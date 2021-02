Vydejte se na Javorník

KDY: Kdykoliv

KDE: Záskalí

ZA KOLIK: Zdarma

U Hodkovic nad Mohelkou jižně od Liberce v severních Čechách se k nebi tyčí Javorník. Hora s vrcholem v nadmořské výšce 684 metrů nabízí netradiční restauraci i dílčí výhledy ze svých svahů. Už na konci 19. století byl na Javorníku postaven hostinec Obří sud s rozhlednou, který ale v roce 1974 vyhořel. V roce 2011 se Obří sud, jenž dnes hostí restauraci s penzionem, podařilo obnovit, spolu s ním byl otevřen také rekreační a sportovní areál Javorník s lyžařským střediskem, bobovou dráhou a lanovkou. Oblíbenými aktivitami jsou tady ale nejen zimní sporty, ale také turistika nebo cyklistika. Kromě několika vyhlídek stojí ve svahu také pěkná kaplička.

Na vrchol Javorníku vede hned několik značených turistických tras, nejsnadnější je ta modrá ze Záskalí. Z Hodkovic nad Mohelkou vede 4,5 kilometru dlouhá zeleně značená trasa, z Jeřmanic je to zelená, z Rašovky pak opět modrá. Nejbližší železniční stanice je v Jeřmanicích, odkud jsou to na vrchol asi 3 kilometry pěšky.

Prozkoumejte Besedické skály

KDY: Kdykoliv

KDE: Besedice, Koberovy

ZA KOLIK: Zdarma



U obce Koberovy jižně od Jablonce nad Nisou v severních Čechách se nachází labyrint pískovcových skal a formací. Besedické skály leží nad levým břehem řeky Jizery na území Českého ráje a jsou oblíbeným cílem návštěvníků.



Ti se tady mohou těšit na hlavní skupinu skal, která dostala jméno Chléviště a jejíž součástí je sluj exulanta Václava Sadovského ze Sloupna, ale i seskupení U Kalicha s oltářem, do něhož byl vytesán právě kalich. Užít si tady mohou také nádherné rozhledy, a to hned z několika vyhlídek: pískovcového vrchu Sokol s výhledy do údolí Jizery a na Suché Skály, vyhlídek Kde domov můj, Kinského nebo Hořákovy.

Skalním městem vede naučná stezka Besedickými skalami s deseti zastaveními, při jejímž absolvování se zájemci dozví spoustu informací zejména o geologii oblasti. Měří 5 kilometrů a není náročná, a tak ji zvládnou i rodiny s dětmi.



Až do Besedic se dá dojet autem, od parkoviště s bufetem se jde po červené nebo zelené turistické značce až k bývalé chatě U Kalicha, kde začíná žlutě značená naučná stezka. Nejbližší železniční stanicí je Malá Skála, odkud je to do skalního bludiště asi 4,5 kilometru.

Vyhlídky na Kamenického stezce

KDY: Kdykoliv

KDE: Semily

ZA KOLIK: Zdarma





Do Semil v severních Čechách by se měli vypravit všichni, kteří mají rádi procházky přírodou s nádhernými výhledy. Čeká tady na ně Kamenického stezka, zpřístupněná už ve 40. letech minulého století. Stezka, pojmenovaná po tehdejším propagátorovi turistiky a autorovi řady publikací Janu Kamenickém, je dlouhá 5,5 kilometru a vede z Bítouchova do Spálova. Po její trase je rozmístěno hned několik vyhlídek - z Kopáňky se otevírají pohledy na Semily, z Peretky na jez na Jizeře, z Jiřičky na Krkavčí skále pak na masiv Sokolích skal. Vyhlídky Peršinka a Moravská Jiřička jsou zarostlé, naopak výhled z poslední vyhlídky, zvané Myší skála, patří mezi ty nejkrásnější v oblasti.

Kamenického stezka kopíruje částečně žlutou a částečně modrou turistickou značku, a tak se na ní nikdo neztratí. Stezka vede souběžně se známější stezkou Riegrovou, jen vysoko nad ní. Do Bítouchova se dá dojet autem, kdo nemá k dispozici vlastní dopravu, může jet vlakem do Semil, odkud to bude k začátku stezky asi 1,5 kilometru. Vlak jezdí také do Spálova.

Sledujte seriál Papírový dům

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Od 199 Kč/měsíc



Strhující španělský kriminální dramatický seriál Papírový dům se stal fenoménem. Záhadný muž přezdívaný El Profesor (Álvaro Morte), naplánoval největší loupež v historii Španělska. Aby mohl tento ambiciózní plán zrealizovat, najal si osm lidí, s mimořádnými schopnostmi, kteří navíc nemají co ztratit. Všech pět sérií je možné sledovat na placené platformě Netflix. O zápletky, dramatické nebo překvapivé momenty není v tomto seriálu nouze. Na Netflixu naleznete celou řadu dalších seriálů a filmů.

Stina Jackson: Pustina

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 359 Kč



Kdo má rád severské detektivky, neměl by minout švédskou spisovatelku Stinu Jackson a její poslední román Pustina, který je na pultech knihkupectví od letošního podzimu. Hlavní hrdinkou napínavého příběhu je Liv, dcera despotického otce Vidara, která si v Pustině, vesnici na samém konci silnice, připadá jako v kleci. Až do chvíle, kdy je Vidar nalezen mrtvý. Do smrti starého muže se zaplete dvojice dealerů a zlodějíčků, kteří věděli o jeho skrývaném bohatství. Ale všechno může být mnohem složitější.

Všichni žijem v blázinci

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 267 Kč



Psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák se v rozhovorech s novinářkou Ranatou Červenkovou zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. Témata jednotlivých rozhovorů nejsou povzbudivá, ale Radkin Honzák se bere s nadhledem a lehkou ironií. Vtipně komentuje fenomény dnešní doby. Kniha Všichni žijem v blázinci, která má 216 stran, je k dostání v internetových e-shopech a zaplatíte za ni 267 korun.