Vydejte se k Samuelově jeskyni

KDY: Kdykoliv

KDE: Sloup v Čechách

ZA KOLIK: Zdarma

Jižně od Sloupu v Čechách se nachází Samuelova jeskyně. Umělý útvar, skalní obydlí, si v 18. století vytesal do skály, známé tehdy jako Špičatý kámen, místní poustevník Samuel Görner, který tady vyráběl dalekohledy. V Samuelově jeskyni je možné prohlédnout si hned několik místností včetně obytného prostoru s okny, kuchyně nebo předsíňky, ke které vede několik kamenných schodů. Později tady byla vybudována vyhlídka, ze které si návštěvníci mohou užít daleké rozhledy na skalní hrad Sloup a další zajímavé objekty - na co se dívají, jim prozradí informační tabulky.

Auto je možné zaparkovat pod hradem Sloup, odkud vede nejprve modrá a pak šipkami značená trasa přes vesnici až na kraj lesa. Odsud se už zejména mladším dětem nepůjde moc dobře - cesta je příkrá a její části jsou opatřené zábradlím a je třeba tady dávat velký pozor. Procházka je dlouhá asi 2 kilometry, ale stojí zato. Do Sloupu v Čechách jezdí také autobus, od náměstí T. G. Masaryka je to pak už jen pár set metrů pěšky.

Navštivte skladní hrad Pustý zámek

KDY: Kdykoliv

KDE: Dubá

Pustý zámek je zřícenina skalního hrádku nedaleko vesnice Zakšín. Byl postaven na místě dávného hradiště kolem roku 1319. Později byl uváděn jako vlastnictví Václava Berky z Dubé, ale již kolem roku 1456 byl opuštěn. Informací o hrádku se mnoho nezachovalo.

Zahrajte si Dostihy a sázky

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

Dostihy a sázky je klasická stolní společenská hra, kterou s oblibou hrají lidé všech generací. Tato hra byla vytvořena na motivy legendární hry Monopoly, díky možnosti sázek je však ještě o něco napínavější, než klasické obchodování s nemovitostmi. Stanete se majitelem stáje a vaším úkolem bude vydělat na svých koních co nejvíce peněž. Bez obchodního ducha, promyšlené strategie a trochy štěstí se v této originální hře rozhodně neobejdete.

Přečtěte si knihu o Daniele Drtinové

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

Otevřený rozhovor básníka Milana Ohniska s výjimečnou moderátorkou Danielou Drtinovou a také jedenadvaceti "nejbližšími a blízkými". Kolegové z DVTV a České televize Danielu hodnotí jako bytost urputnou, průvodce jejím biřmováním mluví o lidskosti a pokoře, kamarádky vyzdvihují její smysl pro "nejapný humor", Libuše Šafránková odhrnula oponu osudového propojení jejich duchovní cesty a dcera Natalie líčí, kdo doma pere a kdo nepeče. Součástí knihy je velké množství dosud nepublikovaných fotografií.

Vydejte se trabantem napříč Afrikou

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

„Bez 4x4, GPS a ABS, bez jistoty, že dojedou. Dá se nejmizernějším autem východního bloku přejet Afriku? Dokument Dana Přibáně a Dany Zlatohlávkové. Sny – malé, velké, nesplnitelné. Kde ale je hranice nesplnitelného? Zkuste ji překročit a uvidíte. Tohle je vyprávění o jejím překročení. O cestě, kterou prý nejde uskutečnit. 20 000 kilometrů a jedenáct afrických států – Tunisko, Libye, Egypt, Súdán, Etiopie, Keňa, Tanzanie, Zambie, Botswana, Namibie a JAR. Afrika nás pohltila, sežvýkala a vyplivla. Ohromené, odrovnané, odhodlané se vrátit. Co obnáší projet ji v jednom z nejprimitivnějších aut, jaká kdy byla vyrobena? Co se dělo v trabantech a okolo nich? Jak jsme auta stavěli, jak jsme spali, co jsme jedli, co jsme opravovali, jak jsme opravovali, kdo nás naštval, kdo nás okradl i kdo nás potěšil,“ píší tvůrci o svém filmu. Film je možné sledovat na webu České televize.