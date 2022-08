Koncert kapely Těla v pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou pod otevřenou oblohou. Jako support se představí kapely Mandragora a ZE DNA.

Písničkáři Šafránu / 1982-2022

KDY: Neděle 21. srpna od 15 hodin

KDE: Tyršovy sady

ZA KOLIK: Zdarma



Vystoupí Jiří Dědeček, Trojka Zuzany Homolovej (SK), Petr M. Lutka a Jan Burian. Neoficiální sdružení folkových písničkářů Šafrán vzniklo v roce 1972. Jeho členové se nepodvolili mašinérii nastupujícího normalizačního režimu, a nechtěli do undergroundového prostředí a hrát jen soukromě po různých bytech či na fingovaných svatbách. Hráli více či méně oficiálně, přičemž využívali skuliny ve vyhláškami sešněrovaném kulturním poli. Šafrán se tak stal jedním z „ostrůvků svobody“ v tehdejším moři beznaděje a nabaloval na sebe pozornost zejména mládeže, čímž potenciálně ohrožoval stabilitu systému a což samozřejmě nemohlo zůstat bez následků. O tom, jak Šafrán fungoval, se zmíní i umělci, vystupující na akci se svým hudebním repertoárem. V Jablonci vystoupí symbolicky v den, kdy uplyne 54 let od vpádu sovětských vojsk do Československa.

Prázdninový ateliér

KDY: Každý den od 10 do 18 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie

Po celé letní prázdniny lze v rámci běžného vstupného navštívit stálý prázdninový ateliér, s tvůrčími dílnami určenými především pro rodiny s dětmi. Ateliér navíc přivítá zájemce v novém prostoru, který je přístupný z vestibulu muzea.

Výstava z projektu Příběhy našich sousedů

KDY: Do 8. září

KDE: kostel sv. Antonína Paduánského, Bedřichov

ZA KOLIK: Vstup zdarma



Exteriérová expozice regionální pobočky Paměť národa Severní Čechy přináší vzpomínky deseti pamětnic a pamětníků na události 20. století, které v projektu Příběhy našich sousedů objevili žáci a studenti škol z Jablonce nad Nisou a Jablonecka.

ZasTenRock

KDY: Sobota 20. srpna od 15 hodin

KDE: Zásada

ZA KOLIK: 330/450 korun

Druhá desítka festivalu vám nabídne čtyři sety revivalových kapel v čele s RCZ - Rammstein Tribute Show, se skvělou pyrotechnickou a ohnivou show. Představí se tradičně skvělá Mandragora a liberecká Těla. Dále jsme pro vás zajistili objev roku 2020 v anketě Žebřík - skvělý a energický Jamaron. Tradičně se těšte na 10 kapel na dvou pódiích, velkoplošnou obrazovku, koktejly, pivo bez front, pohodovou atmosféru, širokou nabídku z grilu i udírny.

Štěpánův jarmark

KDY: Sobota 20. srpna od 10 hodin

KDE: Rozhledna Štěpánka



Oslava 130. narozenin Štěpány. Prodej řemeslných regionálních výrobků, jízda na koni pro děti, ukázka dřevosochání, malování na obličej, stezka bosýma nohama, tvořivé dílny pro děti i dospělé, občerstvení. Očekává se na návštěva Krakonoše s duchem Mihu, víla Jizerína. Skupina Artus Bohemia nabídne rytířské souboje, ukázky zbraní a soutěže pro děti. K poslechu vám zahrají a představí se 13.00 - 14.30 Waldovy Matušky – přátelé přátel Waldemara Matušky, 15.00 - 18.00 Sebranka. Celý den vám zpříjemní také svoji hudbou kapela p. Jandur.

Borůvková sobota na Zubačce

KDY: Sobota 20. srpna od 8.30 hodin

KDE: Kořenov, Tanvald, Harrachov

Borůvkové hody – knedlíky, koláče, koblihy, pivo, víno, borůvkovice. Pohádka Chameleon Leon 11:15, 3:15 a 15:15, Muzeum ozubnicové dráhy, Výtopna Kořenov, Důlní železnice, jízdy historických autobusů na Jizerku a do Příchovic. Ozubnicová lokomotiva „Rakušanka“ T426.0, vozy Balm a motorový vůz „Singrovka“ M240.056

Letní slavnost Eurion

KDY: Pátek 19. srpna – neděle 21. srpna

KDE: lesopark u Parkhotelu, Smržovka



Jubilejní 30. ročník festivalu Eurion, který pořádá Spolek Dobramus ve spolupráci s městem Smržovka, představí v pátek 19. srpna kapely Jirka Belmondo, Kolektivní Halucinace, Povodí Ohře, Bruno Ferrari, Midi Lidi a Koňe a Prase. V sobotu se návštěvníci mohou těšit mimo jiné na Crazy Dogs, Hudební divadlo Hnedle vedle Tomáše Bartáka, Osvobozené duše, Miro Žbirka revival a večerní veselici s kapelou H!T! Jako hlavní host letošní městské slavnosti vystoupí Petra Janů. Nejen pro děti je na víkendové dny připraven bohatý doprovodný program jako horolezecká stěna, jízdy na koních nebo malování na obličej. Chybět nebudou atrakce, stánky s občerstvením nebo myslivecká kuchyně. Nedělní program bude patřit také jízdě veteránů Do 13. hodiny si návštěvníci budou moci vystavená vozidla prohlédnout a v divácké soutěži hlasovat o ty nejhezčí kousky.