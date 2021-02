Vydejte se k vyhlídce Poustevníkův kámen

KDY: Kdykliv

KDE: Hejnice

ZA KOLIK: Zdarma

V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku severně od Liberce najdou návštěvníci severních Čech hezkou vyhlídku, která před několika lety prošla pěknou úpravou. Vyhlídka Poustevníkův kámen, pojmenovaná po poustevníkovi Eremitu Paulu Stelzigovi, bývala oblíbeným turistickým cílem odedávna, v polovině minulého století tady dokonce stály restaurace a lesní divadlo až pro 2 tisíce diváků. Dnes se na skále opatřené železným zábradlím nachází kříž, od něhož se otevírají nádherné výhledy na Hejnice s kostelem, Jizerské hory se Smrkem, Paličník, Smědavskou horu, Frýdlantské cimbuří nebo Ořešník.

Zájemci o poznání tady najdou otočný panel v podobě stromu, z něhož se dozví více o samotné vyhlídce, kostelu i přírodě Jizerských hor. Ideálním výchozím bodem pro výstup na vyhlídku je kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích: ze silnice na Ferdinandov pak po pár stech metrech pokračuje polní cesta až na vyhlídku. Cesta je dobře značená a není dlouhá, a tak si na ni určitě mohou troufnout i rodiny s malými dětmi. Do Hejnic jezdí vlak a z železniční stanice je to na skálu jen necelý kilometr pěšky.

Prohlédněte si kostel svaté Anny

KDY: Kdykoliv

KDE: Jablonec

ZA KOLIK: Zdarma



Na Anenském náměstí v Jablonci nad Nisou stojí kostel svaté Anny. Kostel byl vystavěn v letech 1685-1687, jeho věž byla přistavěna v roce 1706. Od roku 2004 je kostel majetkem města, které ho nechalo zrekonstruovat. Za obvyklé situace se v něm pořádají koncerty, výstavy a další kulturní akce. V současné době si můžete prohlédnout jeho interiér.

Stará radnice zdobí náměstí

KDY: Kdykoliv

KDE: Jablonec

ZA KOLIK: Zdarma





Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou zdobí neorenesanční budova Staré radnice. Vybudována byla v letech 1867-1867. Autorem původního projektu budovy byl liberecký architekt Gustav Sachr. Rekonstrukce proběhla v 70. letech minulého století a došlo k pozměnění interiéru.

Přečtěte si knihu 33 let v lihu

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 292 Kč



„Tato, již druhá autorova humorná kniha by neměla být oslavou alkoholismu, ale výpovědí o soužití člověka s démonem, zvaným alkohol. Psát o alkoholu není nic nového. Nejvíc mě zaujala kniha Dějiny alkoholismu. Tam je to myslím všechno tak, jak alkoholismus vypadá ve všech svých podobách. Ovšem je to kniha napsaná lékařem, který, ačkoliv knihu napsal velmi podrobně, se všemi lékařskými poznatky a výzkumy, sám alkoholikem nebyl. Tudíž nemohl sám zažít na své kůži to, co skutečný alkoholismus je. Samozřejmě si říkáte, tak proč to psal, když to sám nevyzkoušel. Ale myslím si, že kdyby to vyzkoušel se vším všudy, tak by asi žádnou takovou vědeckou knihu nenapsal. Já sám bych se do psaní knihy o alkoholu nikdy nepouštěl, protože jsem si myslel, že u mě jde o zcela normální zábavu, že to dělá v tomto národě každý. Ale když jsem si jednou přečetl článek od jakéhosi herce a ten tam popisoval jak strašlivě pil pár let svého života, řekl jsem si: „Co tohleto je?“ Vždyť ve srovnání s tím, co jsem pil já, je to, jako když kolibřík usrkává, a on si myslel, že pije.Tak jsem se do toho psaní pustil, a posuďte sami."Píše v úvodu své knihy autor, dnes zapřísáhlý abstinent.

Podívejte se na seriál K jezeru

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Předplatné od 199 Kč/měsíc



Na platformě Netflix můžete sledovat zajímavý seriál K jezeru. Jedná se o sci-fi seriál o děsivé epidemii, která může zničit celou civiliziaci, ve které bojuje několik lidí o holé životy. V brutálních podmínkách nemí místo pro lásku ani lidskost. Jde o jediné – přežít.

Poslechněte si podcast s Liborem Boučkem

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud vás baví podcasty, můžete si poslechnout zajímavý podcast Martina Klesnila a Patrika Fialy. Jedním z jejich posledních hostů U Kulatého stolu byl moderátor Libor Bouček. Zkušený moderátor poodkryl zákulisí moderování a hovořil také o tom, zda zvažuje vlastní show.

Zahrajte si hru Duch!

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 339 Kč

Bleskurychlá postřehová hra pro 2 - 8 hráčů. Myš! Kniha! Křeslo! Láhev! Duch! Ve hře je 5 různých dřevěných předmětů - bílý duch, zelená láhev, modrá kniha, červené křeslo a šedá myš. Na kartách jsou obrázky těchto předmětů, ovšem ne vždy ve správných barvách. Hra obsahuje 2 varianty - jednodušší a náročnější. Příklad: Na kartě je modrý duch a červená myš. Ve hře žádný modrý duch, ani červená myš nejsou. Cílem je tedy vzít (zelenou) láhev, protože na kartě není zobrazena ani láhev, ani zelená barva.