Prohlédněte si Pytlácké kameny

KDY: kdykoliv

KDE: Jizerka, Kořenov

ZA KOLIK: Zdarma

Severně od Kořenova ve Frýdlantském výběžku se na území Jizerských hor na samé hranici Česka se sousedním Polskem k nebi vypínají Pytlácké kameny. Hora s nadmořskou výškou 975 metrů se může pochlubit výrazným vrcholovým skaliskem, z něhož se otevírají nádherné panoramatické výhledy.

Pytlácké kameny dostaly své jméno podle Hennricha, slavného jizerského pytláka, který se tady ukrýval a byl zastřelen na počátku 19. století. Dodnes ho připomíná malý křížek asi 500 metrů od vrcholu, ze kterého si návštěvníci užijí pěkné výhledy na Jizerku, Malou Jizerskou louku a Velkou jizerskou louku s pozůstatky vesnice Velká Jizera.

Na Pytlácké kameny je možné přijít po červeně značené turistické trase spojující osadu Jizerka s rozcestím Předěl. Z Jizerky jsou to na skály asi 3,5, z Předělu potom 6 kilometrů. Kdo sem přijede autem, může zaparkovat na placeném parkovišti pod horou Bukovec.

V Jizerce pak určitě stojí za to navštívit zajímavé Muzeum Jizerských hor.

Podívejte se na Besedické skály

KDY: Kdykoliv

KDE: Besedice, Koberovy

ZA KOLIK: Zdarma



U obce Koberovy jižně od Jablonce nad Nisou v severních Čechách se nachází labyrint pískovcových skal a formací. Besedické skály leží nad levým břehem řeky Jizery na území Českého ráje a jsou oblíbeným cílem návštěvníků.

Ti se tady mohou těšit na hlavní skupinu skal, která dostala jméno Chléviště a jejíž součástí je sluj exulanta Václava Sadovského ze Sloupna, ale i seskupení U Kalicha s oltářem, do něhož byl vytesán právě kalich. Užít si tady mohou také nádherné rozhledy, a to hned z několika vyhlídek: pískovcového vrchu Sokol s výhledy do údolí Jizery a na Suché Skály, vyhlídek Kde domov můj, Kinského nebo Hořákovy.

Skalním městem vede naučná stezka Besedickými skalami s deseti zastaveními, při jejímž absolvování se zájemci dozví spoustu informací zejména o geologii oblasti. Měří 5 kilometrů a není náročná, a tak ji zvládnou i rodiny s dětmi.

Až do Besedic se dá dojet autem, od parkoviště s bufetem se jde po červené nebo zelené turistické značce až k bývalé chatě U Kalicha, kde začíná žlutě značená naučná stezka. Nejbližší železniční stanicí je Malá Skála, odkud je to do skalního bludiště asi 4,5 kilometru.

Z Desné okolo Souše k protržené přehradě

KDY: Kdykoliv

KDE: Desná

ZA KOLIK: Zdarma



Vydejte se na 28 kilometrů dlouhou trasu, která vede z Desné okolo Souše k protržené přehradě. Středně náročná trasa vede z obce Desná proti proudu Černé Desné k vodní nádrži souš. Cesta pokračuje kolem bývalé Krömerovy boudy přes Mariánskohorské Boudy až do Josefova Dolu. Následně se okololo Albrechtic vracíte zpátky do Desné.

Vypravte se na rozhlednu Císařský káman u Jablonce nad Nisou

KDY: Kdykoliv

KDE: Milíře

ZA KOLIK: Zdarma



Nedaleko Jablonce nad Nisou, v osadě Milíře, se nachází rozhledna. Přijet se dá prakticky až k ní, parkoviště je vzdálené zhruba 500 metrů. Trasa vede po červené turistické značně a od rozcestí Milíře – kap. se pokračuje doprava a zbytek trasy je značený zeleně. Cesta má asfaltový povrch, je velmi dobře schůdná.

Román Ženy z La Textu

KDY: Kdykolikv

KDE: eshopy



Na trhu je nová kniha od Jana Mašaty. Jmenuje se Ženy z La Texu. Adam a Sára právě prožívají další z několika manželských krizí. Nevypadá to, že by svítalo na lepší časy. Spíše naopak. Jednoho dne oba dožene temná minulost, o které neměla rodina a přátelé žádné tušení. Jak rychle dokáže život zamíchat karty osudů zdánlivě obyčejných lidí a navést je do neuvěřitelných situací? Je vůbec možné utéct před minulostí? Příběh je o boji s osudem a něčím, co přesahuje nás všechny, je plný zvratů a překvapení.

Luděk Sobota vypráví momenty ze svého života

KDY: Kdykoliv

KDE: eshopy

ZA KOLIK: 228 Kč



Herec a komik Luděk Sobota vypráví momentky ze svého života v nové audioknize Holé a trapné dýchání. Absurdním humorem v nich nešetří. Sobota je známý i jako tvůrce zábavných textů, celý život píše kratší literární útvary. V chronologii vzpomínek, iniciovaných setkáním s holotropním dýcháním, líčí zážitky od dětství, školních let i studia přes divadelní i filmové události k zápiskům z dneška. Nahrávka, kterou vydal Supraphon, vychází jako CD a MP3.