Zrní: Nebeský klid tour

KDY: Pátek 25. září od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou

ZA KOLIK: 270 Kč

Bouře připomínající koncert nebo taky koncert připomínající bouři. To je koncert skupiny Zrní, která vystoupí v rámci svého turné Nebeský klid tour v jabloneckém klubu Na Rampě. Jejich poslední album Nebeský klid má s klidem společný jen název. Vlévá se do konečků prstů, škube s každým nervem a nutí vyskočit z vlastního obrysu. Tak nestůjte, nemlčte, nepřestávejte, řvěte a neváhejte. Tenhle koncert se už nikdy nebude opakovat. Vstupenky v předprodeji stojí 270 korun, zakoupit je lze také online.

Večerní běh Eleven

KDY: Pátek 25. září od 20 hodin

KDE: Pivovar Volt, Jablonec nad Nisou



Tak trochu jiný běh láká všechny milovníky sportu do Pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou. Večerní závod na 5 km proběhne v okolí tří přehrad v Jablonci. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravy trasy při nepříznivých klimatických podmínkách. Soutěžit se bude v kategoriích muži a ženy 16 a více let a chlapci a dívky do 15 let. Prvních šest závodníků v každé kategorii získá věcné ceny. Jeden vylosovaný účastník získá poukaz na nákup páru běžecké obuvi.

Hudební perly z filmů

KDY: Sobota 26. září od 18 hodin

KDE: Galerie Zámku Sychrov



Písničky ze starých českých filmů zazní v sobotu 26. září v 18 hodin v galerii sychrovského zámku. V pořadu, který má už za sebou řadu repríz, účinkuje herec a šansoniér Jiří Bartoň za doprovodu klavíristky Marie Drkulové. „Filmová hudba má podstatný vliv a na konečné vyznění toho kterého filmu. Záměrně jsem vybral většinou ty méně známé, ale krásné melodie. Zaslouží si, aby jim byla věnována pozornost,“ říká Jiří Bartoň.

Burza vinylů

KDY: Sobota 26. září od 14 hodin

KDE: Klub Na Rampě, Jablonec nad Nisou



Sbíráte CD, LP, DVD nebo Blu-Ray všech možných žánrů? Pak je pro vás chystající se Burza vinylů to pravé ořechové. Přijďte si je v sobotu koupit, prodat či vyměnit do jabloneckého klubu Na Rampě. Akce bude probíhat mezi 14. a 17. hodinou. U prodejců je nutná rezervace na telefonu 733 654 408.

Zaniklé chalupy Jizerských hor

KDY: Do 25. září

KDE: Dům česko-německého porozumění, Jablonec nad Nisou



V pátek máte poslední možnost zhlédnout výstavu modelů zaniklých staveb Radky Pimminger.

Fotografie z českobudějovického mapového okruhu

KDY: Do 10. října

KDE: Eurocentrum Jablonec nad Nisou



Výstava fotografií jabloneckého fotoklubu. Výstava přístupná v pracovní dny od 8 do 20 hodin.