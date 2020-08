Koncert Anety Langerové

KDY: Sobota 15. srpna od 19.30 hodin

KDE: Louka za Městským úřadem Harrachov

ZA KOLIK: 550, 250 Kč

Koncert Anety Langerové a její doprovodné kapely se uskuteční v sobotu 15. srpna od 19.30 hodin na louce za Městským úřadem v Harrachově. Vedle písní z posledního alba Na Radosti nebudou chybět i starší skladby, jako například Voda živá, Malá mořská víla nebo Vzpomínka. Vstupenky stojí 550 korun, pro děti od 6 do 15 let 250 korun, děti do 6 let mají vstup zdarma. Rezervovat je je možné v síti GoOut. Na místě bude možné volné stání a sezení na karimatkách a dekách.

Hudební léto - Funny Grass

KDY: Sobota 14. srpna od 18 hodin

KDE: Tanvaldský Špičák



V areálu kempu Tanvaldský Špičák probíhají pravidelné koncerty pod širým nebem. Přijďte si poslechnout dobrou hudbu a občerstvit se v hospůdce. Tentokrát zahraje kapela Funny Grass z Turnova, která hraje žánr bluegrass-country.

155. výročí vzniku SDH Jablonné v Podještědí

KDY: Sobota 15. srpna od 11 hodin

KDE: Koupaliště, Jablonné v Podještědí



Na koupališti v Jablonném oslaví Sbor dobrovolných hasičů Jablonné v Podještědí v sobotu 155. narozeniny. Spanilou jízdou z ulice Lidická se účastníci přesunou na koupaliště, kde bude k vidění výstava současné i historické techniky hasičů nebo ukázka zásahu jednotky u dopravní nehody. Nebude chybět dětský skákací hrad, malování masek na obličej a samozřejmě občerstvení.

Vysoké napětí: Eva Porating

KDY: Sobota 15. srpna od 15 hodin

KDE: Pivovar Volt, Jablonec nad Nisou



V sobotu udělá Volt napětí po sedmé v řadě s hvězdným hostem Evou Porating, která zajišťuje rezidenturu v Pražském klubu Ankali. Zahrála si např. v českém vydání Boiler Room. Z Liberce dorazí Tadeas Kristian aka Evil Boy a vše bude jistit rezident Xadam.

Velikonoční kuře po Velikonocích

KDY: Sobota 15. srpna od 13 hodin

KDE: Zásada, Pěnčín, Statek u Laurinů



Z důvodu nařízení nouzového stavu jsme si nemohli Velikonoce nikterak užít. Touto akcí chtějí na Statku u Laurinů připomenout velikonoční svátky a atmosféru. Na děti bude čekat mnoho soutěží s velikonoční tématikou a také se budou moci svézt na koni. Na konec celé akce je přichystáno amatérské loutkové divadlo.

Dětská prohlídka

KDY: Sobota 15. srpna od 14.30

KDE: Zámek Svijany



Zámek Svijany si připravil pro naše nejmenší návštěvníky oblíbenou dětskou prohlídku zámku, která je v roce 2020 v novém hávu. Na děti čeká nejen nová pohádková postava, s níž se děti pobaví, ale také zcela nové zábavné úkoly a hádanky.