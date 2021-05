Vydejte se na rozhlednu Černá studnice

KDY: Čtvrtek a neděle 10-18, pátek a sobota 10-21 hodin

KDE: Smržovka

ZA KOLIK: Dospělí 50 Kč, děti 30 Kč

Udělejte si výlet na rozhlednu Černá studnice. Autem se můžete dostat blízko rozhledny. Pokud nemáte tuto možnost, tak využijte vlak. Ze stanice Lučany nad Nisou vede červenou barvou značená turistická trasa. Počítejte s tím, že z Lučan půjdete zhruba 4,5 kilometrů, než dojdete k rozhledně. Šestadvacet metrů vysoká stavba má čtyři ochozy, z nichž je pěkný výhled. Vidět můžete například Jizerské hory, Ještěd, Ralsko, hrad Trosky nebo Sněžku.

Vystoupejte na Císařský kámen

KDY: Kdykoliv

KDE: Jeřmanice

ZA KOLIK: Zdarma



V Jeřmanicích je volně přístupná rozhledna Císařský kámen. Z dvacetimetrové rozhledny jsou výhledy na Krkonoše, Jablonec nad Nisou, Liberec nebo také na Ještědský hřbet. Na Císařský vrch, na kterém rozhledna je, vede několik turistických tras. Tou nejkratší je zeleně značená cesta z Jeřmanic, má dva kilometry.

Zahrajte si hru Cool Games Seňor Pepper

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 447 Kč



Mistr Pepper vám to pořádně opepří! Hoďte karty do placu a chňapněte tu pravou papričku. Toto je opravdu zábavná hra pro celou rodinu. Vyložte karty na stůl a lapněte co nejrychleji papriku správné barvy. Chce to postřeh. Chce to správný úsudek. Nerozptylujte se a soustřeďte se na hru.

Přečtěte si knihu 10 000 kilometrů pěšky Jižní Amerikou

KDY: Kdykolliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 299 Kč



Téměř třicetiletý prodavač a příležitostný cestovatel, Jan Rendl, se rozhodne pěšky přejít Jižní Ameriku. Jak to může dopadnout? Vzdoruje jazykové bariéře, drogám v kolumbijských ulicích a všudypřítomné chudobě. Vydává se do nitra kontinentu, aby poznal nový svět i sám sebe. V Kolumbii se setkává s neuvěřitelně srdečnými lidmi a naprostým minimem překupníků. Dostává se do Ekvádoru, který mu pokládá do cesty všechny překážky ze svého arzenálu. Dokáže se popasovat s nelidským vedrem v horách či lijáky uprostřed deštných pralesů? Opravdu se zatoulá do jediné české hospody na kontinentu a okoření si putování pekelnou kocovinou? Proč se v Peru málem ožení a následně sám vyběhne menší šestitisícovku? Zkrátka nemá na cestách ani chvíli klid. A to ještě netuší, co ho čeká na hranici s Bolívií.

Podívejte se na film Občanský průkaz

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Předplatné od 199 Kč/měsíc



Podívejte se na český film z roku 2010 občanský průkaz. Ve filmu hrají Libor Kovár, Matouš Vrba nebo Jakub Sárka. Prostřednictvím tohoto filmu se vrátíme do sedmdesátých let v Československu. Čtyři kluci na prahu dospělosti poznávají lásku i život a urputně se snaží vyhnout vojně. Na film se můžete podívat na Netflixu, jehož předplatné začíná na 199 korunách měsíčně.