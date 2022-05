Veřejný turnaj Člověče, nezlob se KDY: Pátek 20. května od 14 do 17 hodin KDE: OC Central, Jablonec nad Nisou ZA KOLIK: zdarma

Veřejná soutěž v deskové hře, účastnit se může každý, kdo má chuť se utkat a změřit své síly. Na každého vítěze čeká drobná odměna.

Leif de Leeuw Band

KDY: Pátek 20. května od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 300 - 450 korun



Po dvou letech se na Rampu vrací úspěšná holandská skupina, která ve svém názvu hrdě nese frontmanovo jméno, tedy Leif de Leeuw Band. Jádro kapely zůstává již několik let neměnné: kapelník a kytarista Leif de Leeuw,v kategorii blues & rock několikrát oceněný coby nejlepší v zemích Beneluxu, zpívá a druhou kytaru hraje Sem Jansen, svou basou muziku tvrdí Boris Oud a dvě bicí soupravy obhospodařují Tim Koning a Joram Bemelmans. Tuto pětici tentokrát doplní kreativní klávesista Willem ‘T Hart.

Vesmír

KDY: do 11. září

KDE: Muzeum skla a bižuterie

Výstava věnovaná současnému autorskému sklu a šperku z pohledu čtyřiceti současných českých sklářů a šperkařů, kteří reagují na téma vesmír. Autorem atraktivní instalace je sklářský tvůrce a scénograf brazilského původu Ricardo Hoineff.

Válka je vůl

KDY: do června

KDE: Městská galerie MY



Výtvarníci Jablonecka a Liberecka proti násilí. Dobrovolné vstupné vybrané během konání výstavy bude věnováno na humanitární účely spojené s ukrajinským konfliktem. Organizátoři podpoří Klášter Hejnice, který se stal útočištěm válečných uprchlíků.

Vilém Heckel: Má vlast

KDY: do 16. září

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: vstup zdarma

Výstava snímků legendárního českého fotografa a horolezce s verši českých básníků. Vilém Heckel chodil svou zemí nejraději po necestách a pozoroval ji způsobem horolezců z hloubek a výšek. Ale hlavně ji žil, a proto se jeho země, jeho vlast stýká se zemí básníků. Byl jim blízký nejen schopností poetického vidění, ale i díky přístupu k vlastnímu dílu, v němž je obsažen tak úplně jako básník ve svých verších. Dokázal ostatně stejně jako největší z básníků riskovat pro své dílo i svůj vlastní život.

Láska a párečky

KDY: Pátek 20. května od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Železný Brod



Mistrovsky napsaná, místy i hořká komedie, vycházející z reálných životních situací, byla s velkým úspěchem hrána několik sezon v Paříži a věříme, že uměleckou stránkou a hereckými výkony zaujme i všechny diváky v Česku. Hrají: Simona Postlerová/Kateřina Janečková, Jan Révai, Jarmil Škvrna, Karel Zima, Ernesto Čekan/M. Kubačák.

Zpátky v čase

KDY: Sobota 21. května od 11 hodin

KDE: Městské muzeum, expozice Běliště

Vydejte se do časů okolo roku 1926. V programu: hraní postaru, malý řemeslný jarmark, ukázka řemesel, flašinetář, dobová módní přehlídka, hudební sdružení Lehotai, dřevěný kolotoč a bagry a pohádka v podání LS Čmukaři. K vidění budou i další atrakce a kratochvíle. Občerstvení zajištěno.

Prolínání – Sen o Jizerských horách aneb Smržovský jarmark

KDY: Sobota 21. května od 9 hodin

KDE: lesopark u Parkhotelu, Smržovka



Město Smržovka ve spolupráci se Základní školou Smržovka, Parkhotelem Smržovka a Spolkem Michael zvou na tradiční akci, kde nebudou chybět oblíbení vystavovatelé, regionální produkty, ukázky řemesel a samozřejmě občerstvení a pohádka pro nejmenší. Nově jsme pro vás přichystali květinový koutek a stánek se zahradnickou technikou a nářadím. V rámci akce Druhá šance aneb Dejme starým věcem nový smysl se budou za symbolickou cenu ve stánku nabízet deskové nebo karetní hry, puzzle či výtvarné potřeby, které už nevyužijete, ale je vám líto je vyhodit. Výtěžek z prodeje poputuje na bohulibé účely.

Zahradní slavnosti a Noc kostelů

KDY: Sobota 21. května od 15 hodin

KDE: kostelík sv. Jakuba Většího

ZA KOLIK: Program akce: 15 hod. koncert Glass Choir Železný Brod, 18 hod. zahájení: O tradici noci kostelů a pamětihodnosti našeho kostela, 18.15 hod. náboženské písně s kytarou, 18.45 hod. povídaní o růženci a jeho významu, 19 hod. co je Liturgický rok, 19.15 hod. modlitba růžence, 19.45 hod. ztišení za doprovodu varhan, 20 hod. mše svatá a májová pobožnost (Co to je mše svatá?), 21.15–23 hod. čtení Božího slova, žalmů

Pumptrack Tanvald Opening

KDY: Sobota 21. května od 13 hodin

KDE: kemp Tanvaldský Špičák



Mini závody pro všechny. Možnost vyzkoušení pumptracku a zahájení provozu nového areálu pevných kontrol pro orientační běh.