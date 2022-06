Celostátní akce, kdy veřejnost může ve večerních hodinách zdarma navštívit kostely a modlitebny. V Jablonci bude možné navštívit: kostel Ducha svatého v Rýnovicích (18:00 otevření kostela, 18:30 pěvecký sbor MyJenNěkdy, 19:20-20:30 volná prohlídka), kostel Dr. Farského (18:00-22:00 zpřístupnění kostela, 18:30 Lucie Kejvalová - zpěv s lyrou, 20:00 varhanní hudba, 22:00-24:00 ticho při svíčkách), kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (14:00-17:00 jarmark, 17:00 bohoslužba, 18:00 varhanní kůr zblízka, 18:00-20:00 otevřený kostel), kostel Povýšení sv. Kříže (19:00-21:00 otevřený kostel) a modlitebna ochranovského sboru při ČCE (17:00-20:00 prohlídka sborových prostor, 17:00-20:00 aktivity pro děti).

Skleněná Muzejní noc pod Ještědem

KDY: Pátek 10. června od 18 hodin

KDE: Jablonec nad Nisou, Liberec

ZA KOLIK: Zdarma



Celorepublikový festival nabízí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a výstav také řadu doprovodných kulturních programů. Města pod Ještědem, která připravila společný program, jsou propojena tramvajovou linkou, a návštěvník tak může okusit atmosféru různých míst v jeden speciální večer. Letošní ročník oslavuje především Mezinárodní rok skla. V Jablonci bude otevřený Dům Scheybalových, Muzeum skla a bižuterie, kostel sv. Anny, Nová radnice a Galerie N. Kompletní program najdete na https://www.kulturajablonec.cz/akce/muzejni-noc-pod-jestedem-2022/

Jablonec proti proudu času

KDY: Pátek 10. června od 18 hodin (do 31. 3. 2023)

KDE: Dům Scheybalových Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Zdarma

35 let v historii města objektivem Petra Krajíčka. Pohled do života jablonečanů sedmnáct roků před a osmnáct po zlomovém 17. listopadu 1989. Výběr z šedesát tisíc negativů, zachycujících lidi, stavby a události v období let 1973–2007. Krásná éra černobílého kinofilmu a barevných diapozitivů, kdy byly důležité pojmy clona, čas, zaostření, citlivost filmu, hloubka ostrosti a barva světla. To vše doplněné o nejzajímavější události pětatřiceti ročníků okresních novin. Retrospektivní fotografická výstava mapuje 35 let v životě města Jablonec nad Nisou.

Výstavu doprovodí cyklus tematických besed (podzim 2022–jaro 2023)

Cross běh

KDY: Sobota 11. června od 9 hodin

KDE: Běžecký stadion za hotelem Skicentrum, Harrachov

ZA KOLIK: 100/400 Kč



Závod Cross běh Harrachov je součástí CSG Multisport tour 2022. Připraveny jsou i závody pro děti, hlavní závody se poběží na 8 km a 16 km.

Noc kostelů

KDY: Pátek 10. června

KDE: Tanvald

ZA KOLIK: Zdarma

Navštivte farní kostel sv. Františka z Assisi. Od 19 hodin zahraje varhaník Petr Tomeš, od 20 hodin budou probíhat komentované prohlídky a od 21.30 závěrečný koncert - projekce Tanvaldského hudebního jara – Duo Kchun na téma Božské komedie od Dante Alighieriho. Můžete navštívit i kostelík na Horním Tanvaldě, který bude otevřený i s věží. Nahlédněte na kúr, půdu i ke zvonu, ochutnejte mešní víno, které se používá při bohoslužbách, zapalte svíčku… Na organizaci se podílí město Tanvald, Gymnázium Tanvald, ZŠ Horní Tanvald, farnost Tanvald, Biskupství Litoměřice a náš spolek Zachraňme tanvaldské kostely.

Tanvaldské vrcholky

KDY: Sobota 11. června od 7 hodin

KDE: start v městském informačním centru Tanvald



Turistická akce. Připraveno je pět tras různých délek od 5 do 50 kilometrů, které vás provedou krajinou Tanvaldska. Kratší trasy lze zvládnou i s dětmi v terénním kočárku. Turistiku můžete spojit s návštěvou okolních rozhleden a atraktivních míst. Cíl je v kempu Tanvaldský Špičák, kde každý účastník obdrží diplom a pamětní medaili.

Cimrmanovské slavnosti

KDY: Sobota 11. června a neděle 12. června

KDE: Příchovice a Tanvald

Druhý červnový víkend bude na Jablonecku patřit Járu Cimrmanovi. Kromě sobotní slavnosti u Minimuzea Na Mlatě a Slavností pod Majákem Járy Cimrmana v Příchoviccích se v neděli 12. června uskuteční Spanilá jízda Cyklostezkou Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova, kterou po sedmnácté pořádá Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko s partnery. Start jízdy je v neděli v 8:55 hodin u Penzionu Rusalka v Navarově. V Tanvaldu u kostela sv. Františka z Assisi čeká účastníky ve 13 hodin uvítání a defilé neohrožených jezdců, dětské pěvecké sbory, orchestr O.V.J. DIXIE i poněkud veselý program. Více na facebooku https://www.facebook.com/events/561755535469827/?ref=newsfeed

Mystický duet

KDY: Sobota 11. června od 19 hodin

KDE: hrad Vranov, Malá Skála

ZA KOLIK: 250 korun



Cesta do nejjemnějších dimenzí hudby a zvuku v podání Ivo a Pavla Sedláčkových. Vstupenky v předprodeji v kase hradu nebo v Infocentru Vejměnek Malá Skála.

Železnobrodský jarmark

KDY: Pátek 10. června – neděle 12. června

KDE: Malé náměstí, náměstí 3. května, Husova ulice, Železný Brod

Po dvouleté pauze se uskuteční tradiční Železnobrodský jarmark. V pátek od 17 hodin vystoupí na Malém náměstí kapely Seven, WE2 a Revival 60´s. Sobotní program začne v 10 hodin. Jarmark doprovodí bohatý hudební program, vystoupí Broďanka, Heidi Janků, Vanua2, F. A. King nebo Logr. V KC Kino bude probíhat multižánrový festival Kultikino.

Mozaikyáda

KDY: Pátek 17. června od 9 hodin

KDE: Středisko volného času Mozaika Železný Brod

Prezentace všech kroužků a činností, které pořádá SVČ Mozaika Železný Brod proběhne na zahradě u SVČ Mozaika (ul. Jiráskovo nábřeží). Zakončení školního roku na zahradě SVČ Mozaika - zábava pro všechny generace, možnost vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu, výtvarné techniky, keramiku, včelařství, práci na stávku, slackline a další, připraveno drobné občerstvení

Ach, ta něha našich dam

KDY: Pátek 10. června od 19 hodin

KDE: sál Parkhotelu, Smržovka

Francouzská situační komedie, ve které se během všedního dne setkávají v kavárně tři odlišné ženy. Každá z těchto dam má jinou povahu a životní filosofii. Během jejich hovoru se přetřese vše, od chlapů počínaje, přes jídlo, až po věci spojené se smrtí. Ta je ovšem v této hře spojena černým humorem a peprnými dialogy. A jak tak rozhovor plyne, najednou vychází najevo, že manžel jedné z nich kamsi zmizel. A s tím by se rozhodně mělo něco udělat… Premiéra divadelní hry v podání ochotnického souboru SMRŽ Smržovka.

Noc kostelů

KDY: Pátek 10. června od 19 hodin

KDE: kostel Archanděla Michaela Smržovka



Na programu bude koncert komorního kvarteta Classicis. V rámci koncertu zazní skladby M. Hyblera, J. S. Bacha, W. Williamse, G. F. Händla, G. Sammartiniho, A. Corelliho, T. Giordaniho, A. Vivaldiho, P. Tomeše. Ve 20.45 seznámení s gistorií a současností obnovy kostela, poté ztišení a přímluvy za blízké, vytvoření kříže ze svíček – vzkazy do nebe.