Veteránem za Krtečkem

KDY: Sobota 18. července 9 hodin

KDE: Muzeum hraček, Albrechtice

Na své si přijdou v sobotu malí i velcí milovníci veteránů v Jiřetíně pod Bukovou. V areálu Muzea hraček Detoa v Albrechticích se uskuteční už posedmé tradiční setkání historických vozidel. Ta vyjedou na projížďku po Jizerských horách za Krtečkem. Od 9 do 10.30 hodin bude probíhat také prohlídka muzea Výroby dřevěných hraček.

Festival Dolánky

KDY: Sobota 18. července od 13 hodin

KDE: Dolánky u Turnova



Tradiční hudební událost v Českém ráji, multižánrový festival Dolánky na břehu Jizery v Dolánkách u Turnova, proběhne už tuto sobotu 18. července. Areál bude otevřen ve 12 hodin, hudební produkce začne o hodinu později. Letos zahrají ZeDna, Makule, Banaopank, Sarah & The Adams, Znouzecnost, Flastr, Ondra Ruml, Schodiště, The Chancers, The Scoffers, a na závěr jako vždy Pól McKántry, jamovací sestava pořadatelů s dalšími muzikanty. Chybět nebudou atrakce, bike show Jana Sladkého či dětské dílny.

Den otevřených sudů Kitl

KDY: Pátek 17. července od 10 hodin

KDE: Kitl, Jablonec nad Nisou



Kitl v Jablonci nad Nisou otevře své prostory veřejnosti i v roce 2020 na tradiční akci Dne otevřených sudů. Akce se uskuteční v sobotu 17. července. Od 10 hodin bude pro návštěvníky připraveno občerstvení, komentované prohlídky výroby a pestrý kulturní program. Vystoupí břišní tanečnice, Honza Vopařil s kytarou nebo Mecheche band.

Tra-la na Vranově

KDY: Sobota 18. července od 19.30 hodin

KDE: Skalní hrad Vranov, Malá Skála



Na zřícenině skalního hradu Vranov-Pantheon na Malé Skále u Turnova se na sobotu chystá koncert skupiny Tra-la. Ta čerpá z bohaté pokladnice lidové hudby od Karpat přes Balkán až po Pyrenejský poloostrov. Základem repertoáru jsou písně sefardské a lidová hudba Balkánu. V případě nepřízně počasí akce proběhne v hradní kapli.

Festival šibeničního humoru

KDY: Sobota 18. července od 18 hodin

KDE: Vrch Šibeňák, Železný Brod



Letní netradičně vtipná akce na vrchu Šibeňák nad Železným Brodem.