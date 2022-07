V Jablonci nad Nisou má v červenci jednu z letních zastávek hudebně-divadelní festival Energie pro kulturu. Ten už třetím rokem podporuje živou kulturu, umělce a umělecké vzdělávací instituce v českých regionech. Ve čtvrtek 14. července v odpoledních hodinách zahájí festivalový program vědecká show liberecké IQLandie, kde si budou návštěvníci vyzkoušet vědecké pokusy doslova na vlastní kůži. Po šesté hodině pomyslnou oponu rozhrne divadlo loutek pro celou rodinu a nálož humoru spíše pro starší publikum přiveze legendární uskupení Partička. V pátek festival pokračuje po druhé hodině odpolední vystoupením kapely Pískomil se vrací, kterou na pódiu vystřídá pořádný Rachot Band libereckého Jedličkova ústavu. Hudba nepřestane znít ani po šesté, kdy vystoupí Jakub Děkan a na večer jablonecké publikum přivedou do varu Tatabojs. Nebude chybět dost dobrého jídla a pití, workshop malování pohybem nebo možnost na oranžovém kole ČEZ šlapat kilometry pro dobrou věc a podpořit tak Jedličkův ústav Liberec.

JBC 4X Revelations

KDY: Čtvrtek 14. července – sobota 16. července

KDE: Skiareál Dobrá Voda



Závod ve fourcrossu horských kol je zpátky v Jablonci a to letos již po deváté! A i tentokrát se můžete těšit na obrovskou show a to nejen během hlavního závodu plného špiček bikové fourcrossové scény z celého světa, kteří si to rozdají loket na loket na nejtěžší fourcrossové trati světa, ale také nadupané, dnes již legendární, afterparty. V rámci doprovodného programu se i letos na stejnou trať jako profíci spustí i mladí rideři ve dvou kategoriích (kategorie do 13 let, kategorie 13-16 let) v rámci vloženého závodu Revelations KIDS event, který se odjede po páteční kvalifikaci hlavního závodu, a nasají tak atmosféru největšího fourcossového závodu planety, takže se nebojte tyhle mladé naděje přijít povzbudit svým fanděním. I letos přiletí, a svou neskutečnou show nad vašimi hlavami předvede, Martin Šonka, vítěz závodu Red Bull Air Race a mistr Evropy v akrobatickém létání. To prostě musíš vidět! Dětem, i těm nejmenším, bude k dispozici během akce dětská skills zona kde si mohou vyzkoušet své bikové schopnosti. Našlapaná bude i warm-up party a afterparty. V pátek po kvalifikaci roztočí své mixáky MANENE, DJ Hrusha nebo třeba Cyper. Sobotu pak rozezní kytary Status Praesents, Gaia Mesiah s energickou zpěvačkou Markou Rybin a k tanci a poslechu zahraje také N’Zym nebo ILLYA a další. Kompletní program na www.jbc4xrevelations.com.

Prázdninový ateliér

KDY:Každý den od 10 do 18 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie

Po celé letní prázdniny lze v rámci běžného vstupného navštívit stálý prázdninový ateliér, s tvůrčími dílnami určenými především pro rodiny s dětmi. Ateliér navíc přivítá zájemce v novém prostoru, který je přístupný z vestibulu muzea.

Tvořivé dílny na Kristánově

KDY: Sobota 16. července od 10 do 17 hodin

KDE: Liščí bouda na Kristiánově

ZA KOLIK: Zdarma



Ozvláštněte si výlet v Jizerských horách návštěvou našich tvořivých dílen v Liščí boudě na Kristiánově! Spolu s vybranými lektory si můžete každou druhou sobotu po celé prázdniny vyzkoušet výrobu různých skleněných i bižuterních předmětů. Po celou sezónu bude také pro zvídavé děti připravena hra „O skláři Lišákovi“, která jim hravou formou přiblíží historii osady a napoví, kde podle místní pověsti hledat poklad čaroděje Tamanna. Šikovní pátrači nezůstanou bez odměny! Tvořivé soboty na Kristiánově můžete navštívit od 10 do 17 hodin a jsou zdarma. Tuto červencovou sobotu se můžete těšit na výrobu tažených skleněných figurek pod vedením Pavla Hartla.

Voicingers All Stars

KDY: Pátek 15. července od 19 hodin

KDE: Letní scéna Eurocentra

ZA KOLIK: Zdarma

Vystoupení lektorů Voicingers On Tour Česko je příslibem nečekaně silného hudebního zážitku. Jazz s melodickými barvami, akcenty a groovy se snoubí s rockovými riffy a volnou improvizací. Skutečný vrchol festivalu Voicingers v podání dva špičkoví vokalisté: Grzegorz

Karnas (Polsko) a Manu Domergue (Francie). Doprovodí je tým výjimečných evropských hudebníků. Line-up: Manu Domergue, Grzegorz Karnas – zpěv, Mateusz Szczypka – kytara, Mateusz Kołakowski – piano, Mateusz Szewczyk – kontrabas, Alan Wykpisz – baskytara, Grzegorz Masłowski – bicí, Igor Hnydyn – bicí. Před koncertem vystoupí studenti s programem, který nazkoušeli během pětidenního workshopu Voicingers.

Funny Grass

KDY: Neděle 17. července od 15 hodin

KDE: Tyršovy sady

ZA KOLIK: vstup zdarma



Kapela se zaměřuje převážně na tradiční bluegrass, country a irskou muziku. V jejím repertoáru se ale objevují čím dál častěji i vlastní písně. Díky získání prvního místa v soutěži na festivalu Banjo Jamboree 2006 postoupila na mezinárodní evropský bluegrassový festival EWOB, kde se od té doby stala častým hostem. Kapela funguje od roku 2002.

Good Water Band

KDY: Sobota 16. července od 18 hodin

KDE: kemp Tanvaldský Špičák

Koncert skupiny Good Water Band v rámci Hudebního léta v areálu kempu Tanvaldský Špičák. Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.

Auto Show Harrachov vol. 2

KDY: Pátek 15. července od 9 hodin – neděle 17. července do 14 hodin

KDE: areál pod Mamutím skokanským můstkem



Sporťáky a závodní auta všech světových značek i roků výroby v Ikonickém prostředí areálu skokanských můstků města Harrachov. Co vás čeká? Výstava sportovních vozů, depo závodních automobilů, expozice historických strojů, jízdy pravidelnosti do vrchu, spanilá jízda Harrachovem na počest Miloše Balabána, moderovaný program včetně rozhovorů s majiteli vozidel, besedy a promítání fotografií a filmů o motorismu živá i reprodukovaná hudba, zábavné hry i pro děti, bohaté občerstvení.

Dan Bárta & Illustratosphere a Jarret

KDY: Sobota 16. července od 19 hodin

KDE: Koupaliště v Zákoutí

ZA KOLIK: 600 korun

Hudební Léto v Zákoutí nabídne nevšední zážitek, koncert Dana Bárty & Illustratosphery a liberecké kapely Jarret. Těšit se můžete na hudební potěšení v netradičně tradičním prostředí harrachovského koupaliště. Holky v zástěrách připraví chutné pohoštění. Jarret začnou v 19 hodin, Dan Bárta & Illustratosphera zahrají od 21 hodin. Lístky budou k dostání i na místě, platba pouze v hotovosti. Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou aktuálně představuje dlouho očekávané páté řadové album Kráska a zvířený prach. Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard populární hudby…. Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již více než dvacet let!

M.T.O Universal Praha

KDY: Sobota 16. července 20 hodin

KDE: sokolovna, Bzí u Železného Brodu

ZA KOLIK: 210/260 Kč



Koncertní show Malého tanečního orchestru Univerzal z Prahy, hudební skupiny složené z různých umělců, například z divadla Sklep. Jako sólista vystoupí Tomáš Hanák, Zdeněk Lhotský, František Skála, Aleš Najbrt, Jiří Fero Burda a další. Předprodej v infocentru v Železném Brodu.

Maraton a půlmaraton Těpeře

KDY: Neděle 17. července od 9 hodin

KDE: Těpeře u Železného Brodu

V neděli se uskuteční jubilejní ročník závodu. Na hlavní trase se střídá asfalt, tráva, šotolina, makadam a lesní jehličnatý povrch s kořeny. Nejníže položené místo má 378 m n. m. a nejvyšší místo 560 m n. m. Trasa je závodníky chválena jako velice pěkná. Muži 42 km (Elite, Hobby) budou absolvovat dvě kola, ostatní tratě 21 km (muži, ženy dle ročníků) budou pokračovat do cíle po prvním kole. Pro děti samostatné tratě od 3 km až po malý travnatý okruh pro nejmenší. Prezence začíná 9 hodin u sokolovny v Těpeřích.

Kozákov Rock Stage 2022

KDY: Pátek 15. července od 17:30 hodin – sobota 16. července

KDE: Riegrova chata, Kozákov

ZA KOLIK: 300 Kč, děti do 15 let zadarmo



V pátek zahrají Hallodrn, Neutopia, Inkoust pana Boučka, Ovčie Kiahne a Znouzecnost. Sobotní line-up obstarají od 15 hodin Makule, Tres Udos, Am I God, All Friends Dead, The Scoffers, Snap Call a Lety mimo