Tradiční řemeslný jarmark, tentokrát vánočně zaměřený. Čekají vás vánoční dekorace, věnce, svíčky, ale i šperky, hračky, knihy, proutěné výrobky a chybět nebudou ani medové dobroty!

Madame Rubinstein

KDY: Pátek 11. listopadu od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 400 – 490 Kč



Malovali ji Salvator Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které patřily Kateřině Veliké a sňatkem získala titul kněžny. Helena Rubinstein byla královnou kosmetického impéria, které vystavěla na dvanácti kelímcích obyčejného krému. Nesnášela prázdné tlachání, byla prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jediné oslovení, které připouštěla, bylo Madame. Hra s původním názvem Lip Service byla uvedena ve zcela vyprodaném londýnském divadle Park Theatre v roce 2017, kde se uváděla pod titulem Madame Rubinstein a následně se pak úspěšně hrála v Sydney, v Divadle Ensemble. Hrají: Dana Syslová, Jiří Hána, Milena Steinmasslová.

SKRZJAZZFEST

KDY: Pátek 11. listopadu od 19 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 100 – 135 Kč

Vystoupí Ester Kočičková & Moody Cat Band, Crystal Ball´s Quartet of Freedom a mladí jazzoví Jablonečáci JamFam.

Víkend Křišťálového údolí

KDY: Sobota 12. listopadu a neděle 13. listopadu

KDE: Liberecký kraj



Dva dny otevřených dveří ve sklárnách, ateliérech, muzeích a školách. V sobotu pro vás budou zdarma otevřeny brány skláren a dalších institucí v Lužických horách, v neděli pak v Českém ráji, Jizerských horách a Krkonoších. Všechny instituce a program, který si pro vás připravily najdete na www.crystalvalley.cz. Jablonecké muzeum nabídne v rámci akce v sobotu 12. listopadu zvýhodněné vstupné a tvůrčí dílnu s výrobou lapače snů a korálkového hada. Odpoledne (od 15 hodin) zpestří dětský pěvecký sbor Skřivánek pod vedením sbormistryně Věry Pokorné. V neděli 13. listopadu bude vstup dokonce zcela zdarma. Tvůrčí dílny se ujme společnost Perlex, která se svou lektorkou Marcelou Kaplanovou povede výrobu nejrůznějších ozdob, náramků, čelenek, ale i zápichů s použitím voskových i skleněných perlí, drátků atd.

Posvícení v modrém 2022

KDY: Sobota 12. listopadu od 16 hodin

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: 290/350 Kč

Nejstarší severočeský bluegrassový festival. V soutěži o posvícenskou husu vystoupí BG Cwrkot, BG Bazar, Barbecue a The Rustic Robots. Speciální host: Nugget (Rakousko/ČR).

Kouzelník Eňo Ňuňo

KDY: Neděle 13. listopadu od 16 hodin

KDE: Klub Na Rampě



Je trochu nemotorný, trochu nešikovný a trochu legrační, ale vždy se mu, možná omylem, podaří něco vykouzlit. Možná něco, co ani sám nechtěl… Humorný kabaretní kousek pro malé i velké diváky zahrají Loutky bez hranic.

Společenský večer Sokola

KDY: Sobota 12. listopadu od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Železný Brod

ZA KOLIK: 100 korun

Zahraje O´Band Marka Ottla. Předskokani: Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod. Akci pořádá TJ Sokol Železný Brod při příležitosti 160. výročí od založení TJ Sokol.

Kreativní dílničky se sklářem Karlem Sobotkou

KDY: Neděle 13. listopadu od 13 hodin

KDE: sokolovna v Těpěřích u Železného Brodu

ZA KOLIK: 100 korun



Mistrný sklář Karel Sobotka se zabývá výrobou skleněných, ručně foukaných figurek, tvořených nad kahanem ze skla vyrobeného v Česku. V roce 2013 získal sklář Karel Sobotka ocenění Živnostník roku ČR a je mu propůjčena chráněná známka Český výrobek a Regionální produkt Český ráj. Každá vyrobená figurka je originál a nese své osobní kouzlo a otisk umělce s více než 40letou praxí. Přijďte si vyrobit a namalovat ručně foukanou vánoční ozdobu s možností

In memoriam III.

KDY: do 27. listopadu

KDE: expozice Běliště

Třetí z řady výstav Ivany Kantůrkové, výtvarnice, která měla vazby na Železný Brod, představí ilustrace díla francouzského básníka Paula Éluarda. Autorka je tvořila začátkem 80. let s využitím techniky kvaše, akvarelu a perokresby. Výstava je otevřená vždy v sobotu a v neděli od 9 -12 a 13 -16 hodin.

Zpátky do života

KDY: Do neděle 13. listopadu

KDE: Sokolovna, Zásada



Sedmý ročník výstavy betlémů. Výstava je otevřená v termínu 7. - 10. listopadu od 15 do 18 hodin, od 11. do 13. 11. od 9 do 17 hodin. O doprovodný program se postará LD Prokůpek, v sobotu 12. listopadu od 17 hodin zahraje pohádku Čarovný proutek.

Visací zámek

KDY: Pátek 11. listopadu od 20 hodin

KDE: KD Pěnčín, Turnov

Legendární skupina Visací zámek slaví 40. výročí svého fungování, a to v nezměněné původní sestavě! V sobotu 11. 11. zavítá se svou 40 LET V PUNKU TOUR do Turnova. Jako speciální host vystoupí kapela Znouzectnost.