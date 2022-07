Na prázdninový čas připravilo jablonecké muzeum tradiční Skleněné pátky, kdy se každý druhý pátek návštěvníci mohou seznámit s ukázkami tradiční výroby skla a bižuterie vedené zkušenými lektory. V pátek 22. července si budete moci s Ivanou Lejskovou vyzkoušet výrobu vinutých perel.

Krucipüsk

KDY: Pátek 22. července od 19 hodin

KDE: Letní scéna Eurocentra

ZA KOLIK: 235 – 470 Kč



Liberecký metal, thrash metal a hardcore. Kapela hraje ve složení Tomáš Hajíček – zpěv, Davido Pavlík – kytara a zpěv, Pepe Křeček – basa a zpěv, Tomáš Hajíček ml. – bicí. Koncert odložený z 24. 6. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Jan Spálený Trio

KDY: Neděle 24. července od 15 hodin

KDE: Tyršovy sady

ZA KOLIK: Zdarma

Trio známého muzikanta Jana Spáleného se pohybuje virtuózně na pomezí žánrů blues, jazz, gumbo, folk a jejich vzájemným dotýkáním si vytváří vlastní nezaměnitelné výrazivo. Každý člen tria je svébytnou osobností, jejíž význam přesahuje nejen toto hudební uskupení, ale i příslušný hudební klokot v této zemi. Spolu s Janem Spáleným (piano, kornet) v něm vystupují vynikající jazzoví muzikanti z ASPM: Michal Gera (křídlovka) a Filip Spálený (tuba, baskytara).

Prázdninový ateliér

KDY: Každý den od 10 do 18 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie

ZA KOLIK: Zdarma



Po celé letní prázdniny lze v rámci běžného vstupného navštívit stálý prázdninový ateliér, s tvůrčími dílnami určenými především pro rodiny s dětmi. Ateliér navíc přivítá zájemce v novém prostoru, který je přístupný z vestibulu muzea.

Anenská slavnost

KDY: Sobota 23. července od 10 hodin

KDE: osada Jizerka, Jizerka

Stánkaři budou nabízet a většinou i před zraky návštěvníků vyrábět tradiční výrobky. Nejvíce bude zastoupena výroba bižuterie. V kamenné hale bývalé sklárny bude možné sledovat výrobu skleněných figurek přímo u kahanu. Zastoupena je celá řada tradičních řemesel, například výrobky ze dřeva tradiční i umělecké, různé druhy keramiky, hračky z vlny, šité ozdobné předměty a oblečky, háčkované kloboučky, perníčky, šperky z kůže, malované obrázky na sklo. Svoji naučnou dílničku na Anenské již tradičně bude mít i Severočeské muzeum v Liberci. Pro děti zahraje loutkové divadlo se zpěvy Rolnička, nebudou chybět dětské výtvarné dílničky, houpačky, řetízkový kolotoč, různé soutěže, jízdu na koních, veselé dráhy s dřevěnými kuličkami. Na louce v centru závodu budou probíhat oblíbené a pro Jizerku typické soutěže na běžkách nebo pětilyžích. Běžecké lyže na pouti spatříte i ve svérázném divadelním představení Běžkařská Odysea provedené známou skupinou Bratři v tricku.V brzkém odpoledni dorazí na Jizerku výprava historických kol z blízké polské osady Orle. Slavností nás bude provázet Staročeská jarmareční kapela. V odpoledních hodinách v kamenné hale bývalé Sklárny se bude promítat film Jizerské hory. Po filmu bude možné pobesedovat s tvůrcem filmu Viktorem Kunou. A samozřejmě bude připraveno i jídlo a pití různých chutí u stánků i v restauracích. Na Jizerku je možné přijet na kole nebo dojít pěšky přes hory. Lze také přijet autobusem do Horního Polubného nebo vlakem do Kořenova. Pro automobily jsou zajištěna parkoviště v Horním Polubném, v Kořenově a omezeně i na Jizerce. Z Kořenova a z Polubného bude možné využít kyvadlovou dopravu.

Dasha

KDY: Sobota 23. července od 19 hodin

KDE: kostel sv. Antonína Paduánského, Bedřichov

ZA KOLIK: 200 korun



V rámci Bedřichovského hudebního léta zažijte úspěšnou muzikálovou zpěvačku Dashu, v doprovodu Martina Kumžáka, Petera Bindera a Tomáše Brožka.

Za pohádkou na Zubačku

KDY: Sobota 23. července od 10 hodin

KDE: Ozubnicová železnice Tanvald – Kořenov - Harrachov

V sobotu můžete na Zubačku vyrazit za pohádkou. Pro děti bude připraven pohádkový okruh okolo nádraží v Kořenově, jezdit budou zvláštní ozubnicové vlaky. Zvláštní vlaky mezi Tanvaldem a Harrachovem bude tvořit historický motorový „Singrovka“ M240.056, vozy Balm a unikátní ozubnicová lokomotiva „Rakušanka“ T426.003. Jízdenky do zvláštních vlaků koupíte v den akce v předprodeji na nádraží v Tanvaldě nebo přímo ve zvláštních vlacích. Budete odbaveni historickými lepenkovými jízdenkami i průvodčími v historických uniformách. V Kořenově bude pro děti připraven pohádkový okruh pro děti dlouhý cca 4,3 km, kde budou plnit různé úkoly. Start a cíl je u Výtopny Kořenov od 10 do 15 hodin, startovné 50 Kč. Proběhne i soutěž o nejhezčí kostým, vítězové budou odměněni. V promítacím sále stanice Kořenov bude pro děti připravenou divadelní představení O kmotru zajíci od divadelního souboru Kordula. V Kořenově také můžete navštívit Muzeum ozubnicové dráhy a Výtopnu Kořenov, svézt se vláčkem Důlní železnice či historickým autobusem na Jizerku nebo do Příchovic. Bohaté občerstvení je tu samozřejmostí. Od Liberce a Jablonce do Tanvaldu a Kořenova můžete vyrazit historickým autobusem, který vypraví Boveraclub. Jízdní řád naleznete v sekci ke stažení na této stránce dole. I zde platí jízdenka All inclusive, kterou si můžete zakoupit přímo v autobuse.

Harrachovské pivní slavnosti

KDY: Sobota 23. července do 10 hodin

KDE: sklárna Novosad a syn, Harrachov



Dobrá zpráva pro všechny milovníky harrachovského piva a skla. V sobotu 23. července se můžete těšit na celý den otevřenou huť, kde budou moci všichni návštěvníci sledovat umění sklářských mistrů. Snad bude i možnost vyzkoušet si jejich práci a třeba si i něco vyfouknout na památku, dále bude možnost ochutnat místní pivo, občerstvit se třeba klobásou z udírny a samozřejmě si i zakoupit krásné výrobky (nejen) ze sklárny.

Železnobrodský open air fest 2022

KDY: Pátek 22. července od 17 hodin

KDE: hasičské hřiště, Železný Brod

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Vystoupí šest hudebních těles s železnobrodskými kořeny – F.A.King, WE2, DWTK, Jen Jan, Tomas J Holy a Kruize Kontrol.

Jirkovská pouť

KDY: Sobota 23. července od 14 hodin

KDE: Jirkov u Železného Brodu

ZA KOLIK: Zdarma



Jirkovská pouť se uskuteční v obci Jirkov u Železného Brodu v areálu za hasičskou zbrojnicí. Hrají: Sousedi, Krásná Práce a Wokena. Chybět nebude skákací hrad pro děti, projížďky na koních nebo biatlonová střelnice. Občerstvení zajištěno.

Dny lidové architektury

KDY: Sobota 23. července a neděle 24. července

KDE: Národopisná expozice na Bělišti

O víkendu 23. a 24. července se konají již tradiční Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezka. Národopisná expozice na Bělišti bude pro návštěvníky přístupna v sobotu a v neděli v čase od 9. do 17. hodiny. Komentované prohlídky expozice s průvodcem proběhnou v oba dny od 10. hodiny. Pro zapálené zájemce o lidovou architekturu je připraven komentovaný okruh po památkové rezervaci Trávníky, který odstartuje od Běliště v oba dny ve 13 hodin. V sobotu od 10. do 17. hodiny budou moci návštěvníci obdivovat zručnost několika řemeslníků a nakoupit jejich zboží. Ve stejný den od 15 hodiny proběhne koncert smyčcového dua Yellow (violoncellistka Michaela Krejčová Vitáková a houslistka Pavla Mazancová). Zazní úpravy lidových písní z pera Jaroslava Krčka a několik zahraničních lidových skladeb. V neděli od 9 do 11.30 se uskuteční výtvarná dílna O vodě u vody Lenky Hřibové ze spolku Semínko země na níž naváže krátká pohádka s názvem O červené lodičce (od 11.30). Od 15 hodiny se malí i velcí diváci mohou těšit na pohádku O velikém čaroději inspirovanou jizerskohorskou legendou o čaroději Tamanovi a knihou Čarodějův učeň Otfrieda Preusslera. Představení zahraje loutkové divadlo Toy Machine z Peček. Rodiče s dětmi spolu mohou strávit hezký čas u hry Život na Bělišti, při které po nálezu 12 šifer odhalí záhadu starého nápisu na záklopovém prkně domu. Pár kroků od Běliště se nachází Minimuzeum skleněných betlémů, které bude možné navštívit v sobotu od 10. do 17. hodiny. Milovníci skla a bižuterie zde budou mít příležitost vyrobit si vlastní šperk v korálkové dílně nebo si zakoupit výrobek firmy Kortan v prodejně minimuzea. Letošní ročník Dnů lidové architektury vás zavede i do jiných často veřejnosti nepřístupných objektů v Libereckém kraji, které můžete zdarma navštívit jen v tomto víkendu. Na cyklotrase Jizerskými horami poznáte pytlácké náčiní v myslivně v Karlově u Josefova Dolu, jak vzniká plátno na stoletém tkalcovském stavu uvidíte na Zemanově statku ve Stanovém a za pohádkami Jelito, Kubíček a Kačenka a O králi s dobrým srdcem se vydejte do Kittelova domu v Pěnčíně. Seznam otevřených objektů najdete na webu kultura.kraj-lbc.cz.

Veteránem za krtečkem do Jizerských hor

KDY: Sobota 23. července od 9 hodin

KDE: sraz u Muzea hraček



Zábavný den s veteránem pro celou rodinu. Auta budou do 11 hodin k vidění na parkovišti u firmy Detoa, odkud vyrazí na spanilou jízdu po Jizerských horách s cílem v Albrechticích v areálu u fotbalového hřiště