Rocková Horečka

KDY: 25.1. 21:00

KDE: Klub na Rampě



Let's Rock, 22 let rockového kina v Klubu Na Rampě 1997/2019

Největší rockové hity na plátně uvádí Petr Vobořil.

„V lednu 1975 před 45 lety v den 29. narozenin Syda Barretta začali Pink Floyd nahrávat po mnoha stránkách výjimečné album Wish You Were Here. Photograph by Tony Collins.

Wish You Were Here je klasickou ukázkou riffového zpracování úvodu skladby, postaveném na melodicko-akordických postupech. Téma se opírá o ostinátní souzvuk tónů g, d a g’ na strunách g, h, e’, který se prolíná všemi harmonickými změnami. Motiv je uzavřen, harmonie je samonosná a skladba je až na logický nájezd na další pokračování zakončena. David Gilmour zde vytvořil námět, jež je sám o sobě skladbou, svébytně se projevující v celé Wish You Were Here.“

David Gilmour/Roger Waters, Wish You Were Here, Capitol, 1975)

André Rieu: 70 let mlád

KDY: 24.1. 20:00

KDE: Kino Radnice

ZA KOLIK: 200,-

Připojte se k večírku v kinech a přiveďte své přátele k zahájení nového roku ve velkém stylu s nejkrásnější hudbou od krále Waltze.

Maestro slaví 70 let a pořádá na svém zámku bohatou narozeninovou oslavu. Během oslav André promluví s Charlotte

Hawkins o svém životě a hudbě. André Rieu: 70 let mlád je velkolepý koncert s hudebními špičkami vybranými samotným maestrem. Tato jedinečná výroční událost vás vezme na neuvěřitelnou cestu kolem světa k Andrého nejúžasnějším koncertům jako je Schönbrunn ve Vídni, Radio City Music Hall v New Yorku a Královský korunovační koncert v Amsterdamu.



Vlastníci v kině

KDY: 25.1. 17:00

KDE: Kino Junior

ZA KOLIK: 130,-



Komedie pro ty, co to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Aneb film o tom, jak probíhá taková klasická schůze vlastníků.



Paní Zahrádková (Tereza Ramba) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí, aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svojí maminku. Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí. A v pozadí číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen starý pan profesor Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje…

Příliš osobní známost v kině

KDY: 26.1. 20:00

KDE: Kino Radnice

ZA KOLIK: 130,-





Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i bolesti, štěstí i smutku…



Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana Dyková), které se právě obrátil život vzhůru nohama.

Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović Volarić), pro kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což zpočátku vypadá jako vysněný ráj…

I Natáliin život nabírá nový směr. Když potká okouzlujícího podnikatele, vdovce Marka (Branislav Trifunović) a jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlouho čekat. Jejich soužití je téměř idylické až na to, že jejich vztah je pod drobnohledem Markovy tchyně Evy (Eliška Balzerová), která byla zvyklá pomáhat s výchovou vnučky.

Nyní Eva zjišťuje, že musí najít jiný smysl života, aby se cítila šťastná. Seznámení s šarmantním hudebníkem (Predrag Manojlović) by mohlo znamenat nový začátek.

HC VLCI Jablonec vás zvou na Týden hokeje

KDY: 25.1. 11:30

KDE: Zimní stadion Jbc

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 25.1.2020 od 11:30 budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. HC VLCI Jablonec ve spolupráci s Českým hokejem pořádá na Zimním stadionu v Jablonci nad Nisou akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku z bruslení si každé dítě navíc domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče. Jedná se o akce, při nichž mají děti unikátní příležitost seznámit se s ledním hokejem a vytvořit si svůj prvotní hokejový zážitek. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče mají možnost se detailně seznámit s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu, a jaký je přínos ledního hokeje pro jeho fyzický a osobnostní rozvoj.

Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí lyžařská helma a rukavice). Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na Jana Šuráně +420 737 888 252, seftrener@hcvlci.cz s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě.

Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná posedmé po celé České republice a celkově už poosmé. Díky dosavadním ročníkům získalo první zkušenost s ledním hokejem téměř 30 000 dětí.

Ženství a výměny Bars

KDY: 24.1. 15:00

KDE: Jablíčko - centrum pro rodinu z.s.



Díl s názvem Ženství. Co vše Vás napadne, když se řekne ženství? Je to něco, o čem se nemluví? Něco, za co bychom se měly stydět?

Co kdyby to vše mohlo být jinak? Co když byste měla nástroje, se kterými dokážete zvládnout i ty nejtěžší životní situace? Jaké by to bylo přijmout své ženství? Jaké by to bylo mít dovolení sama pro sebe? A vědět, že jste jedinečná? Protože každá jsme, každá má své dary, talenty a schopnosti. Jen se za ně nesoudit, poznat své přednosti a vytěžit z nich maximum, namísto obviňování jaké špatné matky a ženy jsme. A co kdyby to byla pravda a byly jsme ty nejhorší matky a ženy na světě? Jaké by to bylo uznat tuhle skutečnost? Co když už pak můžeme jen překvapit?

Některá témata jsou radostná a zábavná, a pak jsou zde oblasti, o kterých se veřejně nemluví, ta které si necháváme pro sebe, aby nás okolí neodsoudilo za naši zranitelnost. Co kdyby to tak nemuselo být? Co kdyby i témata jako jsou deprese, potraty, strachy, cyklus, úzkosti, starosti aj. mohla být témata, o kterých by se otevřeně mluvilo s lehkostí, bez soudů, závěrů a hodnocení? Co by to pro nás všechny vytvořilo? Jaké by to bylo zvládnout všechna tato na první pohled těžká témata s lehkostí a radostí a zbavit se jednou pro vždy tíživého pocitu a těžkosti z nich?

A to vše s velkou dávkou relaxace, smíchu, hravosti, interakce a nové tvorby lehčího a radostnějšího života!! Jaké by to bylo důvěřovat sobě a svému tělu? Co takhle si konečně dovolit být sama sebou a dovolit si mít čas sama pro sebe?