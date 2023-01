Výstava o tom, jak je v české lidové kultuře zpodobňováno narození a smrt člověka.

Popelka

KDY: Sobota 14. ledna v 15 hodin

KDE: Centrum textilního tisku Česká Lípa

ZA KOLIK: 100 Kč



Popelce však ke štěstí stačí jen tři obyčejné oříšky. Pravda, tolik obyčejné nejsou, protože Popelka si přeje za ty roky, kdy jí každý přehlíží a ponižuje, být aspoň jeden večer na plese. Jeden takový večer jí změní celý život. Štěstí je totiž někdy ukryto v maličkostech, v oříšku, ve ztraceném střevíčku, v polibku. Hraje a připravil: Tomáš Běhal. Loutky: Tomáš Běhal. Loutková pohádka na motivy známého pohádkového příběhu v podání divadla Toy Machine.

Braun Procházka Horváth Grunt

KDY: Sobota 14. ledna ve 21 hodin

KDE: klub U bílýho černocha Česká Lípa

ZA KOLIK: 290 Kč

Přijďte si užít jazzový večer plný tónů kytary, cella, piana, bubnů i saxofonu.

O pejskovi a kočičce

KDY: Neděle 15. ledna v 15 hodin

KDE: základní škola Kravaře



Loutková pohádka Sváťova Dividla na motivy příběhů Josefa Čapka o šikovných zvířátkách s lidskými vlastnostmi potěší nejen děti, ale i jejich doprovod.

Veselá pouť

KDY: Neděle 15. ledna v 15 hodin

KDE: sál KC Sever Cvikov

ZA KOLIK: 80 Kč

Loutkovou revue pro vás přiváží loutková skupina Loudadlo. Vydejte se do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. V představení vás také navštíví Jú a Hele a společně se přenesete do míst plných kouzel, zábavy a legrace.

Masopust ztracený v čase

KDY: probíhá do 26. února

KDE: start - Městské muzeum Mimoň

ZA KOLIK: zdarma



Tematická stezka přibližuje dětem masopustní tradice a zvyklosti našich předků. Hlavní postava, chlapec Kuba, otevře dveře s nápisem K+M+B 1922 a dostane se doprostřed venkovského masopustního veselí začátku minulého století. Prochází jednotlivá stavení ve vesnici a snaží se dostat zpátky do své doby. Začátek stezky je opět u Městského muzea, kde si vyzvednete odpovědní kartičku (kartičky je též možno stáhnout na www.kulturamimon.cz). Trasa dále vede po nábřeží přes Kamenný most, pokračuje přes Zámecký most k dolnímu sídlišti Ralsko, podél plotu koupaliště Vranovskou alejí. Poslední úkol a také správné řešení je u občerstvení U kaštanu na konci Vranovské aleje. Pokud máte ve svém telefonu nainstalované mapy a čtečku QR kódů, můžete si trasu stáhnout do telefonu.

LIBERECKO

Šťastný nový foto rok… aneb večer 2 v 1 pro fotografické nadšence

KDY: Pátek 13. ledna v 19 hodin

KDE: Severočeské muzeum Liberec

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Křest knihy Ani černá, ani bílá… Liberec a ozvěny festivalu Fotojatka.

Ještěd v trenkách

KDY: Sobota 14. ledna od 11 hodin

KDE: Ještěd

ZA KOLIK: zdarma



Již čtvrtý rok po sobě se koná společný výšlap na Ještěd pro ty, kdo se nebojí trochy nepohodlí a zimy. Sraz je na konečné zastávce tramvaje 3 Horní Hanychov. Odtamtud se účastníci v trenkách vydají po krásné modré stezce nahoru na Ještěd.

Salomon Ještěd 24 winter 2023

KDY: Sobota 14 a neděle 15. ledna

KDE: Ještědský hřbet

ZA KOLIK:

Horský závod týmových štafet (3-5 osob), dvojic i jednotlivců na 24 hodin v okolí Ještědu. Každý může postavit tým, dvojici nebo si troufnout závodit sám. Každopádně to bude pro každého účastníka nezapomenutelných 24 hodin v životě. Všechny potřebné informace na www.facebook.com/events/1040788706522469.

Pavlik, Bobby a duchové města

KDY: Sobota 14. ledna v 15 hodin

KDE: Naivní divadlo Liberec

ZA KOLIK: 100 Kč



Magická detektivka říznutá operou i rapem. Dívka, která v podobě Nočního motýla po setmění plachtí nad ulicemi města. Střešní rybář nahazující noc co noc udici z okraje střechy starého činžáku. Duch opery, jehož zpěv dokáže rozpohybovat věci i dění. A také hranatý Golem, ďábelský Developer a především dva pěvecky nadaní kamarádi, shodou okolností noční zametači městských bulvárů. To jsou jen některé z netradičních postav tajuplné noční detektivky.

Hledá se tenor

KDY: Sobota 14. ledna od 19 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 150 - 490 Kč

Bláznivá komedie z divadelního prostředí, která zaručeně pobaví. Děj muzikálu nás přenese do roku 1934, kdy se v operním domě v americkém Clevelandu chystá velkolepé představení Verdiho Otella. V hlavní roli má účinkovat světově uznávaný tenor Tito Merelli a všichni netrpělivě očekávají jeho příjezd. Ten má ovšem jiné starosti a ředitel divadla začne hledat záskok. Komedie půvabně, s nadhledem a především s nadsázkou obnažuje divadelní prostředí, operní fazónu a výstřední svět celebrit. Muzikál zkomponoval Brad Caroll na libreto a texty písní Petera Shama podle původní hry Kena Ludwiga. Hra získala třikrát Tony Awards a čtyřikrát Drama Desk Awards.

Hasičská zábava

KDY: Sobota 14. ledna ve 20 hodin

KDE: DK Beseda Hrádek nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč



Tradiční akci pořádá hrádecký Sbor dobrovolných hasičů. K tanci a poslechu hraje DJ Pavel Baláž,lístky jsou k zakoupení v hrádeckém infocentru.

Nedělní pohádky: Haló, Jácíčku

KDY: Neděle 15. ledna v 16 hodin

KDE: Knihkupectví a antikvariát Fryč Liberec

Pohádka o velkém přátelství dvou malých kamarádů, zajíčka a veverky. Malý zajíček Jácíček objevuje svět kolem sebe. Jejich dobrodružství s veverkou jsou plná něhy a lásky, aniž by to ti dva vlastně tušili.

Krkonošské pohádky

KDY: Neděle 15. ledna od 16 hodin

KDE: Divadlo F. X. Šaldy Liberec

ZA KOLIK: 120 - 200 Kč



Na základě původního scénáře autorky legendárních večerníčků Boženy Šimkové vzniklo stejnojmenné divadelní představení, ve kterém zazní i původní „večerníčková“ hudba hudebního skladatele profesora Vadima Petrova. V pětici příběhů tak mají malí i velcí diváci možnost naživo vychutnat intriky vychytralého pána Trautenberka, kterým vždy na poslední chvíli zabrání pán hor Krakonoš.

Večer s Jaromírem Hanzlíkem

KDY: Neděle 15. ledna v 18 hodin

KDE: Lidové sady Liberec

ZA KOLIK: 450 - 490 Kč

Jedinečné setkání s legendou českého filmu Jaromírem Hanzlíkem v komorním prostředí Experimentálního studia. Pořad moderuje Jiří Vaníček.

JABLONECKO

Obrazy (vernisáž)

KDY: Pátek 13. ledna od 17 hodin

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: vstup zdarma

Výstava obrazů Stanislava Veličky. V dětství ho velmi ovlivnilo dílo Zdeňka Buriana. Ne však na tolik, aby si nezvolil vlastní směr. Ve svých dílech ztvárňuje lidské obličeje, ale i zvířata, které se snaží realisticky převést do svých obrazů. Výtvarné umění je jeho koníčkem. Je absolventem lesnické školy.

Koncert konzervatoristů

KDY: Pátek 13. ledna od 18 hodin

KDE: koncertní sál ZUŠ Jablonec nad Nisou



Koncert bývalých žáků jablonecké ZUŠ. Účinkují: Michaela Černá, Jonáš Halama, Jiří Pokorný, Vít Sladký, Antonín Paldus, Adéla Falková, Dorothea Lea Hrdá a Jan Novenko.

Miluji tě, tak se měj

KDY: Pátek 13. ledna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 470 – 490 Kč

Brilantní komedie z divadelního prostředí, kde všechny postavy hrají pouze dva herci. Richard, herec a režisér, bohém se zálibou v alkoholu připravuje premiéru. Jeho herecké partnerky před ním utíkají jedna za druhou. Poslední záchranou je Lies, Richardova dávná kolegyně a láska. Na jevišti jim to klape, ovšem mimo něj… V komedii je vše, co k dobré hře patří, humor, láska, sentiment a skvělé herecké výkony. Hrají: Ljuba Krbová a Adrian Jastraban.

Slam Poetry

KDY: Pátek 13. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč



Soutěž, o jejímž průběhu a konci rozhodují především diváci! Vystoupí: Honza Dibitanzl, Večerka, Sufján, Empathic a další.

4. Cyklistický bál

KDY: Sobota 14. ledna od 18:30

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 250 - 990 Kč

Na taneční parket. Letos tomu pořadatelé dávají zelenou, takže vybírejte jakýkoliv odstín zelené na jakýkoliv doplněk, šaty nebo oblek, fantazii se meze nekladou a čím originálnější, tím samozřejmě lepší! Celý večer k tanci zahraje kapela Fajn, nouze nebude ani o soutěže z cyklistického prostředí, bohatou tombolu a hromadu zábavy i tance. PROGRAM: 18:30 otevření sálu / 19:45 zahájení plesu / 21:00 akční vystoupení / 22:30 překvapení / 0:00 Vyhlášení velké tomboly a soutěží, dražba / 0:30 DJ Hrusha.

Debustrol

KDY: Sobota 14. ledna od 19 hodin

KDE: Woko klub Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 300 Kč



Metalová akce ledna 2023. V jabloneckém klubu zahraje thrash metalová legenda Debustrol z Mladé Boleslavi, která vyrazila na zimní tour Vraždící propaganda. Během večera zahrají také kapely V.A.R. (Vratislavice) a Pikodeath (Liberec /Zittau).

Country bál s tancovačkou

KDY: Sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: Potkávárna U Havrana, Josefův Důl - Karlov

K tanci a poslechu zahrají kapely Four+ a Pššššššt.

Cynik 84 a Vomit Electronic

KDY: Sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 150 Kč



Koncert jabloneckých rockových kapel.

Cynik 84 - jablonecká POP/Rocková kapela která se nikdy nesnažila o novátorské zvukové experimenty, sázela na vlastní tvorbu, především české originální texty a šlapající bigbeat. Složení: Míra Bubla (kytara, zpěv), Honza Verl (kytara), Matěj Verl (basová kytara), Honza Nikenday (bicí).

Vomit Electronic - nejvíc fresh kapela ze Sudet. Surové beaty, drzé texty a nespoutaná rocková energie.

Myslivecký ples

KDY: Sobota 14. ledna od 20 hodin

KDE: sokolovna Huntířov

ZA KOLIK: 200 Kč

Myslivecké sdružení Český Ráj - Malá Skála zve na tradiční Myslivecký ples. Nebude chybět tematická tombola, bohaté občerstvení a zvěřinové speciality. K tanci hraje skupina Gemini.

O princezně, která ráčkovala

KDY: Neděle 15. ledna od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 130 Kč



Veselá hudební pohádka o napravené princezně aneb Královské reggae na motivy známé televizní předlohy o princezně, která si zakládala na své urozenosti. Na první pohled se zdá, že žije v obyčejném království, ale opak je pravdou! V tomhle království je něco v nepořádku. Princezna Karolínka je rozmazlená, rádce je vychytralý a zrádný, a královnu sužuje hypochondrie. To však není nejpodivnější. Všichni ráčkují, protože to princezna považuje za znak urozenosti a vznešenosti. A tak nezbývá, aby syn chůvy, zahradník Kryštof, vzal rozum do hrsti a napravil princezně hlavu.

Párty pro děti ve stylu Ledového království

KDY: Neděle 15. ledna od 16:30

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 200 Kč

Tento den bude patřit všem dětem! Čeká vás nabitý program, tematické dekorace, hudba z pohádek, malování na obličej a hned několik pohádkových postaviček, které vaše děti milují a se kterými se budou moci i vyfotit. Nejen, že si zazpívají s Elsou, Annou a Oláfkem, ale i si zatančí na dětském discu s Tlapkovou patrolou a hlavně Chasem & Sky a těm nejhodnějším dá Mimoň i nějaké sladkosti.

Bohumil Lhota: obrazy, plastiky, projekty

KDY: Do 11. února

KDE: Městská galerie Vlastimila Rady Železný Brod



Výstava je přístupná od pondělí do soboty vždy v čase 9 - 16 hodin.

SEMILSKO

Vánoční Valdštejn

KDY: Sobota 14. a neděle 15. ledna od 11 do 15 hodin

KDE: hrad Valdštejn

ZA KOLIK: 50 Kč

Samostatná prohlídka exteriérů hradu, včetně svátečně vyzdobených prostor kaple sv. Jana Nepomuckého a přízemí klasicistního domu s expozicí "Aehrenthalské Vánoce".

Antimony

KDY: Sobota 14. ledna od 14 hodin

KDE: Rovensko pod Troskam



Živé nás nedostanete! Píše se 16. leden 1943 a těmito slovy se v prostoru plovárny v Rovensku pod Troskami rozloučili se životem nadporučík František Závorka a svobodník Lubomír Jasínek z paradesantní skupiny Antimony. Než aby padli do rukou gestapa, raději zvolili smrt pozřením kyanidu. Liberecký kraj ve spolupráci s městem Rovensko pod Troskami, Československou obcí legionářskou a Rotou Nazdar chystá na 14. ledna 2023 pietní akt s doprovodným programem, na kterém výsadkářům veřejnost i význační hosté vzdají hold. Zájemci se budou mít na co těšit – ať už se jedná o přelet Saab JAS-39 Gripen, přítomnost historika Eduarda Stehlíka, panelovou výstavu, kterou připravuje Československá obec legionářská, nebo expozici dobového operačního materiálu od Roty Nazdar. Přislíbena je také účast ministra vnitra Víta Rakušana nebo přidělence obrany britského velvyslanectví v Praze Jonathana Kitsona. Přesný program v příloze. Pro zájemce bude též v obci Veselá připravena od 10 do 13 hodin prohlídka bývalé školy, kde se ukrýval významný odbojář Vladimír Krajina.