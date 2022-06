Závěrečné představení taneční školy DaM. Uvidíte, co se žáci za rok naučili. Tentokrát společně s novými tanečníky z Ukrajiny vystoupí v několika multižánrových choreografiích.

Xavier Baumaxa + Cémur Šámur

KDY: Pátek 17. června od 18 hodin

KDE: Pivovar Volt

ZA KOLIK: 250 Kč



Litvínovský písničkář, kytarista Xavier Baumaxa přijede pobavit diváky do pivovaru Volt k přehradě. Představí písně starší, ale i nejnovější tvorbu z alba „F!ASCO“. Jako support ho podpoří kapela Cémur Šámur.

Malá letní slavnost

KDY: Pátek 17. června od 18:30 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Oslava začátku léta. Zahrají Jana Vébrová (šanson), Jakub Noha (blues), Mermomoc (alt-hip-hop), Lúcia Piussi (textařka a písničkářka), Neznámý Písničkář. Pořádá Sokolka. Vstupné je dobrovolné a výtěžek z něj poputuje na vylepšení centra Sokolka, aby pojalo víc lidí a mohlo nabídnout víc služeb.

Prasoloppet

KDY: Sobota 18. června od 14 hodin

KDE: Přehrada Mšeno



21. ročník tradičního běhu na klasických lyžích v zimním oblečení kolem první přehrady. Start ve 14 hodin na louce u hráze.

Sněhová královna

KDY: Neděle 19. června od 15 hodin

KDE: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 70 Kč

Zlá královna střípkem z kouzelného zrcadla začarovala malého Kaje a unesla ho do ledového světa bez lásky. Osvobodit ho může jen malá Gerda. I když neví, co ji čeká, je ochotna pomoci nejbližšímu člověku a podstoupí vše, aby Kaje zachránila. Překoná mráz, vichřici i další nástrahy, které jí staví do cesty zlí skřeti. Nejtěžší zkouška ji čeká v království Sněhové královny-

Cirkus bude

KDY: Sobota 18. června a neděle 19. června od 18 hodin

KDE: U lesíka na sídlišti Výšina, Tanvald

ZA KOLIK: 220/250 Kč



Do Tanvaldu přijede Cirkus Mistral. Srdcem cirkusu je klaun Charlie Rigetti, který baví diváky všech kategorií po celé Evropě. Představení splňuje kritéria nového cirkusu – tedy vystoupení lidí. Artisté přicestovali například z Německa, Itálie a samozřejmě České republiky.

Lubomír Dočkal – kytarový recitál

KDY: Sobota 18. června od 19 hodin

KDE: hrad Vranov

ZA KOLIK: 100/150 Kč

Lubomír Dočkal, absolvent Konzervatoře v Praze a Universität für Musik und darstellende Kunst v Rakouském Grazu zahraje na klasickou kytaru hudbu mnoha žánrů. Od hudby klasické přes Ragtime až k Flamencu. Na programu budou autoři Milan Zelenka, Štěpán Rak, Johann Kaspar Mertz, Fernando Sor, Scott Joplin, Juan Martín a jiní. Přijďte si poslechnout co vše je možné zahrát na šest strun kytary

BrodMarket

KDY: Sobota 18. června od 11 hodin – neděle 19. června do 17 hodin

KDE: Kotelna 1859, Železný Brod

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



První ročník BrodMarketu v Železném Brodě! Market zajímavých tvůrců/ výrobců/ pěstitelů a zároveň i kulturně- umělecká akce. V krásných prostorech Kotelny 1859 ale i venku před ní. V sobotu bude součástí akce již tradiční benefiční akce Orient Show. V neděli bude probíhat doprovodný program. Po celý víkend bude program a koutky pro děti, relax zóna, swap bazárek, výstava umělců… V sobotu bude výtěžek věnován na podporu malé Laurinky, v neděli na podporu Rodinného centra Andílek. Při zaplacení minimální částky 50,- či 100,- dostanete lístek do tomboly!

Hamrovská jízda počtvrté

KDY: Sobota 18. června od 12:30 hodin

KDE: areál restaurace Starý lázně, Velké Hamry

ZA KOLIK: 120/170 Kč

Akce pro všechny příznivce motorek, trojkolek a čtyřkolek. Sraz bude po poledni na náměstí ve Velkých Hamrech. Následovat bude motomše, posvěcení strojů a spanilá jízda. Večer zahrají kapely The Broken Dam a Anarchia. Těšit se můžete na výborný gulášek a speciality z grilu. Možnost přenocování – místa pro stany.

Tatra v Českém ráji

KDY: Sobota 18. června od 8 hodin

KDE:

Tatra Veteran Car Club Semily v AČR zve do Lomnice nad Popelkou na start 27. ročníku jízdy historických motocyklů a automobilů. Program jízdy začíná výstavou veteránů v 8hodin na Husově náměstí. Odtud budou posádky od 10 hodin vyjíždět na sto kilometrů dlouhou trať přes Železnici, Mladějov, Sobotku, hrad Kost, Mnichovo Hradiště, Mohelnici nad Jizerou, Radimovice, Malou Skálu, Loučky až do cíle v rekreačním středisku ve Vesci pod Kozákovem. Soutěž bude jedinečnou příležitostí k setkání se zdánlivě starými, přesto stále krásnými a plně funkčními veterány českých i zahraničních značek. Pořadatelé chtějí během soutěže při plnění

různých úkolů připomenout účastníkům některé známé i méně známé osobnosti, památky a události z dějin našeho kraje, provést je krásnými partiemi Českého ráje a divákům po celé trati ukázat zajímavá historická vozidla.