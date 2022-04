Literární talkshow uměleckého dua Veselá Trdla tentokrát na téma podivíni a nadšenci. Hosty pořadu budou Petr Kuráň a Michal Maršík. Akce probíhá v pátek 22. dubna od 18 hodin.

Jasná páka: 40 let

KDY: Pátek 22. dubna od 20 hodin

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: 450 korun



Jasná páka oslaví v pátek 22. dubna od 20 hodin v Jablonci 40 let. Legendární novovlnná formace oslaví čtyřicet let krátkým klubovým turné. „Neplánujeme žádnou speciální estrádu, chceme si to prostě užít,“ vzkazují členové kultovní novovlnné formace, která se v současné době na pódiích objevuje jen zcela výjimečně. Jasná Páka v čele s Michalem Ambrožem vystoupí v rámci klubové turné kromě Jablonce nad Nisou i v šesti dalších městech. Představí se v aktuální sestavě, do které krom frontmana patří také David Koller, Petr Váša, Marek Minárik, Michal Pelant, Radovan Jelínek a zpěvačky Pája Táboříková a Magdaléna Krištofeková. „Chtěl bych srdečně pozvat všechny přátele Jasné Páky na náš výroční koncert k 40. výročí kapely. Ten čas nám tak letí…“ ohlíží se Michal Ambrož.

Slavnosti sv. Patrika 2022 aneb Irské spor(t)y

KDY: Sobota 23. dubna od 20 hodin

KDE: Eurocentrum

ZA KOLIK: 135 - 270 korun

Taneční zábava v irském duchu. Vystoupí Irské sestry (Jablonec n. N.), Divokej Ir (Liberec) a Keltský tygr (Turnov).

Sunrise Mass

KDY: Sobota 23. dubna od 17 hodin

KDE: Nejsvětějšího srdce Ježíšova



Jablonecká premiéra moderní mše norského skladatele Oly Gjeila v podání Rosexu a hostů. Jedná se o společný projekt zpěváků a muzikantů z Liberce, Jablonce a Semil. K realizaci přizval Rosex zpěváky z libereckých sborů Ještěd a Carola a jablonecké zpěváky ze sboru MyJenNěkdy. Mši se sborem čítajícím na 60 zpěváků nastudovala Alena Sobotková, sbormistryně Rosexu.



Dirigování komorního orchestru se ujal Graziano Sanvito, italský hudebník, dlouholetý dirigent Podkrkonošského symfonického orchestru v Semilech a držitel Pocty hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti hudby. V úvodní části koncertu vystoupí jako host komorní flétnový soubor Flauto Collegium.

Královny

KDY: Sobota 23. dubna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 290 až 490 korun

Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou. Tři ženy, které se na něm sejdou, by se za normálních okolností nemohly nikdy setkat, nebýt havárie vodovodního potrubí, ke které dojde v jednom z lázeňských křídel. Každá z hrdinek má odlišný problém, přesto však mají cosi společného – všechny byly v nedávné době vystaveny zlomovým životním okamžikům a teď stojí před nelehkým úkolem – naučit se žít své nové životy. Hrají: Jana Boušková, Vilma Cibulková, Karolína Půčková.

Koberovské šlápoty

KDY: Sobota 23. dubna od 8 hodin

KDE: start u kulturního domu

ZA KOLIK: startovné 10 až 20 korun



Máte rádi procházky v přírodě? Pojďte na 44. roční akce Koberovské šlápoty. Připraveny budou dvě tratě dle možností. Rezervace není nutná a přijít na procházku do krásné přírody Českého ráje může kdokoliv. Prezentace a start od Kulturního domu Koberovy od 8 do 10 hodin. Ukončení tamtéž v 16 hodin. V cíli účastníci obdrží upomínkový list, připraveno bude malé občerstvení.

Božský řízek

KDY: Pátek 22. dubna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 200 korun

Komedie v podání DS Nakafráno Turnov. Pět naprosto rozdílných žen se jednoho dne sejde v pokročilém stavu v porodnici a… hra divákovi poodhaluje zákoutí ženské duše, tentokrát zákoutí duší žen „vylehávajících“ těhotných, žen prostých i tajemných s cílem diváka pobavit a rozesmát. Autorská komedie napsaná ženami o ženách, a nejen pro ženy. Přijďte zjistit co se stane, když se představy, naděje a sny střetnou s realitou všedního dne. Představení vás humorně provede všemi fázemi ženského života. A že nevíte, kdo jsou vylehávačky a proč je řízek božský? Tak se račte přijít podívat…

Tanvaldské hudební jaro 2022

KDY: Pátek 22. dubna od 18:30 hodin

KDE: Kino Jas Járy Cimrmana

ZA KOLIK: 100 až 150 korun



V pátek se uskuteční první koncert vážné hudby v rámci 66. ročníku Tanvaldského hudebního jara 2022. Vystoupí Smetanovo trio. Na programu budou skladby L. van Beethovena, D. Šostakoviče a A. Dvořáka. Koncertu bude předcházet vernisáž výstavy dětských prací ze Střediska volného času Tanvald.