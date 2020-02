Bert a friends a emozpěv



KDY: 21.2. 20:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 230,-





Nejslavnější kapela z období 2050, která se vrací v čase, aby hrála své největší hity z roku 2049. Jejich nadžánrovost a celková image je jedním z nejzajímavějších počinů současné české hudební scény. Emozpěv - syrový indie-folkový kvintet.

BERT & FRIENDS

Tato dvorní kapela prezidenta světa Billa Bextona je držitelem ocenění za osvícení všech hudebních žánrů, včetně future bleebopu. Stvůrcem je Albert Romanutti, zpěvak, klávesista, hitmaker a blízký přítel Billa Brixtena. V šíření jeho filosofie je mu nápomocna disco-kapela. V recenzích se o jejich hudbě píše jako o nemožné na ni napsat jakoukoliv recenzi. Ti, kteří si troufli, psali o neuchopitelné kráse a záhy zmizeli.

Bert & Friends předvádí supr koncert show!

EMOZPĚV je kapela. Hudební základy mají kdesi v české písničce, ale nečekejte přílišnou alternativu ani rádiový střední proud. Naopak, připravte se na syrový a dravý indie rock s melancholickým nádechem nejen v textech, ale i v celkovém provedení. To dělá z emozpěvu jednu z nejnápaditějších skupin, kterou lze v Čechách potkat. Emozpěv má za sebou dynamický vývoj od sólového písničkáře přes duo, trio, kvartet až po plnou kapelní sestavu. Na kontě mají již dvě desky. Z první eponymní zabodoval na jaře 2014 v hitparádě Velká Sedma na Radio 1 singl Svár. Druhou desku s názvem Hebké bolesti produkoval Boris Carloff a na podzim 2016 vyšla na labelu Tranzitor v distribuci firmy Supraphon, tato se setkala se širším ohlasem a například hudební magazín Headliner jí charakterizoval jako jednu z nejvyzrálejších indiefolkových nahrávek z poslední doby. Krátce po vydání “Hebkých bolestí” se k autorské dvojici ve složení Ondřej Vratislav Vyšehradský a Martin Drahoňovský přidali kytarista Dalibor Hrubeš, klávesista Matěj Porteš a naposledy bubeník Vítězslav Patočka. Kapela na jaře 2020 vydává nové EP.

Maškarní karneval 2020



KDY: 23.2. 14:30

KDE: Kulturní centrum Vratislavice 101010

ZA KOLIK: 70,-



Na tradiční dětský bál zveme všechny děti a rodiče. V odpoledni plném písniček a soutěží určitě vyhlásíme nejlepší masku, tak nezapomeňte děti hezky vyparádit.

PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY



KDY: 22.2.14:30

KDE: Kino Radnice

ZA KOLIK: 130,-



A je to opět tady! Pat a Mat přicházejí ve zcela nových Kutilských trampotách! Série příběhů, která vyvolá úsměv na tvářích dětí i dospělých. Jakou lest vymyslí na zloděje, který jim krade jablka ze stromu? Mýt auto hadicí? To není nic pro Pata a Mata! Raději si postaví automyčku. Pro prázdný žaludek jsou palačinky velká dobrota, ale to otáčení na pánvi? To je pro kutily zbytečná námaha a zároveň ta správná výzva. Stejně jako výroba domácího moštu a křupavého popcornu. A co teprve, když si z dronů vyrobí nový létající stroj. A nebyli by to staří známí „ajeťáci“, kdyby si nechtěli zvelebit domov. Pár nových poliček nebo přestavba kuchyně jsou věci, do kterých se rádi pustí s vervou a chutí.

O dvanácti měsíčkách



KDY: 23.2. 16:00

KDE: Klub na Rampě

ZA KOLIK: 60,-



Klasickou pohádku na motivy Boženy Němcové zahraje pro děti loutkové divadlo Spojáček.

LD SPOJÁČEK se zabývá převážně tradičním pojetím loutkového divadla kukátkového typu s využitím klasických marionet na nitích. Délka představení 35 minut.

Bzovský masopust



KDY: 22.2. 11:00

KDE: TJ Sokol Bzí, Bzí , Železný Brod

ZA KOLIK: zdarma





BZOS ve spolupráci s T. J. Sokol Bzí srdečně zvou na masopustní průvod a na rej masek do obce Bzí u Železného Brodu.

Pohárky na pití a hudební nástroj s sebou! Občerstvení zajištěno. Po ukončení průvodu posezení v teple sokolovny. Třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Vychází především z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodností božstva. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý jsou zvány ostatky, končiny, fašank či přímo masopust a při nich se konají různé rituální úkony, např.: průvod masek a scénické výstupy.

Zimní prohlídka zámku Svijany



KDY: 22.-23. 2. od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Svijany



Prohlídka zámku v zimě? Ano! Přijďte o víkendu na prohlídku. Děti zdarma!