Tanec srdcem

KDY: Pátek 18. září od 19.30

KDE: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 120 Kč

Regionální postupová přehlídka dětských tanečních skupin scénického tance a pohybového divadla s možností postupu na celostátní přehlídku. To je akce Tanec srdcem, která proběhne v pátek 18. září od 19.30 v Městském divadle v Jablonci nad Nisou. Na své si tu přijdou všichni milovníci tanečních vystoupení. Vstupné je 120 korun.

Jablonecké podzimní slavnosti

KDY: Pátek 18. září až sobota 19. září

KDE: Mírové náměstí, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Zdarma



Největší jablonecké městské slavnosti navazují na tradici výročních jarmarků, povolených roku 1808 císařem Františkem I. u příležitosti povýšení Jablonce na městys.

TotoWono a The BandA

KDY: Sobota 19. září od 18 hodin

KDE: Pivovar Volt, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



19. září je 262. den roku podle gregoriánského kalendáře (263. v přestupném roce). Do konce roku zbývá 103 dní. Oslavíme to koncertem s TotoWono - alternative fusion a The BandA - Blues&Soul&Funky&RnB na zahradě pivovaru Volt.

Slavnosti města Desná

KDY: Sobota 19. září od 10 hodin

KDE: Riedlova Vila, Desná

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční slavnosti. Na programu ukázky řemesel, prodej výrobků a tvořivé dílny.

Běh přes Desenské kopce

KDY: Neděle 20. září od 10 hodin

KDE: Městský sportovní areál, Desná

ZA KOLIK: Zdarma



8. ročník obnoveného tradičního běhu při příležitosti 104. výročí protržení přehrady na Bílé Desné.