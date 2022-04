Pátrací hra po Jablonci. Vyzkoušej si, jak dobře se rozhlížíš kolem sebe. Čeká na tebe několik detailů a tvým úkolem je, označit do plánku místa, kde se nachází popřípadě se u detailů vyfotografovat. Pátrací oblastí bude pro tentokrát Petřín.

Jak víla Modrovláska splnila tři přání

KDY: Pátek 25. března od 10 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 60 korun



Lenivý a nafoukaný pytlák Matěj chystá past na Zajíčka Ušáčka a jeho hubatá žena Anděla chodí ráda do lesa na houby. Přesto, že se mají rádi, často se dohadují, protože si každý prosazuje jenom to své. Nevěří, že se s pohádkovými bytostmi opravdu mohou setkat a také nevědí, že se jejich přání mohou snadno vyplnit. A tak, ve chvíli, kdy do jejich života vstoupí kouzelná moc Víly Modrovlásky, začíná příběh plný nečekaných událostí. Co se může stát, když si lidé chtějí přírodu podmanit a přizpůsobit její zákony svým přáním? A co když si se vzácnými dary nedokážou poradit? Zvítězí sobectví, nebo pokora a láska? O tom vypráví tato pohádka.

Sedmikrásky II.

KDY: Pátek 25. března od 19 hodin

KDE: Nazdar – kulturní prostror, sokolovna

ZA KOLIK: 100 korun

Scénické čtení unikátního textu. Bára Purmová a Daniela Grohová přečtou nedokončené pokračování kultovního filmu Ester Krumbachové a Věry Chytilové. Jan Bernard uvede svou nově vydanou knihu 5 a 1/2 scénáře Ester Krumbachové a povypráví o vzniku předloh a spolupráci těchto dvou důležitých osobností československé nové vlny.

Sportovní ples a Dětský maškarní karneval

KDY: Sobota 26. března od 14 a 20 hodin

KDE: sokolovna, Těpeře u Železného Brodu

ZA KOLIK: 100 korun



V těpeřské sokolovně se v sobotu konají hned dvě akce. Dětský maškarní karneval s DJ Brožkem začíná ve 14 hodin. Vstupné: 20 Kč/osoba. Sportovní ples, při kterém k tanci a poslechu zahraje skupina Rytma, začíná ve 20 hodin.

Příjezd Krakonoše

KDY: Sobota 26. března od 10 hodin

KDE: běžecký stadion za hotelem Skicentrum, Harrachov

Tradiční veselice známá pod názvem Příjezd Krakonoše se uskuteční již po čtyřiasedmdesáté. Do Harrachova v sobotu 26. března dorazí jak vládce Krkonoš, tak jeho menší příbuzný duch Jizerských hor Muhu a víla Izerína, pojmenovaná podle řeky Jizery. Samozřejmě, že místní obyvatele přijede pozdravit i hrabě Harrach a další význační hosté. Všichni přivítají jaro, které už pomaličku vystrkuje své růžky i v horách.

Bookstart – s knížkou do života

KDY: Neděle 27. března od 17 hodin

KDE: Městská knihovna, Železný Brod

Pořadatelé zvou maminky (i tatínky) s nejmenšími dětmi na setkání v rámci projektu Bookstart - S knížkou do života s lektorkou Lenkou Hřibovou. Téma - Jak kohouti obarvili svět.

Rockový mejdan

KDY: Sobota 26. března od 19.30 hodin

KDE: Restaurace U Dubu, Tanvald

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Rockový koncert kapel Sayonara z Jablonce a The Broken Dam z Tanvaldu. Čeká na vás dobrá rocková hudba a bohaté občerstvení.

Můj hlas Angeliky

KDY: Pátek 25. března od 18 hodin

KDE: Parkhotel, Smržovka

ZA KOLIK: 100-80 korun



Talkshow principála Divadla Hnedle vedle Tomáše Bartáka s herečkou Libuší Švormovou, při které se určitě nebudete ani chvíli nudit.

Dětský karneval

KDY: Sobota 26. března od 15 hodin

KDE: Parkhotel, Smržovka

ZA KOLIK: 30 korun

Karneval s Hudebním divadlem Hnedle vedle. V maskách mohou přijít nejen děti.