktivity pro děti i dospělé: vyrábění z přírodnin, poznávání rašelinišť všemi smysly a dále bude vyrážet od ekocentra odborník, který provede návštěvníky do míst v rašeliništích, kam se jen tak nedostanete. „Na akci zveme širokou veřejnost a věříme, že pro každého, kdo na ni zavítá, bude přínosem a obohacením o nové informace a zážitky z míst, o kterých možná ani netušíme, jakým jsou pro nás pokladem.“ říká ředitelka Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Kateřina Bednářová. „Myslím, že program je opravdu pestrý a každý si vybere. Chceme lidem ukázat, že máme na co být v Jizerkách pyšní a pomoci jim se na chvíli zastavit a vnímat přírodu trochu jinýma očima“ dodává.

Fichtl Cup

KDY: Sobota 10. září od 9 hodin

KDE: běžecký stadion za hotelem Skicentrum, Harrachov



Závod motocyklů do 50 cm3 v kategoriích klasik, speciál a ořežplech se bude konat v sobotu v Harrachově na dojezdu velkých skokanských můstků. Přejímka od 9.30 hodin, trénink od 10 hodin, start ve12 hodin.

Divadelní sobota

KDY: Sobota 10. září od 19:30

KDE: KC Kino, Harrachov

ZA KOLIK: 140 korun

Divadelní spolek SMRŽ uvádí představení Ach, ta něha našich dam!

KDY: Neděle 11. září od 8:30

KDY: Neděle 11. září od 8:30

KDE: areál skokanských můstků u Skicentra



Ukaž co v tobě je a vyběhni co nejrychleji dopad můstku K125! Již 3. ročník závodu HRCH se bude opět konat v Harrachově v areálu velkých skokanských můstků, kde budeš mít šanci pokořit nejen ostatní závodníky, ale hlavně sebe a svoje limity. Adrenalinový závod ve výběhu můstků je pro každého, takže pokud máš odvahu, pojď do toho! Odměna a unikátní zážitek tě neminou.

Tanvaldské slavnosti

KDY: Pátek 9. září a sobota 10. září

KDE: kemp Tanvaldský Špičák, stadion, požární zbrojnice

Na samý závěr léta pro vás Město Tanvald připravilo již 29. ročník Tanvaldských slavností. Páteční program bude v hudebním duchu, kdy vám v podvečer k tanci a poslechu zahraje kapela Kompress Pavla Černého v areálu požární zbrojnice SDH Tanvald Šumburk. Sobotní celodenní program začíná v 9 hodin na Městském stadionu na Výšině a to hasičskou soutěží O pohár starosty města Tanvaldu. Potom v areálu Kempu Tanvaldský Špičák bude rozmanitý program, který startuje ve 13:00. Do areálu se můžete dostat vyhlídkovým vláčkem.

O pohár starosty města Tanvaldu

KDY: Sobota 10. září od 9 hodin

KDE: Městský multifunkční stadion



26. ročník hasičské soutěže v požárním útoku. Od 9 hodin kategorie mužů a žen zařazená do seriálu soutěží Jizerská liga 2022, od 14 hodin kategorie mladších a starších žáků zařazeno do Jablonecké ligy. V průběhu celého dne budou k vidění soutěžní pokusy v požárním útoku mnoha soutěžních družstev hasičských sborů a to nejen z Libereckého kraje. Diváci se mohou těšit také na bohaté občerstvení, které bude k dispozici po celý den na ploše stadionu.

Historic Jizera 2022

KDY: Pátek 9. září a sobota 10. září

KDE: start od sokolovny, Železný Brod

13. ročník jízdy pravidelnosti automobilů pořádají Přátelé historic moto a AMK Železný Brod. Více na www.phsbrod.webnode.cz.

Benefiční koncert na Poušti – 52. ročník

KDY: Neděle 11. září od 15 hodin

KDE: kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, Železný Brod



Přijďte si poslechnout tóny hudby v podání Barbory Jiráskové (zpěv), Veroniky Lédlové (pozoun) a Marcela Javorčeka (klavír). Součástí koncertu bude vernisáž výstavy kreseb Ivany Kantůrkové – In memoriam 3, která bude mít později pokračování v muzeu na Bělišti. Akce je součástí dnů Evropského kulturního dědictví._

Jen ten, kdo touhu zná

KDY: Sobota 10. září od 19 hodin

KDE: kostel sv. Josefa, Krásná

ZA KOLIK: 390 korun

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica se letos poprvé představí v malebné vísce Krásná. Na festivalovém pódiu se objeví letošní umělecká garantka festivalu – sopranistka Hana Blažíková, která si ke spolupráci přizvala proslulého německého klavíristu Andrease Staiera, jenž rozehraje originální nástroj Joseph Teller z roku 1830. Na programu je výběr z romantického písňového repertoáru. Návštěvníci současně budou moci před koncertem navštívit Kittelův dům s expozicí věnovanou slavnému rodákovi v Krásné.ropského kulturního dědictví.