Expedice do kraje Cimrmanova stáří a nově objevené hry Posel světla a Vizionář. Tým pražských cimrmanologů se vydal do Liptákova v Jizerských horách. Cílem bylo prozkoumat drsný kraj Cimrmanova stáří. Již sama cesta byla dobrodružstvím a výsledek stál za to. Posel z Liptákova vychází z tradiční struktury představení Divadla Járy Cimrmana, kdy po sérii odborných referátů o různých aspektech Cimrmanova života a díla následuje jeho rekonstruovaná divadelní hra, ale zde k tomu dojde v každé půli představení zvlášť.

Xavier Baumaxa

KDY: Pátek 21. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 190 až 230 korun



Litvínovský bard i se svým novým experimentálním elektronickém albem F!ASCO.

Perníková chaloupka

KDY: Neděle 23. ledna od 16 hodin

KDE: Klub Na Rampě

Napínavé, ale i veselé bloudění Jeníčka a Mařenky hlubokým lesem za perníkovou chaloupkou. Půvabně inscenovaná loutková pohádka. Zahraje liberecké divadlo Na cestě. Pro děti od 3 do 50 let

Svatba bez obřadu

KDY: Pátek 21. ledna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Želežný Brod



Divadelní komedie v organizaci agentury Drama Production a v podání Divadelní společnosti Háta. Komedie která byla v roce 1963 zfilmována pod názvem Pouic Pouic s Louis de Funesem a Mireille Darcovou v hlavních rolích je již 26. kusem Divadelní společnosti Háta.