Přijďte si vydlabat dýni, nazdobit ji a nebo si nakreslit pravou helloweenskou dýni. Bude to odpoledne plné zábavy.

Cabaret Šulin Růž

KDY: Pátek 21. října od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 320 - 380 Kč



Travesti skupina Techtle Mechtle a Kočky připravuje vždy dva výpravné pořady ročně, které bývají vyprodané i dlouho dopředu.Na své si přijdou nejen milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace. Těšit se na vás budou známé tváře - Dolores, Cathrin, Gina, v Mohelnici dobře známá slečna Saša a Naira. Přijďte se přesvědčit, jak snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky, Nikolase a Alexandra stanou známé zpěvačky, které při svých vystoupeních parodují. Pořad je parodií na známý Cabaret Moulin Rouge v Paříži a zaujme vás nejen velkou jevištní scénou a tancem, ale také více jak 70-ti výpravnými kostýmy a vtipnými scénkami.

Zrní

KDY: Pátek 21. října od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 290 – 310 Kč

Opět po roce je tu pětičlenná kapela z Kladna s hudbou něco mezi rychlým městem a mlžným lesem - osobitá, vynalézavá, hravá, dynamická, barevná a plná emocí. Nechává se inspirovat přírodou a jejími principy, krajinou, lidovou hudbou, a zároveň elektronickou dobou, je alternativní špičkou na české scéně. Bouře připomínající koncert nebo taky koncert připomínající bouři. Zrní, čtyři Honzové a jeden Ondřej, hudba proplétající sny a totální dřeň hudby. Melodičnost běsnící energie, texty letící jinam. Jejich poslední album Nebeský klid má s klidem společný jen název. Vlévá se do konečků prstů, škube s každým nervem a nutí vyskočit z vlastního obrysu. Tak nestůjte, nemlčte, nepřestávejte, řvěte a neváhejte. Tenhle koncert se už nikdy nebude opakovat.

AC/CZ

KDY: Sobota 22. října od 21 hodin

KDE: Klub Woko

ZA KOLIK: 290 Kč



Nejlepší AC/DC revival v ČR zahraje v jabloneckém klubu. Otevřeno od 19 hodin.

O malé hastrmance

KDY: Neděle 23. října od 15 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 120 Kč

Pohádka je rozmarnou a rozezpívanou variací na příběhy malých mořských víl a rusalek. Také malá hastrmanka, přes varování starého hastrmana, zahoří nejprve zvědavostí po lidském světě a poté se zakouká do prvního člověka, kterého u rybníka potká – prince z nedalekého zámku. Ten je však, jak se zdá, předurčen stát se manželem vdavekchtivé princezny, která je mu všude v patách. Aby byla malá hastrmanka princezně nápadnici rovnocennou soupeřkou, musí podstoupit kosmetické kejkle staré čarodějnice a posléze i hejkalův hlasový kurs… Bude to stačit k získání princovy lásky? Závěr hry dává každopádně zapomenout na tragické konce hastrmančiných literárních i divadelních předchůdkyň…

Čechy hudební ve fotografiích Otto Dlabol

KDY: do 14. 1. 2023

KDE: Eurocentrum – horní a dolní Foyer

ZA KOLIK: vstup zdarma



Výstava fotografií provede návštěvníka Čechami, na cestách se potká s kostely, kláštery, hrady, zámky a městy, s divadly a sály, kde se formovala česká i světová kultura, scházeli se hudebníci, literátská bratrstva, zpěváci nebo celé sbory.

Dráčkyáda

KDY: Sobota 22. října od 14 hodin

KDE: u kostelíka Na Poušti, Železný Brod

Čas draků je tu! Přijďte si užít Dráčkyádu v kostýmech u kostelíku na Poušti. Jelikož je čas dušiček, bude to akce v kostýmech. Součástí budou soutěže. Každý kostým a každý doma vyrobený drak bude odměněn. Nebude chybět občerstvení, malování na obličej, dílničky a opékaní buřtíků (buřty si přineste své, a nebo bude k dispozici k prodeji po předchozí domluvě).

Zpátky do života

KDY: do 19. listopadu

KDE: Městská galerie Vlastimila Rady



Výstava Radovana Klase ze Smržovky. K vidění jsou koláže, asambláže a objekty. Ve své tvorbě autor vrací zpět do života věci, které už dosloužily. Taková malá „recyklace” – autodíly používá k zarámování obrazů, staré hračky a elektroniku zase jako jejich součást. Obrazy s panenkami jsou jako živé a každý v nich uvidí jiný význam. Minimálně jedna koláž je s železnobrodskou tématikou. Otevřeno je od pondělí do soboty od 9 do 16 hodin

Léčivé houby kolem nás

KDY: Pátek 21. října od 17 hodin

KDE: Kittelův dům, Krásná, Pěnčín

Kittelův dům pořádá jedinečnou přednášku specialisty Jiřího Šťávy z Klášterské Lhoty, která se uskuteční i s ochutnávkou jeho léčivých houbových nápojů. Exponáty léčivých hub uvidíte přímo na místě, některé budou promítnuty během přednášky jako fotografie. Návštěvníci se dozví jak, kdy a kde houby rostou, jak se dají zpracovat a jaké mají účinky. Všichni houbaři i zájemci o přírodní léčení houbami by si tuto ojedinělou akci neměli nechat ujít.

Humor v amatérském filmu

KDY: Sobota 22. října od 13:30

KDE: Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald

ZA KOLIK: Zdarma



53. ročník soutěžní přehlídky HAF 2022 - Humor v amatérském filmu

Halloween Party

KDY: Sobota 22. října od 18 hodin

KDE: Modrá sova, Lužnice

Soutěž o nejlepší masky, hry a občerstvení.