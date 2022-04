Acoustic punk a nespoutaný humor, hudební nadhled a naprosto originální pojetí písničkářské poezie. Jiří Schmitzer je známý i jako písničkář a vyznavač adrenalinových sportů. Jeho jistý – až klukovský – ostych, neokázalost, skromnost, či smysl pro humor mu dodávají odér drsného romantika i dětiny, který nestojí o lacinou publicitu. Recitál Jiřího Schmitzera je souborem autorských písní a průvodního slova, kterým vysvětluje zdroj své inspirace. Představení tak tvoří celek, který ukazuje Jiřího Schmitzera v jiném světle než jak je znám z filmových rolí. Zatím vydal čtyři alba - Recitál, Šílenec, Bouda a Sbírka kiksů. Složil také hudbu pro divadelní představení, především pro domovskou scénu Ypsilonky, ale i pro Národní divadlo nebo ústecké Činoherní studio. Jeho hudba zazněla i v několika filmech. Výbor ze svých textů vydal knižně pod názvem Kanimůra ze Šardonu.

100 let skoků na Čerťáku

KDY: Sobota 2. dubna od 12 hodin

KDE: areál skokanských můstků u Skicentra



Připomenutí 100 let od prvního závodu ve skoku na Čerťáku.

Vítězové bílé stopy

KDY: do 16. dubna, všední dny 10–12.30 a 13–17 hodin, sobota 10–13 hodin

KDE: Dům Scheybalových

ZA KOLIK: 30 korun

Jizerské hory jsou domovem Heleny Balatkové-Šikolové, naší první medailistky z OH v Sapporu 1972, Aleny Bartošové, Gabriely Soukalové (roz. Sekajové), Heidi Suchánkové, Mileny a Zdeňka Cillerových, rodiny Řezáčových a také zde od juniorských let trénovala celá mužská bronzová štafeta z OH 1988 v Calgary. Výstava přiblíží nejen závodníky, ale i trenéry, rozhodčí a další, kteří napomohli k tomu, aby se Česká republika stala v lyžařských sportech respektovanou

zemí. Návštěvníci uvidí dobové fotografie a artefakty, které ke sportovnímu životu patří – lyže, závodní čísla, dresy, servisní koutek a samozřejmě i medaile a poháry pro vítěze.

Den otevřených dveří na ZŠ Pelechovská

KDY: Sobota 2. dubna 9 hodin

KDE: ZŠ Pelechovská



Budete zde moci shlédnout ukázkové hodiny, dále obdivovat výkresy a výrobky žáků, navštívit všechny prostory školy, pohovořit s učiteli a vedením školy a v neposlední řadě okusit kvality tamní školní jídelny.

Ukliďme Česko

KDY: Sobota 2. dubna od 9:15 hodin

KDE: sraz u budovy B MěÚ, Železný brod

ZA KOLIK: zdarma

Sraz dobrovolníků v 9.15 až 9.45 hodin před budovou „B“ Městského úřadu. Do akce se lze zapojit ve dnech i po tomto termínu. Pytle a rukavice můžete vyzvednout na Odboru životního prostředí od 28. března po domluvě s koordinátorkou akce. Svoz a likvidaci sesbíraného odpadu budou zajišťovat Technické služby Železný Brod ve spolupráci s městem. Uklizený odpad shromážděte na viditelných místech, ke kterým se dá dojet autem a nahlaste místo koordinátorce akce – Veronika Hlavová, 483 333 985, v.hlavova@zelbrod.cz.