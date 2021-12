Zimní pohádková stezka KDY: Do neděle 19. prosince KDE: Tyršův park, Jablonec nad Nisou ZA KOLIK: zdarma

Při procházce potkáte hádanky, kvíz, náměty k pohybovým aktivitám i písničky ze známých pohádek. Přijďte se naladit na vánoční atmosféru a připomenout si ty nejhezčí zimní pohádky.

Linda

KDY: Neděle 19. prosince od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Jablonec

ZA KOLIK: 300 až 350 korun



Svižná konverzační hra představuje svou hrdinku v komplexním světle, silnou i chybující, rozhodně ale jako někoho, kdo si zaslouží naši pozornost. Linda je úspěšná žena v nejlepších letech, manažerka v kosmetické firmě. Jednoho dne ji ale začne šlapat na paty mladší kolegyně a Lindě se postupně začne hroutit celý svět. Podporu hledá u svého manžela, ale jak brzy pochopí, ani tam nenajde zastání. Život, který vedla ještě před pár dny, se rázem mění v pouhou iluzi, vše se s nečekanou rychlostí vymyká kontrole jak v práci, tak v rodině. Hra plná napětí, ale i humoru odrážející náš každodenní život a problematické vztahy. Hrají: Kateřina Brožová, Aleš Procházka, Šárka Vaculíková, Sabina Rojková, Otakar Brousek a další.

Živý betlém

KDY: Sobota 18. prosince od 16 hodi

KDE: u kaple Jednoty bratrské na Brodci, Železný Brod

Předvánoční setkání u kaple Jednoty bratrské na Brodci. Budou se zpívat koledy a možná, že uvidíte i nějaké scénky z doby narození Ježíška. Snad tam bude i král Herodes, pastýři, andělé, tři králové a snad uvidíme i svatou rodinu. Ohřejete se u ohýnku, zahřejete se teplými nápoji a bude i malé občerstvení.

Přítelkyně

KDY: Sobota 18. prosince od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Železný Brod

ZA KOLIK: 150 korun



Premiréra hry v podání dvou železnobrodských rodaček Heleny Mališové a Evy Malé pod režijním dozorem Otmara Brancuzského. Ve hře „Přítelkyně“ poodhalí, jak se žije „opuštěným“ padesátnicím. Komedie je citlivým receptem na šťastné stáří, a to nejen pro ženy. Dojemná komedie současné americké dramatičky Jen Silvermanové, v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese v základech. Rezervace v TIC Železný Brod.

NPokora, moderna vs. klasika

KDY: do 31. prosince

KDE: Kulturní středisko, Smržovka

Výstava obrazů Moniky Schillingové, amatérské výtvarnice, běžkyně lyžařských dálkových běhů (Vasův běh, Jizerská 50, Marcialonga), účastnice letošního ročníku Jizerské RUN 50 a vášnivé zahradnice, je prodloužena do konce tohoto roku a zároveň doplněna o dřevořezby a obrazy, které jsou dílem rodinných příslušníků a byly mnohdy motivací její samotné tvorby.