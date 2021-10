Gaia Mesiah

KDY: Pátek 22. října od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 290 – 330 Kč

Nejdivočejší z českých rockových kapel je tu s novou deskou Refresh in Golden Hive (Live). Domácí kapela na pomezí metalu a hardcoru vznikla už v roce 2000, s debutovým albem ale členové čekali až do roku 2005, kdy vyslali do světa desku Ocean. Spolu s producentem Jazem Colemanem navázali o dva roky později počinem Alpha Female, odchod zpěvačky Marky Rybin a baskytaristy Joshe Stewarta ale na čas chod formace zastavil. Po krátkém znovuobnovení s Viktorem Dykem za mikrofonem a následné pětileté pauze se Gaia Mesiah vrátila v roce 2018 s LP Excellent Mistake.

Tchýně na zabití

KDY: Sobota 23. října od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 80 Kč



Komedie o vtazích mezi tchýní a zetěm, snachou a tchýní, matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi tchýněmi samotnými. Akce se koná v rámci projektu Ochotnické divadlo v našem regionu.

Michal Prokop a Framus Five

KDY: Sobota 23. října od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 380 – 430 Kč

Naše rocková legenda představí dlouho očekávané nové album Mohlo by to bejt nebe…a dojde samozřejmě i na staré fláky.

Brigáda před zimní sezonou

KDY: Sobota 23. října od 9 hodin

KDE: Kulturní centrum, Bedřichov



Tradiční podzimní úklid Jizerek pořádá o nadcházejícím víkendu Společnost pro Jizerské hory. Zapojit se může každý. Vyrazte na výlet a po cestě sbírejte odpadky. Úklidové pomůcky si můžete vyzvednou předem v infocentru v Bedřichově nebo o víkendu přímo na bedřichovském stadionu, ale také na Jizerce či u kapličky v Hraběticích. Pytle na odpad vydávají také infocentra v Liberci, Jablonci a Tanvaldu. Plné pytle je možné nechat na viditelném místě a nahlásit jeho polohu na číslo 739 375 658 nebo na e-mail sefl@projizerky.org.

Gospel Yetu

KDY: Neděle 24. října od 16:30 hodin

KDE: kostel sv. Archanděla Michaela

Historie pěveckého sboru sahá až do roku 2007, kdy byl v Liberci v Centru Generace založen sbor Generace Gospel Choir. Později se rozšířil o jabloneckou sekci a ještě o něco později se přejmenoval na Gospel Generation.