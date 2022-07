Tradiční závod okolo přehrady Mšeno, kdy musí během tří kilometrů, každý běžec o degustovat šest malých piv u stánků okolo. Sežeňte si parťáka, vymyslete si název týmu a začněte se pořádně hecovat v příspěvcích, pod kolik minut to uběhnete a kdo se zapíše na putovní pohár, který je k vidění na Slunkách. Chybět nebudou poháry, medaile, trička, fotokoutek, mejdan na konci a hektolitry piva.

Letem vánočním světem

KDY: Pátek 24. června od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 150 – 200 Kč



Přeložený adventní koncert jablonecké ZUŠ. Vánoční putování po tradičních koledách a zvycích různých národů ve světě i u nás doma. Účinkují žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru ZUŠ.

Krucipüsk

KDY: Pátek 24. června od 20 hodin

KDE: Eurocentrum – letní scéna

ZA KOLIK: 390/470 Kč

Liberecký metal, thrash metal a hardcore. Kapela hraje ve složení Tomáš Hajíček – zpěv, Davido Pavlík – kytara a zpěv, Pepe Křeček – basa a zpěv, Tomáš Hajíček ml. – bicí. Jako host vystoupí skupina Wishmaters.

Jablonecký běh Do pohody

KDY: Sobota 25. června od 9 hodin

KDE: Přehrada Mšeno



Běžecké závody kolem přehrady pro veřejnost. Prezentace od 7:30. Start 9:20 předškoláci, 9:45 žactvo, 10:30 mladší dorost, 11:15 starší dorost a kategorie Zkus klus, 12:15 hlavní závod.

Letní venkovní ples – šance zvířatům

KDY: Sobota 25. června od 15 hodin

KDE: Pivovar Volt

Přijďte si užít před prázdninami kopec zábavy. Čeká vás super den plný skvělé muziky, o kterou se postará skvělá kapela Superhero Killers, zajímavého doprovodného programu i zábavných her. Vašim dětem budete moct dopřát malování na obličej, tetování air brushem, skákací hrad za symbolickou cenu. Tyto atrakce budou pro děti k dispozici od 16 - 19 hodin. Do 15 let jen dobrovolný vstup. Mimo skvělého piva e Voltu a Volťácké nabídky jídel se můžete těšit i na vege a vegan speciality. Bude pro Vás zajištěno i stylové posezení v krytých stanech. Mimo doprovodného programu, si budete po celý den moct zahrát origo dřevěné deskové hry Maty Moves. Dále se budete moci výtvarně vyjádřit ve stanu Ateliéru TUBA v čase od 16 - 20 hodin. A tato činnost nebude pouze pro děti, spíš naopak. Chystá se i dražba grafik od malíře Jana T. Mastika.

Zahájení sezony Letního kina

KDY: Sobota 25. června od 22 hodin

KDE: Letní kino

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



První letošní promítání pod širým nebem v jabloneckém Letním kině! Na programu bude snímek Souboj hrdinů.

WOW! Otevření expozice Svět zázraků

KDY: Neděle 26. června od 10 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie

ZA KOLIK: Zdarma

Přesně po dvou letech od dokončení skleněné přístavby otevře jablonecké muzeum očekávanou stálou expozici vánočních ozdob nazvanou Svět zázraků / World of Wonders / WOW! Otevřeno bude od 10 až do 22 hodin. Fakticky se tak návštěvníci mohou těšit na druhou muzejní noc. A nebude to jediná novinka. Současně bude mít svou premiéru nový muzejní ateliér, kde bude po celý den, až do 18 hodin „zvonečková dílna“ s možností ozdobení vlastní vánoční ozdoby. Od 14 hodin vystoupí na letní scéně Eurocentra oblíbený Big´O´Band a v 16 hodin návštěvníci symbolicky odzvoní otevření expozice. Připraveno bude i občerstvení s překvapením.

Orchestr Rudy Janovského

KDY: Neděle 26. června od 16 hodin

KDE: Eurocentrum – letní scéna

ZA KOLIK: Zdarma



Promenádní koncert velkého swingového orchestru. V případě extrémní nepřízně počasí se koncert bude konat v přilehlém Velkém sále Eurocentra.

Pěnčínské slavnostiázev akce

KDY: Pátek 24. června a sobota 25. června

KDE: fotbalový areál, Kittelův dům, Krásná

Bohatý kulturní a sportovní program nabídnou Pěnčínské slavnosti. Konají se v pátek a v sobotu na fotbalovém areálu v Pěnčíně a v sobotu také na Krásné. Chybět nebudou pouťové atrakce pro děti, regionální produkty a domácí dobroty. V hudebním programu se představí kapely O-Way, Žízeň, Walda & Alabama City nebo Krásná práce, závěr sobotního programu obstará liberecká parta Těla. Na programu je také utkání místní staré gardy FC Pěnčín proti staré gardě FK Jablonec! Na Krásné se v sobotu můžete těšit na hudební vystoupení, hry a soutěže pro děti v historickém duchu, ukázky klepání kosy, výroby skleněných figurek nebo výroby koberečku na tkalcovském stavu. A mnoho více.

Poutní slavnost

KDY: Sobota 25. června od 9 hodin

KDE: kostel sv. Petra a Pavla na Horním Tanvaldě



Den zahájí v 9 hodin bohoslužba doprovázená sborem senior akademie ZUŠ Tanvald, který bude doplněný zájemci z řad farníků a členů spolku Zachraňme Tanvaldské kostely. Po bohoslužbě bude připraveno drobné občerstvení v podobě místní kávy a koláčků farnic. Maminky s dětmi z Tanvaldska připravují misijní stánek, který bude otevřený od 10 do 12 hodin. Kostel bude během dopoledne otevřený i s věží, návštěvníci tak budou moci nahlédnout ke zvonu a dozvědět se něco o historii zvonů v tomto kostele. Nově budou moci shlédnout fotografie dochovaného církevního praporu z tohoto kostela, který nechal spolek nafotit.

Noc sokoloven

KDY: Pátek 24. června do 17 hodin

KDE: sokolovna, ulice Masarykova, Železný Brod

Akce se koná k 160 letům založení Sokola a zároveň založení Sokola Železný Brod. Můžete si zde vyzkoušet stolní tenis a pohybové aktivity na nářadí. Pro děti bude připravena překážková dráha. Brodský Sokol nabízí sportování v těchto oddílech: volejbal, stolní tenis, házená, lyžování + běhy, všestrannost – cvičení.

Dětské sportovní odpoledne

KDY: Sobota 25. června od 14 hodin

KDE: Hrubá Horka



TJ Sokol Hrubá Horka pořádá sportovní akci pro děti. Akce se uskuteční v obci Hrubá Horka (cca 3 km u Železného Brodu). Občerstvení zajištěno. Spousta dovednostních her a soutěží.

Silvestr 2022 a půl

KDY: Sobota 25. června do 19:30 hodin

KDE: na rozhraní ulic Občanská a Vřesová, Smržovka

ZA KOLIK: 220/250 Kč

V létě? A proč ne, svět se zbláznil… Chybět nebude vánoční stromeček, cukroví, svařák, buřty na ohni a další. Celý večer bude hrát country skupina S Nástroji. Ve 22.22 hodin vypukne velkolepý ohňostroj. Rozhodně je na co se těšit!

Funkin´ Turnov 2022

KDY: Pátek 24. června od 18 hodin

KDE: před Střelnicí, Turnov

ZA KOLIK: 300/350 Kč

Již 18. ročník funkového festivalu se připojuje k oslavám 750 let Turnova a přizpůsobil tomu i letošní line up. Významná část účinkujících má totiž své kořeny v Turnově. Tradičně poslední červnový pátek tak vystoupí před Střelnicí What The Funk, Paulie Garand & band, Aiko, Funk Corporation a Lety mimo.