Kapsy plný šutrů

KDY: Pátek 26. listopadu od 19 hodin

KDE: Městské divadlo

ZA KOLIK: 320 – 380 Kč

Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy? Nahlédnou do něj, když se stanou komparsisty amerického velkofilmu, který natáčí hollywoodská filmová produkce v jejich malém irském městečku. Osobitě komentují situace a nové vztahy mezi členy štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany. Ty všechny mistrně ztvárňují pouze dva herci. Hra Plný kapsy šutrů získala řadu ocenění, mj. Cenu Laurence Oliviera pro nejlepší komedii nebo Cenu kritiků města New York. Hrají Radek Holub a Miroslav Vladyka

PŘESUNUTO NA 29. DUBNA!!! - Vypsaná fiXa

KDY: Pátek 26 listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Na Rampě

ZA KOLIK: 290 – 310 Kč



Hity jako Antidepresivní rybička, Holka s lebkou nebo 1982 má na svém kontě pardubická partička Vypsaná fiXa, která se v pátek představí v jabloneckém Klubu Na Rampě. Kapela vznikla v roce 1994, má základy v rocku, obohaceném o prvky jiných žánrů. Sama kapela se někdy označuje za pop punkovou. Výrazným prvkem skupiny jsou její básnické, surrealistické texty, které píše frontman Michal Mareda alias Márdy

ZRUŠENO!!! - Rýnovice sobě!

KDY: Sobota 27. listopadu od 15 hodi

KDE: Dům česko-německého porozumění

Otevření trhu drobných radostí, vánoční dílny, sousedské setkání všech lidi dobré vůle. V 17:00 rozsvícení vánočního stromu s překvapením, zpívání u stromečku, vítání adventu.

Rozsvícení vánočního stromu – bez doprovodného programu!

KDY: Neděle 28. listopadu

KDE: Mírové náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Kvůli protiepidemickým opatřením se nebude konat doprovodný program včetně trhu. Strom se rozsvítí v předem neurčenou hodinu, stejně tak výzdoba, která bude město krášlit po celý advent. Schránka na dopisy Ježíškovi zůstane pod stromem ještě v následujícím týdnu do 5. prosince a otevřeny budou výstavy a turistické infocentrum v Domě Scheybalových (15 – 19 hodin).

Hledání rovnováhy

KDY: do dubna 2022

KDE: Muzeum skla a bižuterie

Československé lisované sklo zná celý svět. Jablonecké muzeum připravilo reprezentativní přehledovou výstavu s publikací přibližující jeho historii a vývoj mezi lety 1948 až 1989. Nazvalo ji Hledání rovnováhy. Představuje na ní dobové komerční hity, prototypy i experimenty, s nimiž přicházeli designéři zvučných i méně známých jmen, jejichž úkolem bylo každoročně přinášet nové vzory užitkového skla pro každodenní použití v domácnostech či restauracích.

Advent na Kittelovsku

KDY: Sobota 27. listopadu od 15 hodin

KDE: Kittelův dům, Krásná - Pěnčín



Advent začíná aneb adventní okénka se skleněnými betlémy v Kittelově domě. Hudba, občerstvení, svařák. Od neděle 28. listopadu do 2. února 2022 - Výstava skleněných betlémů za okny Kittelova domu.

Zahájení adventu

KDY: Neděle 28. listopadu od 16 hodin

KDE: park Velké Hamry

Zahájení proběhne za zvuku krásných vánočních písní v podání Martiny Křížové a Romany Blaschkeové. Vánoční občerstvení zajištěno v Sokolovně. Součástí zahájení bude předvánoční výstavka v budově radnice na téma Pěkné přání potěší. Na výstavce budou k vidění i ukázky tradičních a netradičních ručních prací.