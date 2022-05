Jarní zooming KDY: Do neděle do 15. května KDE: lesopark na Žižkově vrchu, Jablonec

Pátrací hra, kde hlavním cílem, je odhalit, co se skrývá za detailní fotkou. Tentokrát je naší pátrací oblastí lesopark na Žižkově Vrchu. Je tam spousta krásných míst, kde stojí za to se zastavit, sednout na lavičku a kochat se.

Jablonecký hudební festival 2022

KDY: Pátek 13. května od 17 hodin

KDE: Městské divadlo, Jablonec

ZA KOLIK: 50 korun



Vystoupí - DPS Písklata, Vrabčata a Vrabčáci ze ZŠ Mozartova Jablonec n. N. a jejich hosté DPS Sněženka z Ostravy Orlové, Plzeňský dětský sbor, DPS Slunečnice ze ZŠ Liberec, DPS Carmína ze ZUŠ Frýdlant, DPS Skřívánek ze ZUŠ Jablonec nad Jizerou a DPS Skřivánek z MŠ Mšeňáček Jablonec-Mšeno.

Ladybirds: Křest nového alba

KDY: Pátek 13. května od 19 hodin

KDE: Eurocentrum – letní scéna

ZA KOLIK: 150 – 250 Kč

Na koncertě dámské akustické kapely z Jablonce k novému albu s názvem Šachovnice netradičně vystoupí i hráč na bicí nástroje. Hosté: Ondřej Ruml a Michael Cába.

Cocotte Minute, Elektrick Mann, Vojtaano

KDY: Pátek 13. května od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 450 – 480 Kč



Cocotte Minute a Elektrïck Mann, nezpochybnitelní čeští a moravští králové luxusu, vytříbeného chování, mluvy a ryzího intelektuálna, vyráží na společnou apokalyptickou výpravu. Na Rampu je navíc dorazí podpořit i král rapu, funku, soulu, mistr gangstafolku a španělky o zem rozbíjející Vojtaano.

Arakain

KDY: Sobota 14. května od 20 hodin

KDE: Klub Woko

ZA KOLIK: 395/450 Kč

Pražská skupina Arakain je už dávno pevnou konstantou na rockovém poli Československa i Česka. A je to tak dávno, že si málokdo uvědomí, že už uplynula čtyři desetiletí, co parta nadšenců dala v roce 1982 tuhle kapelu dohromady. Samozřejmě, že první sestava nevydržela běh času a během tolika let soubor doznal několika změn, když ze starých časů už zůstali jen oba kytaristi. Ale současná sestava je s výjimkou nového basisty také takřka dvacetiletá, což svědčí o dobrých základech, které dostala tahle kapela do vínku. A protože právě letošní rok je tím jubilejním, rádi by si "Kaini" připomněli spolu se svými fanoušky zásadní milníky svoji kariéry na koncertech, které se budou snažit neopomenout žádný z hitů jejich bohatého repertoáru. Jarní 40 LETour 1 bude první části takového výběru, který se do jednoho koncertu nemůže vejít a proto bude mít pokračování i na podzim dalšími koncerty 40 LETour 2, aby si fanoušci mohli užít všechny nejoblíbenější skladby od začátků kapely až po současnost. Opravdový a věrný fanoušek Arakainu si určitě nenechá ujít výjimečné koncerty této sezóny a stane se tak důležitou součástí toho neuvěřitelného pocitu, který může spolu s kapelou prožít a který pak na konci sezóny vyvrcholí velkým výroční koncertem v hale O2 universum v Praze

NSportovní Den rodiny

KDY: Neděle 15. května od 14 hodin

KDE: beach hřiště Jablonecké přehrady

Oslavte s námi Den rodiny ve sportovním duchu. Těšit se můžete na atletické disciplíny míčové hry, orientační běh, paddleboarding a spousta dalších aktivit.

Mach a Šebestová

KDY: Neděle 15. května od 15 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 120 korun

Příběhy oblíbených postaviček Macha, Šebestové a psa Jonatána jsou známé z dětských večerníčků i knih. Přesto se neomrzí a malí diváci rádi prožívají jejich různá dobrodružství. Hlavní postavy se pomocí kouzelného sluchátka podívají do doby ledové, přemění psa Jonatána na krabici nebo pomohou spolužákovi Kropáčkovi s angínou… a to stále není všechno. Epizody plné komických peripetií, v nichž se mísí skutečnost s bujarým výmyslem, originální situační i slovní humor, hravost a fantazie zaujmou celou rodinu.

Věra Martinová & Meritum

KDY: Sobota 14. května od 18 hodin

KDE: sokolovna, Plavy

ZA KOLIK: 350 Kč



Koncert první dámy české country.

Svěcení a zavěšení zvonů v kostele sv. Václava

KDY: Sobota 14. května od 14 hodin a neděle 15. května od 13 hodin

KDE: kostel sv. Václava, Harrachov

Slavnostní svěcení nových kostelů doprovodí vystoupení basbarytonisty Vladimíra Jelena. V neděli proběhne zavěšení zvonů. Po zdravici starosty města a dalších hostů vystoupí varnsdorfský pěvecký sbor Náhodou, harrachovské děti. Těšit se můžete také na agility, Hrabata Harrachova a Jilemnický spolek paní a dívek. První zvonění se uskuteční v cca 18 hodin.

Závody ve vodním slalomu

KDY: Sobota 14. května a neděle 15. května od 9 hodin

KDE: sportovně rekreační areál Paraplíčko, Železný Brod



Ve dnech 14.-15. května se uskuteční závody ve vodním slalomu na Paraplíčku (kousek od Železného Brodu). Můžete se těšit na závodníky všech věkových kategorií, součástí je také Český pohár veteránů. Příjemné prostředí u Jizery a pohodový kolektiv je jistou složkou celého víkendu. Můžete se těšit na již tradiční buřtguláš, buřty na pivu, těstovinové saláty a ostatní dobroty a k pití nealko a pívo.

Férová snídaně v trávě

KDY: Sobota 14. května od 9.30 hodin

KDE: u kostela sv. Jakuba Většího, Železný Brod

Snídaně se uskuteční na farní zahradě u kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě. Letos se bude piknikovat na podporu pěstitelů kávy, kakaa nebo banánů. Přijďte i vy s námi posnídat na piknikové dece! Těšit se můžete na rituální kakao, naší kávu, marmelády z vlastních zdrojů, chléb či rohlíky upečené doma…. Přineste i vy něco na “ společnou deku”.

Svatojánská krojovaná pouť Na Poušti

KDY: Sobota 14. května od 11 hodin

KDE: kostelík sv. Jana Nepomuckého



Pouť začne v 11 hodin slavnostní mší, kterou přijede sloužit P. Tomáš Halík. Zazní Missa "Lux Et Origo" Jiřího Strejce (1932 – 2010), zpívá kostelíčkový filharmonický sbor, diriguje a doprovází Bohuslav Lédl. Po bohoslužbě bude pro poutníky připraveno občerstvení a nabídnuty rukodělné výrobky i další různé drobnosti. Skauti tradičně přispějí k organizaci poutě a připraví pro děti a mládež různé hry a atrakce, aby se rodiče mohli alespoň chvíli věnovat jiným lákadlům či setkání s přáteli. Odpoledne ve 13:30 zahrají „Matičky“ ze Semil nejmenším dětem i dospělým už tradičně loutkovou pohádku. Ve 14:30 zazní už 52. benefiční koncert. Vystoupí Barbora Jirásková - zpěv, Veronika Lédlová - pozoun, Marcel Javorček - klavír. Nedílnou součástí poutě bude část bilanční výstavy Pět hvězd Na Poušti. Kdo máte ve svém šatníku nějaké pěkné oblečení, které už dlouho nenosíte a přece jej nechcete vyhodit, vezměte ho i s ramínkem s sebou a při výstupu po cestě od silnice ke ke kostelíčku zavěste na některý strom nebo keř. Ostatní účastníci, které tato nabídka osloví, si jej mohou vzít. Ty kousky, které nenajdou svého nového vlastníka, si původní majitel na zpáteční cestě vezme zase domů. Tento nápad může být obohacením pro všechny zúčastněné poutníky.

Vinný košt Bzí

KDY: Sobota 14. května od 14 hodin

KDE: sokolovna v Bzí

ZA KOLIK: 200 Kč

Vinný košt s cimbálovkou. Ochutnávat budeme moravská vína z vinařství Židek z Popic a vinařství V&M Zborovský z Velkých Pavlovic. K zakoupené vstupence dostanete katalog, originální sklenku, 10 poukazů na ochutnávku a možnost poslechu živé cimbálové muziky Dušana Kotlára.

Crossover Quintet

KDY: Pátek 13. května od 19 hodin

KDE: Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald

ZA KOLIK: 100/150 Kč



2. koncert v rámci 66. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2022. Žánrové propojení komorní klasické a jazzové hudby.