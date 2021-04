Skalní kaple u Kunratic

KDY: Kdykoliv

KDE: Kundratice u Cvikova

ZA KOLIK: Zdarma

Východně od Cvikova v podhůří Lužických hor najdou návštěvníci severních Čech zajímavou skalní kapli. Kaple byla do pískovcových skal na území takzvaného Kunratického Švýcarska vytesaná místním rodákem Franzem Hüllem. Kaple, v níž dříve bývala také dřevěná soška a obraz Panny Marie, má podobu antického chrámu a dodnes jsou tady viditelné dva letopočty - 1834 a 1934, kdy byla kaple vysvěcena místním Horským spolkem. Kdo se při cestě sem unaví, může si odpočinout na lavičce, vytesané do vedlejší skály. Komu by ani to nestačilo, má možnost prohlédnout si nedaleko odsud další skalní útvary jako Karlův odpočinek nebo přírodní památku Dutý kámen.

Skalní kaple je dobře přístupná po zeleně značené turistické trase vedoucí mezi Kunraticemi u Cvikova a Drnovcem. Od Cvikova je vzdálená 3,5, od Kunratic 1,5 kilometru. Nejbližší železniční stanice je ve Svoru, odkud je to sem ale ještě skoro 7 kilometrů.

NPřečtěte si knihu Štvanice

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 329 Kč



Skupina bývalých spolužáků z Oxfordu, nyní třicátníků, se tak jako každý rok od ukončení studia setkává o vánočních prázdninách, aby spolu přivítali nový rok. Tentokrát pro svou silvestrovskou oslavu zvolili idylické, odlehlé sídlo na Skotské vysočině – dokonalé místo, kde si s přáteli odpočinout od civilizace a spěchu každodenního života.



Na místo dorazí 30. prosince, krátce předtím, než dům odřízne od okolního světa dlouho nevídaná sněhová vichřice. O dva dny později, na Nový rok, je jeden z přátel nalezen mrtvý.



Výlet přitom začal nevinně: obdivováním okolní přenádherné, leč zlověstné přírody, popíjením šampaňského před krbem s praskajícím ohněm a vzpomínáním na studentská léta. Ale po deseti letech se tíha dlouho potlačovaných výčitek a vzájemných obvinění stává natolik neúnosnou, že ji nepřebije ani nostalgie vyvolaná vzpomínkami na společné zážitky. Uprostřed silvestrovského veselí se pouto, které přátele drželo tolik let pohromadě, znenadání přetrhne.



Jeden z nich přijde o život. A někdo z přeživších je pachatelem.

Zahrajte si hru krycí jména

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 439 Kč



Hlavní špión řekne: "Vlna 2". Najdete ta dvě správná slova, která vám pomohou k vítězství? Skrytou identitu všech 25 agentů znají jen hlavní špióni. Ostatní hráči znají agenty pouze pod jejich KRYCÍMI JMÉNY. Týmy spolu soupeří o prvenství v úspěšném kontaktování všech svých agentů. Hlavní špióni předkládají jednoslovné indicie pro skupinu slov zobrazených na stole. Spoluhráči se pokoušejí uhodnout slova své barvy a vyhnout se slovům patřícím soupeři. Opravdový profesionál nikdy nekontaktuje nájemného vraha.

Podívejte se na film Gympl

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma



V prvním plánu jde o příběh party studentů gymnázia, kteří se věnují malování graffiti. Na pozadí se ale odkrývají problémy mladé generace, konflikt mezi konformitou a naprostou svobodou, odpovědností a životem okamžiku, konflikt mezi školou, která je odcizená realitě, a studenty, kteří chtějí dělat skutečné věci. Hlavními hrdiny je dvojice gymnazistů Petr a Pavla, jejich učitele Tomáše a jeho ženy Aleny. Divák se dostává ze zaběhlých školních paravidel do temného nočního reje, kde sprejeři žijí svůj vysněný život. Nespoutaná svoboda, ignorance všech pravidel, i hip-hopová muzika dokresluje dramatický, téměř dobrodružný příběh. Unavené, stereotypní město před námi ožívá nepoznanou atmosférou.

Poslechněte si podcast Kudy běží zajíc

KDY: Kdykoliv

KDE: Internet

ZA KOLIK: Zdarma



Pokud patříte mezi fanoušky fotbalu, neměli byste minout podcast s názvem Kudy běží zajíc. Ondřej Novotný a Jan Podroužek se ve svém podcastu věnují prostřední českého fotbalu. „Vše co potřebuješ vědět ještě předtím než se v pátek vykopne liga a ještě mnohem víc drbů z kabin a trávníků,“ říkají o svém podcastu samotní tvůrci.