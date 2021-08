Křehká krása 2021

KDY: do neděle 15. srpna

KDE: Eurocentrum, Muzeum skla a bižuterie

ZA KOLIK: 100 Kč

Na 10. ročníku prodejní výstavy představí nové kolekce skla a bižuterie na 40 výrobců, sklářských a bižuterních škol. Součástí akce jsou tvůrčí dílny pro děti i dospělé včetně mobilní sklářské hutě. Budou si moci vytvořit vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu, vyfouknout skleněný pohár, udělat skleněnou mozaiku či umělou květinu. Na pódiu amfiteátru zhlédnou návštěvníci módní přehlídku „10 let Křehké krásy“, bohatý kulturní program v podobě hudebních vystoupení a představí se finalistky soutěže Miss České republiky 2021!

Letní kino – Rocketman

KDY: sobota 14. srpna od 21 hodin

KDE: stadion, Bedřichov

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Epický fantaskní muzikál Rocketman zachycuje neuvěřitelný osud Eltona Johna a zlomové okamžiky v jeho životě.

Kamzík fest a Mirai

KDY: neděle 15. srpna od 12 hodin

KDE: Sportovní areál, Harrachov

ZA KOLIK: 299 Kč

Festival zasazený do prostředí českých hor si užijí děti, rodiče, babičky i dědové a každý, kromě okouzlující okolní přírody ocení zpestření po dlouhém kulturním půstu. Součástí akce bude pohádkový les plný kouzelných bytostí a zábavných úkolů. K večeru budou mít hudební nadšenci možnost navštívit vystoupení kapely Mirai, a to v rámci navazující akce s názvem Hudba na horách. Proto nazujte pohorky, vyrazte se vyřádit na hory a zažijte velký kopec zábavy.

Ochutnávka vín při západu slunce

KDY: sobota 14. srpna od 18 hodin

KDE: hrad Trosky



Dobré víno, kulisy hradu a západ slunce vytvoří dokonalou letní akci na hradě.

GENERACE S.V.U. Mánes

KDY: do 2. října

KDE: Kostel sv. Anny, Jablonec

Výstava jako symbolická akce k výročí 90. narozenin významného sochaře a jednoho ze členů spolku Mánes – Stanislava Hanzíka. Návštěvníci si mohou prohlédnout sochy, obrazy, ale i další díla, která souvisí s působení Spolku výtvarných umělců Mánes. Spolek funguje již více než 120 let, proto výstava zachycuje jednotlivé historické úseky a představuje díla různých osobností, ať už minulých či současných.

Sklo / 1920 / 2020

KDY: do 21. srpna

KDE: sklářská škola, Železný brod

ZA KOLIK:



Letní prázdninová výstava žákovských prací v budově školy reprezentuje průřez historií školy výběrem skla v rozsahu let 1920 - 2020 z depozitářů školy a Městského muzea. Výstava k oslavě 100. výročí školy je doplněna o letošní maturitní práce. Návštěvníkům bude k dispozici od úterý do soboty od 10 do 17 hodin.