Zpěvák, skladatel, producent a bývalý frontman kapely Walk Choc Ice, vydává svou druhou autorskou desku plnou výbušných písní. Novým skladbám dominuje razantnost a do popředí se dostávají kytarové riffy společně s charakteristickou dikcí Honzy Křížka, která byla typická v rané tvorbě dnes již kultovní české crossoverové kapely Walk Choc Ice z 90. let. Těšit se můžete na poctivý crossover, rap rock a také na vybrané písně z repertoáru Walk Choc Ice. Hit Rejdit chybět samozřejmě nebude!

Jarní ateliér pro rodiny s dětmi

KDY: Sobota 19. února od 10 do 17 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie



Tvořivé dílny – výroba lampionu, krasohledu či záložky do knihy. Připraven bude také relaxační koutek i kvízy, za které lze získat malou odměnu. Vstup do muzea pro návštěvníky do 18 let zdarma.

Princezna Čokoláda

KDY: Neděle 20. února od 16 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 60 korun

Půvabná a výchovná pohádka o jedné princezně, která má ráda jen sladkosti, bonbony a hlavně čokoládu. Bolí jí z toho bříško, zoubky a je bledá. Naštěstí je tu jeden moudrý čaroděj, který si se vším ví rady. Naučí princeznu jíst zdravě a díky tomu bude krásnější než kdykoliv jindy. Vhodné pro děti od 3 let.

Bedřichovský Night Light Marathon 2022

KDY: Pátek 18. a sobota 19. února

KDE: Stadion Bedřichov

15. ročník největšího seriálu v běhu na lyžích u nás, ČEZ SkiTour 2022, startuje populárním nočním dobrodružstvím. Na Bedřichovském Night Light Marathonu zažijete o víkendu od 18. do 19. února magickou atmosféru, kdy na trať svítí jen měsíc, hvězdy, čelovky běžců a ohnivé louče. Na výběr máte z 30 kilometrové trasy, poloviční trati na 17,5 kilometrů – obě klasicky i volně – nebo 10 kilometrů trasy klasicky. Tuto krátkou trasu je možné objednat taky v rámci rodinného startovného. Nechybí ani trasy Mini Night Light Marathonu pro děti, ty měří 300 metrů, 600 metrů či 1 000 metrů. Vyráží se od bedřichovského stadionu a veškeré informace najdete na webu SkiTour

Lyžníci na Smržovce

KDY: Sobota 19. února od 12 hodin

KDE: na Kedru, Smržovka



Sjezd na dojezd, paraslalom či hup-skok-let. V těchto disciplínách se v sobotu 19. února ve Smržovce už po šestadvacáté utkají milovníci recese a lyžování z doby mezi dvěma světovými válkami. Jako každý rok budou moci diváci obdivovat, jak pečlivě sportovci vyžehlili límečky košil po svých prarodičích, jak dobře utáhli šroubky dobového vázání čertovských prkýnek a jaký kus odvahy a šikovnosti budou muset projevit při zdolání všech disciplín.