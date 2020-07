Dny lidové architektury

KDY: Sobota 25. a neděle 26. července, od 9 do 17 hodin

KDE: Kittelův dům v Krásné

O víkendu 25. a 26. července se můžete vypravit do 13 vybraných objektů lidové architektury po celém Libereckém kraji. Letošní novinkou, která nabízí pestrý program, je například Kittelův dům v Krásné. Láká na hudební přenos do období baroka či povídání o lidových stavbách v Pojizeří. Děti čekají zážitkové prohlídky s Dr. Kittelem. V sobotu od 14 hodin navíc vystoupí Michael Pospíšil, od 15 hodin by si návštěvníci neměli nechat ujít povídání o lidových stavbách Vladimíry Jakouběové. V neděli 26. července se od 11, 13, 15 a 16 hodin uskuteční hudební vstupy s pověstmi a lidovými písněmi z celé Evropy. Chybět nebudou tvořivé dílny, ukázky řemesel či výroba vepřovic.

Vysoké napětí ve Voltu

KDY: Sobota 25. července od 15 hodin

KDE: Pivovar Volt, Jablonec nad Nisou



V Pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou se v sobotu uskuteční speciální akce Vysoké napětí. Tu pivovar pořádá se stálicí elektronické hudby Experimental Cabaret. Během dne se návštěvníkům představí všichni z tohoto dnes již kultovního uskupení.

Skleněné pátky

KDY: Pátek 24. července od 10 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou



Chcete nahlédnout do tajů magického sklářského řemesla a objevit krásu skla v různých formách a tvarech? Přijďte v pátek 24. července od 10 hodin na cyklus prázdninových letních dílen do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Jirkovská pouť

KDY: Sobota 25. července od 14 hodin

KDE: Nám. 3. května, Železný brod

ZA KOLIK: Zdarma



Jirkovská pouť se uskuteční v obci Jirkov u Železného Brodu v areálu za hasičskou zbrojnicí. Vystoupí Donaha a Těsně vedle.

Posezení u piva s živou hudbou

KDY: Pátek 24. července od 19 hodin

KDE: Zámek Svijany



Užijte si letní páteční večery na Zámku Svijany. Posezení u svijanského piva pokaždé s jinou lokální kapelou!

Cyklistický závod - cena pivovaru Svijan

KDY: Neděle 26. července od 20 hodin

KDE: Zámek Svijany



V neděli 26. července se koná tradiční cyklistický závod ve Svijanech - Cena Pivovaru Svijany. Hlavní závod odstartuje z nádvoří Zámku Svijany. Závod patří do seriálu Českého poháru veteránů v silniční cyklistice – extraliga masters.