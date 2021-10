Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky

KDY: Pátek 1. října od 17 hodin

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: 195 korun

Štístko a Poupěnka se společně s broučky dostanou do pohádkového lesa. Pomohou tam Karkulce, aby jí nesežral vlk a také potkají Jeníčka a Mařenku na cestě k perníkové chaloupce. Naučí se hodiny s písničkou Tik ťak i kouzelná slůvka s Pyšnou princeznou. Udrží tajemství s písničkou Šušušu a spatří, jak drzou, nevychovanou Káču navštíví čert v písničce Čert a Káča. Společně se všichni naučí zdravě papat se superhrdinou Mňamáčkem. Zazní taneční hity Hejbni kostrou a Jájájá, ale nebudou chybět ani známé, osvědčené písničky.

Komentovaná prohlídka osadou

KDY: Sobota 2. října od 14 hodin

KDE: Kristiánov

ZA KOLIK:



Připomínka významu lesních skláren v Jizerských horách s hlavním kurátorem muzea Petrem Novým, obohacená o vzpomínky z archivu Paměti národa. V rámci Dne architektury. Sklářská osada Kristiánov byla založena roku 1775. Téměř 111 let zde působila nejvýznamnější z lesních skláren v Jizerských horách. Dnes není trvale osídlena, poslední zachované historické stavení je tzv. Liščí bouda. Sraz v sobotu 2. 10. ve 14 hodin před Liščí boudou na Kristiánov

Víkend Křišťálového údolí v muzeu

KDY: Sobota 2. října a neděle 3. října od 9 do 18 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie

Volný vstup do expozic, ukázka tradiční výroby černé bižuterie. o kterou se postará Vladimír Svatoň. Zároveň si můžete vyzkoušet svou zručnost a vyrobit si drátovaný šperk pod vedením naší edukátorky Mileny Zachařové.

Tatrhy

KDY: Neděle 3. října od 10 do 17 hodin

KDE: Náměstí Dr. Farského, Jablonec nad Nisou



Pouliční festival jídla, designu a blešího trhu v náměstí Dr. Farského a v Domě nábytku.

David Deyl - Děkuji

KDY: Neděle 3. října od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 290 – 390 Kč

Jedinečný koncert zpěváka a skladatele Davida Deyla s mimořádnou barvou hlasu a sugestivním podáním svých vlastní písní u příležitosti oslav jeho působení na hudební scéně. Jedná se o komorní 90-ti minutový průřez Davidovou hudební kariérou za doprovodu jeho skvělého dvorního klavíristy Václava Krahulíka. Během koncertu zazní samozřejmě všechny Davidovy hity jako je V ozvěnách, Potají, Počítám, Akorát, Teď hned, Lež a nech si lhát ale i ukázky z jeho koncertních recitálů Melodie mého srdce : Muzikál či Kouzelné melodie. Stranou nezůstanou ani youtubové hity jako je například The One and Only, Remember Me, A Million Years Ago, jakož to i nejnovější sklady v rámci jeho španělské tvorby jako je Ahora, Mejor Me Voy a další novinky.