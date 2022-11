Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi, ale jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál. V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče. Po vystoupení se Michal s dětmi fotí a podepisuje.

Rozsvícení stromečku na Petříně

KDY: Pátek 25. listopadu od 18 hodin

KDE: Hotel a restaurace Petřín



Přijďte se podívat na živý betlém a zazpívat si koledy. Dopis pro Ježíška vezměte s sebou, schránka na dopisy bude připravená až do 4. adventní neděle

Nežfaleš a Stará puška

KDY: Pátek 25. listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 250 Kč

Pražská punkrocková kapela slaví na Rampě své dvě desítky let!!! Akusticky doprovodí Stará puška. Unikátní spojení svébytného recitálu frontmana a výhradního autora písní kapely Staré pušky Sydoše a jedné z předních kapel současné české punkrockové scény. Za dobu svojí existence Nežfaleš projela mnohokrát křížem krážem české i slovenské země, natočila řadu alb, singlů nebo videoklipů. I přes změny v sestavě nebo zajímavé lidské osudy, stále platí „každej klub i bar, každej víkend za to stál“…

Hvězdy nad Ještědem

KDY: Sobota 26. listopadu od 17 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 120 Kč



Finálový večer, pěvecké soutěže ve kterém se vám představí sóloví zpěváci za doprovodu členů kapely Sto zvířat.

Rozsvícení vánoční stromu

KDY: Neděle 27. listopadu od 14 hodin

KDE: Mírové náměstí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Samotné rozsvícení stromu, které je časováno na 17. hodinu, doplní vystoupení dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude!, projev primátora a duchovní slovo, o něž se postará římskokatolický kněz Štěpán Smolen. Pod vánočním stromem bude tradičně v tento den umístěna schránka na dopisy Ježíškovi. Do města můžete však vyrazit už dříve. Děti stráví příjemný čas vyráběním vánočních dekorací a dárečků s DDM Vikýř v Eurocentru (14:00–17:00), dospělí mohou zavítat na fotografickou výstavu Jablonec proti proudu času, která je přístupná zdarma v Domě Scheybalových (15:00–17:00). V Městské galerii MY v 15 hodin začne nová výstava betlémů, vánočních pohlednic a dětských knih Vánoce s Vojtěchem Kubaštou. Návštěvníci si budou moci zakoupit v galerii i v turistickém infocentru vánoční zboží, betlémy, knižní novinky či regionální dárky. Otevřen bude také svátečně vyzdobený kostel svaté Anny pro chvíle klidu a rozjímání (15:00–17:00). Až do 19:00 pak ještě můžete navštívit Křišťálový ráj na nám. Dr. Farského (prodej skla, bižuterie a vánočních ozdob, dílničky).

Country Sisters

KDY: Neděle 27. listopadu od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 230 – 250 Kč



Koncert k 50. výročí založení této ryze dámské skupiny. Country Sisters je severočeské kvinteto temperamentních zpěvaček, muzikantek a tanečnic, které vytvořilo formaci plně ovládající nejen jeviště, ale i pozornost hlediště. Ryze dívčí kapela vznikla v roce 1972 v Jablonci nad Nisou pod názvem Jizerská protěž a za dobu své existence samozřejmě mnohokrát měnila své složení. Kapelnice a manažerka skupiny Soňa Kociánová tvrdí, že má při výběru členek neuvěřitelně šťastnou ruku, vybírá si je a pracuje s nimi již v časovém předstihu, každá z nich ovládá minimálně dva hudební nástroje, jsou nadané nejen po stránce hudební ale i taneční. Zpěv v angličtině a ovládnutí jednoho světového jazyka je samozřejmě podmínkou.

Vánoční trhy zakončené rozsvícením stromu

KDY: Sobota 26. listopadu od 10 hodin

KDE: náměstí 3. května, Železný Brod

Možnost nákupu rozličného vánočního zboží přímo na náměstí 3. května v Železném Brodě a bohatý kulturní program… V rámci trhů bude také poprvé k vidění výstava Skleněné ozdoby v Městské galerii Vl. Rady v Železném Brodě. Zde budou v čase 10-16 hodin probíhat workshopy - Malování perníčků s RC Andílkem a Šitý šperk s paní Jiřinou Čermákovou. Přijďte si vytvořit malou drobnost pro radost.

Vánoční ozdoby

KDY: Sobota 26. listopadu – 30. prosince

KDE: Městská galerie Vlastimila Rady

Výstava různých druhů vánoční ozdob. Přijďte se inspirovat a naladit na vánoční atmosféru.

Dámská šatna

KDY: Sobota 26. listopadu od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

Pojďte se podívat na to, jaká tajemství ukrývá dámská divadelní šatna před i během představení. Co vše se v ní odehrává a jaká skrývá tajemství. V komedii A. Goldflama uvidíte: Štěpánku Borovičkovou, Veroniku Svobodovou, Kateřinu Hartlovou, Ivu Kesnerovou a Oldu Hudského. Režie: Tomáš Kesner.

I. adventní koncert

KDY: Neděle 27. listopadu od 16 hodin

KDE: kostel sv. Jakuba Většího



Luděk Vele, Bohuslav Lédl a hosté – mohutný sametový bas Luďka Veleho a majestátní zvuk brodských varhan zazní o první adventní neděli.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu s Krakonošem

KDY: Neděle 27. listopadu od 16 hodin

KDE: náměstíčko, Harrachov

Vystoupí harrachovské děti ze ZŠ a MŠ, připravena je zdravice starosty města a Krakonoše, vystoupení Štěpána Vrány a mladých hudebních nadějí či pouštění lodiček. Proběhne soutěž o nejlepší závin. Nebudou chybět tekutiny na zahřátí, sejkory od SDH Harrachov a vánoční cukroví, které napekly harrachovské hospodyňky.

Adventní setkání

KDY: Neděle 27. listopadu od 16 hodin

KDE: kostel sv. Antonína Paduánského, Bedřichov



Adventní setkání u kostela sv. Antonína Paduánského, kde se bude zpívat a rozsvítí se vánoční strom. Program: 16.00–16.45 adventní zpívání v kostele s Petrem Voslařem a Alicí a pak ještě zazpívání u velkého vánočního stromu před kostelem, 16.45–17.00 malá bohoslužba, posvěcení vánočního stromu a návštěvníků. 17.00 rozsvícení vánočního stromu u kostela a malé předvánoční občerstvení u kiosku v nové betlémské stáji.

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: Neděle 27. listopadu od 18.30

KDE: před Zámečkem, Snržovka

Součástí letošní akce bude opět vypuštění balónků s přáním Ježíškovi. Napsaná přání si přineste s sebou, balónek se světýlkem budete moci zakoupit na místě. Chybět nebude ani něco malého k zakousnutí a teplého k zahřátí. Už v 16.30 se rozsvítí deskový betlém a vánoční strom na rozhraní ulic Občanská a Vřesová ve Střední Smržovce.

Rozsvícení vánočního stromu

KDY: Sobota 26. listopadu od 16 hodin

KDE: centrální parkoviště, Tanvald

Akce se uskuteční na Centrálním parkovišti v Tanvaldě. Od 16 hodin proběhnou vánoční dílničky a prodejní výstavka SVČ v Tanvaldě. Od 16,30 hodin bude rozsvícení stromu a vystoupení ZUŠ Tanvald. Vystoupí studenti ZUŠ Tanvald: saxofonový kvartet, pěvecké sbory Hlásky a Melodia a sólisté. Bohaté občerstvení a živý betlém.

První adventní neděle

KDY: Neděle 27. listopadu od 14 hodin

KDE: Riedlova vila, Desná

Malý vánoční trh s tvořením. Pohádka pro děti s mikulášskou nadílkou. Rozsvícení vánočního stromu a Riedelovy vily.

Advent na statku

KDY: Sobota 26. listopadu od 16:30

KDE: Boučkův statek, Malá skála



Tradiční adventní podvečer spojený s rozsvěcením betlému Josefa Jíry a vánoční výstavou betlémů ve Vejměnku. Koledy zahrají a zazpívají děti ze ZŠ Malá Skála a Kvartet 5 tet.

Zahájení adventu

KDY: Sobota 26. listopadu od 16 hodin

KDE: park, Velké Hamry

Zahájení proběhne za zvuku krásných vánočních písní v podání Martiny Křížové a Romany Blaschkeové. Vánoční občerstvení bude zajištěno v sokolovně. Součástí zahájení bude předvánoční výstavka v budově radnice na téma Vánoce, svátky Andělů (ukázky tradičních i netradičních ručních prací).

Loučenský advent

KDY: Neděle 27. listopadu od 17 hodin

KDE: kostel sv. Josefa v Loučné, Janov nad Nisou

Tradiční Loučenský Advent rozezní i letos kostelík svatého Josefa v Loučné u Janova nad Nisou. Vystoupí MŠ Janov.