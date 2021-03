Na cestě po Krkonoších

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma

V současné době je cestování výrazně omezené vládními nařízeními. Vydejte se tedy prostřednictvím pořadu České televize Na cestě po Krkonoších. S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem se vypravíte do nitra Sněžky, květinové Noemovy archy nebo za stavitelem roubenek. Krkonoše jsou naším nejvyšším a nejdrsnějším pohořím. Čtyřiapadesát vrcholů je vyšších než tisíc metrů a sníh tu leží i šest měsíců v roce. Všemu vévodí Sněžka. My jsme se nevydali jen na její vrchol, ale i do jejího nitra, z něhož se těžilo železo, měď a arzén, který využívaly jako čeřidlo zdejší sklárny.

Podívejte se na film Po čem muži touží

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Předplatné od 199 Kč měsíčnš



Pokud máte rádi české filmy, můžete se podívat na snímek z roku 2018 Po čem muži touží. Sukničkář a bývalý šéfredaktor časopisu pro muže v opilosti vysloví přání, díky kterému se ještě víc přiblíží opačnému pohlaví. V české komedii s romantickými prvky hrají Anna Polívková, Jiří Langmajer nebo například Tatiana Pauhufová. Na film se můžete podívat například na platformě Netflix, jejíž předplatné začíná na 199 korunách měsíčně.

Poslechněte si koncert Jaromíra Nohavici

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma



Populární český písničkář a ostravský patriot Jarek Nohavica na svém youtubeovém účtu zveřejnil první dva koncerty k Mezinárodnímu dni žen. V prvním koncertu zazněly například písničky Darmoděj, Kometa, Mam jizvu na rtu nebo Zítra ráno v pět. V rámci druhého pak Amerika, Až to se mnou sekne, Babylon nebo Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Záznamy úvodních dvou koncertů jsou na internetu k poslechnutí zdarma.

Zahrajte si hru Activity

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 639 Kč



Activity Original je zábavná multigenerační společenská hra pro celou rodinu – nová verze s více pojmy. Chcete-li popojít figurkou po herním plánu, musíte spoluhráčům do časového limitu sdělit pojem, který jste si vytáhli na kartičce. Máte ale vždy stanoven i způsob, jakým musíte onen pojem sdělit – kresbou, pantomimou nebo opisem jinými slovy tak, aby je spoluhráči poznali. Hra obsadila 1. místo v soutěži Hračka roku 2011.

Tvořte slova ve hře Scrabble

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 689 Kč



Scrabble Original je klasická stolní hra, která pomáhá k rozvoji slovní zásoby. Na herním plánu připomínajícím prázdnou křížovku hráči z náhodně vytažených písmen sestavují slova. Každé písmeno má svoji bodovou hodnotu, a za každé úspěšně vytvořené slovo se hráči sčítají body. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.