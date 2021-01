Navštivte vyhlídky na Kamenického stezce

KDY: Kdykoliv

KDE: Semily

ZA KOLIK: Zdarma

Do Semil v severních Čechách by se měli vypravit všichni, kteří mají rádi procházky přírodou s nádhernými výhledy. Čeká tady na ně Kamenického stezka, zpřístupněná už ve 40. letech minulého století. Stezka, pojmenovaná po tehdejším propagátorovi turistiky a autorovi řady publikací Janu Kamenickém, je dlouhá 5,5 kilometru a vede z Bítouchova do Spálova. Po její trase je rozmístěno hned několik vyhlídek - z Kopáňky se otevírají pohledy na Semily, z Peretky na jez na Jizeře, z Jiřičky na Krkavčí skále pak na masiv Sokolích skal. Vyhlídky Peršinka a Moravská Jiřička jsou zarostlé, naopak výhled z poslední vyhlídky, zvané Myší skála, patří mezi ty nejkrásnější v oblasti.

Kamenického stezka kopíruje částečně žlutou a částečně modrou turistickou značku, a tak se na ní nikdo neztratí. Stezka vede souběžně se známější stezkou Riegrovou, jen vysoko nad ní. Do Bítouchova se dá dojet autem, kdo nemá k dispozici vlastní dopravu, může jet vlakem do Semil, odkud to bude k začátku stezky asi 1,5 kilometru. Vlak jezdí také do Spálova.

Projděte si Sloupský vyhlídkový okruh

KDY: Kdykoliv

KDE: Sloup v Čechách

ZA KOLIK: Zdarma



Ve Sloupu v Čechách v podhůří Lužických hor si návštěvníci mohou projít Sloupský vyhlídkový okruh, který je provede po těch nejkrásnějších skalních vyhlídkách v okolí.

Okruh měří 4 kilometry a míjí Lesní divadlo, které bylo založeno už v roce 1923, vede na nejkrásnější sloupskou vyhlídku s rozhlednou u bývalé chaty Na stráži na skalnatém ostrohu, vypínajícím se do nadmořské výšky 354 metrů nad hladinou Dobranovského potoka. Pokračuje přes rozcestí s dřevěných křížem až na vyhlídku Emanuela Maxe, odkud se otevírají pěkné rozhledy na České středohoří a nedaleké Lužické hory, Hraběnčinu vyhlídku, odkud jsou vidět zámek a kostel svaté Kateřiny, a vyhlídky Hradní a Maxmiliánovu. Tím to ale zdaleka nekončí: Sloupské skalní město nabízí tři další vyhlídky, než se okruh stočí do Konvalinkového dolu zpět do Sloupu.



Na okruh, který je opatřen informačními tabulemi i lavičkami, kde je možné si odpočinout, se dá napojit od místního koupaliště nebo Sloupského hradu, kde začíná zelená turistická značka. Ti, kteří nemají auto, se mohou svézt vlakem do Nového Boru, odkud jsou to ale ještě asi 4 kilometry pěšky.



Tip na knihu: Jednou na útěku, vždycky na útěku

KDY: Kdykoliv

KDE: E-Shopy

ZA KOLIK: 206 Kč



Příběh Daniely, který ženám nejspíš připomene části jejich vlastních životů a osudové chyby, které samy udělaly. Daniela řeší dlouhodobý vztah s milencem, který ji zahrnuje pouhými sliby o rozvodu. Rozhodne se proto, že svůj život změní. Najde si práci v malé vesničce, kde potká zajímavé lidi. Vypadá, že se tu i usadí, pak se ale věci změní. K jejímu domácímu se náhle vrátí syn a Daniela je v domě navíc. Rozhodne se trochu si nevázaně užít, což nezůstane bez následků. Bude mit její potomek v rodném listě prázdnou řádku?

Tip na knihu: Pokušení na poušti

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: 88 Kč



Pátý příběh z novozákonní části edice manamana o tom, jak ďábel pokoušel Ježíše na poušti. Biblické příběhy převyprávěné Ivanou Pecháčkovou dětem ilustrují talentovaní čeští výtvarníci nejmladší generace – a z každého jednotlivého biblického příběhu vytvářejí originální umělecké dílo. Ve 25 příbězích z Nového zákona se děti seznámí nejen s jednotlivými událostmi ze života Ježíše, ale i s dalšími důležitými postavami a výjevy, které souvisí jak se vznikem a základy křesťanství, tak i s celou naší křesťanskou kulturou.

Tip na knihu: Zápisník Cholerika

KDY: Kdykoliv

KDE: E-Shopy

ZA KOLIK: 206 Kč



Soubor humoristických textů, v nichž autor s nadhledem a lehkým cynismem komentuje každodenní dění okolo sebe. Existují lidé, kteří prožijí celý svůj život bez toho, aby se jim přihodilo něco dramatického. Pak je tu ovšem další druh lidí. Ti nemohou ani přejít přes ulici, aniž by se to obešlo bez nějaké opičárny nebo bez toho, aby na ně začal mluvit hořící keř. Kniha přibližuje životní peripetie jednoho Pražáka – ať už jde o zážitky pracovní, šermířské, či osobní – odehrávající se v bizarním kolotoči historek, náhod a shod okolností.