Borecké skály

KDY: Celoročně

KDE: Český ráj

ZA KOLIK: Zdarma

Jedním z pozoruhodných míst Libereckého kraje jsou Borecké skály, přírodní památka, která se nalézá nedaleko Borku pod Troskami a Rovenska pod Troskami. Právě podle vesničky Borek nesou skály, které jsou součástí Geoparku Český ráj, své jméno. Skalami prochází modrá turistická trasa. Přijít se k nim dá buď od Rovenska pod Troskami nebo z druhé strany od Borku. Cesta od Rovenska je schůdná i pro maminky s kočárky. Nejznámějším místem Boreckých skal, v nichž došlo i k významným archeologickým objevům, je vyhlídka Svatopluka Čecha. Zajímavými útvary na území Boreckých skal jsou Želva a Kniha. Želvu je možné najít poblíž vyhlídky Svatopluka Čecha, kousek od značené lesní cesty. Podoba želvy je snadno rozpoznatelná, pravdou je, že jejímu tvaru a hezkému úsměvu poněkud dopomohla lidská ruka.

Zdislavina studánka

KDY: Celoročně

KDE: Pod zámkem Lemberk

ZA KOLIK: Zdarma



Tradice praví, že studánku s vodou vyhloubila sama svatá Zdislava, která využívala její blahodárné účinky k léčení nemocných. Avšak písemné prameny o studánce dlouho mlčí a první zprávy se objevují, až v druhé polovině 18. století v souvislosti s jablonským měšťanem Jung Richterem, který nechalo do skalního výklenku nad vyvěrajícím pramenem, umístit pískovcovou sošku blahoslavené Zdislavy na památku a vděk za své vyléčení. Z počátku 19. století pochází stavba empírového glorietu nad studánkou, která vyvěrá nad skalním blokem. O něco později byl pramen obložen pískovcovými kvádry a upraven do podoby studánky. Následně byla položena pod cestou vodovodní trubka a pramen tak sveden přepadem do Panenského potoka. Pískovcová novodobá úprava kolem přepadu studánkové vody do potoka pochází z 90. let 20. století. Krásná lesní cesta ke studánce začíná přímo pod zámkem Lemberk.

Skalní vyhlídka Holubník

KDY: Celoročně

KDE: U Hejnic

ZA KOLIK: Zdarma



Vrchol Holubník (pět kilometrů jižně od Hejnic) s vyhlídkovou skálou poskytuje velkolepý kruhový rozhled po okolních Jizerských horách. Na plochém vrcholu Holubníku se ve výšce 1070 metrů nachází mohutné skalisko. Z této dominanty Hejnického hřebene je takřka kruhový výhled. Směrem na sever je pěkný rozhled na Frýdlantsko a směrem na jih na část Jizerských hor s Bedřichovskou přehradou. Na obzoru je možno vidět Ještědský hřbet. Jméno pochází od dnes již dávno zaniklého geodetického vyměřovacího zařízení, které svým tvarem připomínalo holubník.

Čertův kámen

KDY: Celoročně

KDE: Vrkoslavice

ZA KOLIK: Zdarma



Čertův kámen býval v minulosti natolik významnou dominantou Vrkoslavic, že se objevil v neoficiálním erbu obce a dokonce i na obecním razítku. Součástí obytné zástavby, nedaleko od hřbitova, je dominantní žulový dolmen, též známý jako Čertův kámen nebo Čertův stůl. Velký žulový balvan zde spočívá na čtyřech menších a celá soustava vytváří jakousi otevřenou jeskyni. Na vrcholovém bloku se nacházejí menší prohlubně, které naznačují tvorbu skalních hrnců. Odtokový žlábek jednoho z nich je prý otiskem čertova ocasu. Najdeme zde i několik mělkých, uměle vytesaných stupňů.