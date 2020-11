Protržená přehrada

TIP NA VÝLET

KDE: Desná

ZA KOLIK: Zdarma

Na Bílé Desné severně od Desné se v nádherné krajině Jizerských hor nachází Protržená přehrada. Přehrada na horním toku říčky byla dokončena v roce 1915, neměla ale dlouhého trvání - za pouhých 10 měsíců ji protrhla rozvodněná Bílá Desná a při povodních, které způsobila, zahynulo v Desné několik desítek lidí. V roce 1996 při příležitostí 80. výročí jejího protržení byla přehrada vyhlášena kulturní památkou. Dnes si tady návštěvníci mohou prohlédnout zbytky hráze a šoupátkovou věž, v Desné potom kámen, který sem řeka dovalila. Kdo se chce s událostmi seznámit podrobněji, měl by si projít zajímavou naučnou stezku s několika zastávkami. Zaparkujte auto v osadě Jizerka, jen co by kamenem dohodil od hranic s Polskem, a vydejte se odsud po žluté turistické značce směrem k přehradě Souš. Příjemná procházka měří asi 6 kilometrů a zabere vám hodinu a půl. Podobně daleko je to pak od železniční stanice v Josefově Dole nebo v Desné, od obou vedou značené trasy, takže tady určitě nikdo nezabloudí. Kámen pak stojí přímo v Desné, nedaleko od kina.

Příběhy biatlonového šílenství

TIP NA KNIHU

KDE: např. na luxor.cz

ZA KOLIK: 454 Kč



Kniha Příběhy biatlonového šílenství od Tomáše Macka připomíná legendární pouť za Svatým grálem. Sportovní reportér a autor ikonických Příběhů Staré dámy a Příběhů Corsa rosa věnuje svoji třetí knihu zlatému věku českého biatlonu i jeho kořenům. Poutavě líčí pohádkovou proměnu, kterou u nás tento sport v krátkém čase prošel a jež se už nemůže opakovat. Zároveň vypráví příběhy ze soukromí. Výpravnou publikaci doprovází unikátní snímky Petra Slavíka a dalších fotoreportérů.

Osadníci z Katanu: Vybudujte vlastní město

TIP NA DESKOVOU HRU

KDE: stolni-hry.heureka.cz

ZA KOLIK: 950 Kč



Pokud se doma nudíte zkuste si zahrát nějakou deskovou hru. Osadníci z Katanu je hra nenáročná na naučení, ale se spoustou možností pro strategii. Hra vás přenese na neosídlený ostrov, kde je jen na vás začít budovat svou vlastní vesnici. Na vás a na dalších osadnících. Směňujte rudu, vlnu, cihly, dřvo a další suroviny. Vybudujte to největší město.

Herní klasika Kris Kros

TIP NA STOLNÍ HRU

KDE: eshop.albi.cz

ZA KOLIK: 296 Kč



Kris Kros je klasickou deskovou hrou, kterou netřeba představovat. Díky skládání slov za pomoci jednotlivých písmen na herním plánu skvěle procvičí slovní zásobu. Každé písmeno má nějakou bodovou hodnotu. Vyhraje ten, kdo pomocí kombinování a skládání slov získá nejvíc bodů. Po pravidelném tréninku s Kris Kros Klasik vám slovní zásobu bude závidět i křížovkářský slovník. Při hře ale procvičíte také paměť, logické uvažování i bystrou mysl. Kris Kros zakoupíte na eshop.albi.cz za 296 korun.

Vyberte si z více než 870 tisíc tapet na plochu

TIP NA WEBOVOU STRÁNKU

KDE: wall.alphacoders.com

ZA KOLIK: Zdarma



Nudí vás už vaše současná tapeta na počítači? Na internetovém serveru wall.alphacoders.com můžete vybírat z více než 870 tisíc krásných obrázků s různou tématikou.