Mistrovství Evropy v králičím hopu se opět po letech vrací do České republiky. Nejlepší králíci a vodiči z celé Evropy se utkají již letos v listopadu v Jablonci nad Nisou. Nenechte si ujít napínavou atmosféru 8. ročníku šampionátu.

Jablonecký kinofest

KDY: Pátek 18. listopadu – neděle 20. listopadu

KDE: Kino Radnice a Junior

ZA KOLIK: permanentka za 199 Kč



Festival je určený pro všechny generace a těšit se můžete na dvacítku snímků, jedním z nich bude i premiéra nové české pohádky. Kina představí své pravidelné programové cykly jako jsou MimiKino, Bijásek, Rodinné představení nebo operu a balet z Royal Opera House či Filmový klub. Připravena 3D projekce a mnoho dalšího. Všechny informace ke Kinofestu najdete na webu kin www.kinajablonec.cz.

Základna slaví

KDY: Pátek 18. listopadu od 19 hodin

KDE: Woko klub

ZA KOLIK: 350/390 Kč

Základna u Jablonecké přehrady má za sebou pátou sezonu a slavit bude v pátek v klubu Woko. Nebudou chybět Jakub Děkan, DJ Hrusha a DJ Petr Říbal. Těšit se také můžete na boží skupinu SUPERHERO KILLERS!

Petra Janů & Amsterdam

KDY: Sobota 19. listopadu od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 420 – 450 Kč



Trojnásobná Zlatá slavice, stálice česko-slovenské popové a rockové scény, dáma s jedním z nejsilnějších hlasů u nás Petra Janů, slaví letos dvojí výročí - 50 let na scéně a 2x 35 na světě. V rámci koncertu konaného přímo v den jejího životního jubilea se s diváky podělí o průřez svých největších a nezapomenutelných hitů se svou kapelou Amsterdam… V rámci dvojího výročí vychází letos na podzim i unikátní 2CD Hity a rarity, mapující nikdy nevydané hity z období let 1972 – 2022.

Brouk Pytlík

KDY: Neděle 20. listopadu od 15 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 120 Kč

Příběh dvou kamarádů Ferdy a Pytlíka z palouku, kam se do jezírka, kde bydlí statečný a hodný, i když trochu jedovatý, Pavouk Vodouch, přistěhuje zlý Potápník s půvabnou Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Ferda a jeho kamarádi - Cvrček, Ploštice Ruměnice, Škvor policajt, Luční Koník a samozřejmě Brouk Pytlík se společně snaží palouček zachránit. Ferda má narozeniny, na kterých se objeví i Beruška a Housenka Pepina. A protože je Ferda už z práce unavený, vezme ho Pepina na výlet a na paloučku se ho rozhodne zastoupit Brouk Pytlík

Jethro Tull´s Martin Barre Band

KDY: Neděle 20. listopadu od 19 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 780 – 850 Kč



Vynikající bývalý kytarista skupiny Jethro Tull zavítá se svým klasickým rockem na Rampu v rámci turné k 50. výročí vydání alba Aqualung. Martin působil v legendární rockové kapele Jethro Tull v letech 1969 - 2011, byl spolu s Ianem Andersonem její tváří a hrál na všech albech vydaných v těchto letech. A právě Aqualung patří mezi jedno z nejzásadnějších alb rockové historie. Jeho kytarové sólo v titulní skladbě dokonce patří podle různých anket mezi nejlepší nahraná sóla vůbec. Světová kytarová extratřída jako Mark Knopfler, Joe Bonamassa, Steve Vai, Joe Satriani a další vesměs uvádí Martina jako jeden ze svých nejvýznamnějších inspiračních zdrojů. Během své kariéry spolupracoval s opravdovými velikány jako například Paule McCartney, Phil Collins, Jimi Hendrix a spoustou dalších. Po odchodu ze slavného souboru dal dohromady partu lidí, se kterými rozdává svým fanouškům radost z hudby v podobě největších hitů Jethro Tull, stejně tak skladby, které kapela naživo moc nehrála. K tomu přidá věci ze svých sólových projektů a vznikne z toho příjemný rockový večer, který si určitě nenechte ujít!

Snění o budoucnosti

KDY: do května 2023

KDE: Muzeum skla a bižuterie

Na období socialismu je zaměřená nová výstava Snění o budoucnosti – Design československého skla a bižuterie 1948-1989. „Představíme exponáty, které byly určeny nejen pro zákazníky doma, ale zejména v zahraničí“, stručně popsal hlavní kurátor muzea Petr Nový. K výstavě vychází odborná publikace s desítkami fotografií ikonických i pozapomenutých vzorů skla a bižuterie.

Jablonec proti proudu času

KDY: Do 31. března

KDE: Dům Scheybalových

ZA KOLIK: vstup zdarma



Pohled do života Jablonečanů sedmnáct roků před a osmnáct po zlomovém 17. listopadu 1989 objektivem Petra Krajíčka. Výběr z šedesát tisíc negativů, zachycujících lidi, stavby a události v období let 1973–2007. Krásná éra černobílého kinofilmu a barevných diapozitivů, kdy byly důležité pojmy clona, čas, zaostření, citlivost filmu, hloubka ostrosti a barva světla. To vše doplněné o nejzajímavější události pětatřiceti ročníků okresních novin. Retrospektivní fotografická výstava mapuje 35 let v životě města Jablonec nad Nisou.

Tradiční bzovské vánoční trhy

KDY: Sobota 19. listopadu od 10 hodin

KDE: Sokolovna Bzí u Železného Brodu

Těšit se můžete nejen na zabijačkovou kuchyni a jiné dobroty, ale i na vánoční dekorace, svíčky, mýdla, výrobky Sdružení zdravotně postižených Železný Brod, kabelky, oděvy,

čepice, ložní prádlo a polštářky, šperky, dílničku pro děti a spoustu

My gospel

KDY: Neděle 20. listopadu od 17 hodin

KDE: Sborový dům Jednoty bratrské, Železný Brod



Předvánoční koncert pěveckého sboru My gospel s kapelou.

In memoriam III.

KDY: do 27. listopadu

KDE: expozice Běliště

Třetí z řady výstav Ivany Kantůrkové, výtvarnice, která měla vazby na Železný Brod, představí ilustrace díla francouzského básníka Paula Éluarda. Autorka je tvořila začátkem 80. let s využitím techniky kvaše, akvarelu a perokresby. Výstava je otevřená vždy v sobotu a v neděli od 9 -12 a 13 -16 hodin.

Zpátky do života

KDY: do 19. listopadu

KDE: Městská galerie Vlastimila Rady



Výstava Radovana Klase ze Smržovky. K vidění jsou koláže, asambláže a objekty. Ve své tvorbě autor vrací zpět do života věci, které už dosloužily. Taková malá „recyklace” – autodíly používá k zarámování obrazů, staré hračky a elektroniku zase jako jejich součást. Obrazy s panenkami jsou jako živé a každý v nich uvidí jiný význam. Minimálně jedna koláž je s železnobrodskou tématikou. Otevřeno je od pondělí do soboty od 9 do 16 hodin.

Ples města Smržovka

KDY: Pátek 18. listopadu od 20 hodin

KDE: Parkhotel, Smržova

ZA KOLIK: 250 korun

Ples bude v květinovém duchu. K příjemnému poslechu a tanci zahraje skvělý Big’O’Band Marka Ottla z Liberce.

XXX. jubilejní Společenský ples města Desná

KDY: Sobota 19. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Kulturní dům Sklář, Desná



K tanci a poslechu hraje severočeský taneční orchestr Big Band Bonit.