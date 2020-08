Skleněné pátky

KDY: Pátek 21. srpna od 10 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Chcete nahlédnout do tajů magického sklářského řemesla a objevit krásu skla v různých formách a tvarech? Přijďte na zakončení cyklu prázdninových letních dílen s názvem Skleněné pátky do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Připomenutí událostí srpna 68

KDY: Pátek 21. srpna od 10 hodin

KDE: Ul. Generála Mrázka, Jablonec nad Nisou



V pátek 21. srpna od 10 hodin proběhne u pomníku v ulici Generála Mrázka v Jablonci nad Nisou slavnostní připomenutí srpnových událostí roku 1968. Hranice Československa překročila vojska Varšavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968. Okupace se účastnily armády Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky a Sovětského svazu. Na našem území zůstali okupanti následných dvaadvacet let, když poslední sovětský voják opustil Československo až 27. června 1991.

Dangar Six

KDY: Sobota 22. srpna od 17 do 22 hodin

KDE: Sluneční lázně, Jablonec nad Nisou



Koncert skupiny Dangar Six. Opět se můžete těšit jak na songy z vlastní tvorby, tak i na nemalý počet světových pecek.

Mandragora, Makule, Roadkill Souls

KDY: Sobota 22. srpna od 16 hodin

KDE: Pivovar Volt, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



V sobotu 22. srpna budou ve Voltu pod napětím kapely Roadkill Souls (16:00), Makule (18:00) a Mandragora (20:00). Přijďte se nabít. Vstupné dobrovolné.

Loutkáři dětem

KDY: Neděle 23. srpna od 11, 13 a 15 hodin

KDE: Dlaskův statek, Turnov



Loutkáři hrají dětem v Turnově. Akce se jmenuje Loutkáři dětem na Dlaskově statku a koná se každou neděli vždy od 11, 13 a od 15 hodin. V areálu krásného statku v srdci Českého ráje pak loutkářský soubor hraje dětem oblíbené pohádky. Prázdniny už jsou za svojí polovinou, ale dvě neděle ještě zbývají. 16. srpna byla na programu pohádka Tři prasátka a vlk, 23. srpna následuje Červená karkulka a 30. srpna O slepičce kropenaté. Vstupné je jednotné a vyjde na 35 korun. Pravidelnou letní prázdninovou akci pořádá Loutkářský soubor na Židli a Muzeum Českého ráje Turnov. Finančně je podpořilo také město Turnov.

Borůvková sobota na Zubačce

KDY: Sobota 22. srpna

KDE: Kořenov, Tanvald



V sobotu 22. srpna proběhnou na Zubačce tradiční borůvkové hody, představena bude nově zrekonstruovaná ozubnicová lokomotiva T426.003. Těšit se také můžete na zvláštní vlaky či ukázku historické bitvy z konce druhé světové války.

Den šumburských hasičů

KDY: Sobota 22. srpna od 14 hodin

KDE: Tanvald



Přijďte oslavit desáté narozeniny hasičské zbrojnice. Čeká vás výborné občerstvení, bohatý program a skvělá zábava.