Koncert rockových kapel. Biens je nová jablonecká kapela postavená kolem zpěvačky Adély Bienové a Heleny Kudrnové. Ornament je mladá kapela z líhně Studia Kokos, která má za sebou natočených několik singlů a klipy. A Object je progresivní metalová kapela z Plzně.

Omnion

KDY: Sobota 15. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 170 nebo 120 korun



Už jste někdy viděli kapelu, ve které se hraje na 10 různých nástrojů včetně kouzelného prstenu? Všude spousta kabelů, a elektroniky, ale skupina to není. Na všechno hraje jeden člověk, performer s espritem, multiinstrumentalista. To je Omnion. Jednočlenný sebesmyčkovací orchestr Tomáše Reindla. Support: Pavel Sedláček-špičkový mladý hráč na handpany (hang).

Popelka

KDY: Neděle 16. ledna od 15 hodin

KDE: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 80 nebo 70 korun

V podzámčí královského sídla žije zlatník – vdovec se svou dcerkou Popelkou. Nežilo by se jim zle, nebýt toho, že se zlatník znovu oženil. Otěže v domě tak převzala Popelčina macecha, která se vidí jen v majetku a své dceři Žanetě, již si do manželství přivedla. Nahoře na zámku pobývá mladý král této země, který by už rád založil rodinu, ale dosud nenašel tu pravou. Úlisný kancléř se nabídne, že mu nevěstu najde – čím bohatší, tím více by mohlo ukápnout do jeho lačné kapsy. V bezprostřední blízkosti krále se však vyskytuje i chůva, která naštěstí koriguje kancléřův vliv. A tak se stane, že když je vyhlášeno konání slavného plesu, na němž si král vybere budoucí královnu, jsou osloveny i panny a dívky z podzámčí. Dále už to běží podle osnov známého příběhu. Na ples, kam nesmí, se dostaví i Popelka v překrásných šatech z kouzelného oříšku, okouzlí krále a překazí tak lukrativní úmluvu kancléře s macechou ohledně Žanety, kterou tu ti dva spiklenecky upekli. Díky ztracenému Popelčinu střevíčku nakonec král najde tu pravou vyvolenou a zlo je společnými silami (dokonce i slabošský zlatník se „pochlapí“) po zásluze potrestáno.

Jizerská 50 – Můj osobní závod

KDY: do 18. března 2022

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Legenda, tradice, příležitost. Přízvisek dostává nejslavnější český závod nespočet. Každý, kdo Jizerskou 50 jednou okusil, nejde daleko pro superlativy. Jak už před desítkami let řekli pravidelní účastníci: „Je to výkladní skříň nejen našeho kraje, ale celé střední Evropy.“ Výstava obsahuje fotografie a texty na panelech volně přístupných v prostorách Eurocentra.

Ledový Bastard

KDY: Sobota 15. ledna od 16 hodin

KDE: Stadion, Bědřichov

Bedřichovský Bastard – neobyčejný nejdrsnější překážkový běžecký závod v nádherném prostředí Jizerských hor. Bedřichov je místo legendárního běhu na lyžích, tradičních cyklistických závodů a nově také série překážkových běhů. Ledový Bastard Bedřichov startuje na běžeckém stadionu v Bedřichově. Trasa závodníky zavede do okolních lesů a kopců. Děti závodí od 16 hodin, dospělí pak od 17 hodin.