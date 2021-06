Architektura pro Horské město

KDY: Sobota 12. června 10-12:30 a 13-17

KDE: Výstavní síň Domu Jany a Josefa V. ScheybalovýchKostelní ulice 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou

Městská galerie MY pořádá ve Výstavní síni Domu Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou výstavu s názvem Architektura pro horské město. Tato výstava se týká 150. výročí narození jabloneckých architektů Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha. Prohlédnout si můžete historické fotografie a plány nebo zajímavé dochované prvky zbořených staveb. Výstava potrvá do 11. září.

Napětí vol 4.

KDY: pátek 11. června od 17 hodin

KDE: Pivovar Volt

ZA KOLIK: zdarma



Hostem pátečního dílu nebude nikdo jiný než Kenny Rough z labelu Ty Nikdy! Večer jako správný hostitel doplní Dj DaRoot.

16. ročník spanilé jízdy cyklostezkou Járy Cimrmana

KDY: sobota 12. června

KDE: Tanvald, Zlatá Olešnice

Program akce: Zlatá Olešnice – Navarov: 8:55 slavnostní start Spanilé cyklojízdy v Navarově u Pensionu Rusalka odjezd vlaku z Tanvaldu do Navarova v 8:27 cyklojízda historických bicyklů do Zlaté Olešnice Na Vrcha Cimrmanův krok stranou se zastavením na nádvoří zámku Navarov po slavnostním startu v Navarově je možno v 9:44 také odjeti vlakem z Navarova do Tanvaldu rychlíkem z Prahy (který mimořádně k této příležitosti zastaví)

Zlatá Olešnice - Na Vrších: 11:30 mezistart Spanilé jízdy na bicyklech všeho druhu Kostel sv. Františka z Assisi v Tanvaldě na Šumburku od 12.00 program pro rodiny s dětmi v parku - Malé divadélko Praha 14.00 slavnostní uvítání spanilé jízdy, defilé historických bicyklistů fotokoutek - vyfoťte se v minulém století, k dobré náladě hraje hudba O. V. J. DIXIE, vítáno je dobové oblečení, historická kola a jiné dopravní prostředky

Mystický duet

KDY: sobota 12. června od 19 hodin

KDE: Hrad Vranov - Pantheon

ZA KOLIK: 200 Kč



Na cestu do nejjemnějších dimenzí hudby a zvuku vás vezmou Ivo a Pavel Sedláčkovi. Jedinečný koncert se odehraje v prostorách hradu Vranov.

Glassmates 2

KDY: od 11. června

KDE: Muzeum a galerie firmy Detesk

Volné pokračování loňské přehlídky tvorby významných sklářských výtvarníků Jaromíra Rybáka a Jana Štohanzla, reagující na posunutí oslav stého výročí založení železnobrodské sklářské školy na letošní rok. Oba její jmenovaní absolventi tentokrát přizvali k účasti dalšího spolužáka, skláře Petra Horu.