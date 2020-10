Koncert AC/CZ

KDY: Pátek 2. října od 20.30 hodin

KDE: Woko klub, Jablonec nad Nisou

Nejsvěžejší AC/DC revivalová kapela kritiky uznávaná jako nejlepší revival v ČR zahraje v pátek večer v jabloneckém Woko klubu. Kapela ročně odehraje přes 80 koncertů a objevuje se na pódiu s přední českou špičkou naší české scény. Hlavním protagonistou tohoto seskupení je známý kytarista Adam Malík alias Angus Young. Kapela vystupuje během roku na velkých festivalech, motosrazech, městských slavnostech, firemních a soukromých akcích. Vystoupení od roku 2010 se uskutečňují jak v České republice tak Slovensku, Polsku, Rakousku a Německu. Můžete se těšit na 90minutovou show s originálními kostýmy, nástroji, kulisami a hlavně interpretací.

Den architektury - Jablonecko

KDY: Neděle 4. října od 10 hodin

KDE: Ostrý roh, Bílá Nisa



Jak by mohl vypadat dlouhý park kolem Bílé Nisy představí v rámci Dne architektury krajinářka Lucie Baldová, a to v takzvané suché části procházky s výkladem a prezentací zpracovaného projektu. Jak nás Nisa vede od Mšena až do centra, lze zažít na dobrodružné výpravě s architektem Jakubem Chuchlíkem v mokré části procházky korytem Bílé a Lužické Nisy v holinkách nebo botách do vody, které je nutné mít s sebou. Sraz je v 10 hodin na Ostrém rohu u Bílé Nisy.

Den architektury - Tanvaldsko

KDY: Sobota 3. října od 10 hodin

KDE: Nádraží, Kořenov



Putování za vodou a vodními díly nabídne Tanvaldsko s architektkou Petrou Veselou v rámci Dne architektury. Sraz je v sobotu 3. října v 10 hodin před nádražím v Kořenově.

Má vlast - česká krajinomalba

KDY: Do 8. listopadu

KDE: Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Jablonec nad Nisou



Julius Mařák, Otakar Nejedlý, Adolf Kosárek, Antonín Chittusi, Gustav Macoun, Antonín Slavíček, Alois Kalvoda, Jan Slavíček, Antonín Hudeček, Antonín a Josef Mánesové, Václav Špála, František Kaván nebo Josef Jíra. To jsou jen některá jména slavných českých krajinářů, jejichž nestárnoucí a nadčasová díla můžete stále zhlédnout v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou. Výstava trvá do 8. listopadu.

Drakyáda

KDY: Sobota 3. října od 10 hodin

KDE: Železný Brod



Pestrobarevní draci se vznesou v sobotu dopoledne nad Železným Brodem. Hromadné pouštění draků nejrůznějších druhů a barev proběhne u kostelíku Na Poušti.

Upozornění: S ohledem na aktuální situaci některé akce mohou být přesunuty nebo zrušeny.