Skleněné pátky KDY: Pátek 26. srpna od 10 do 17 hodin KDE: Muzeum skla a bižuterie

Na prázdninový čas připravilo jablonecké muzeum tradiční Skleněné pátky, kdy se každý druhý pátek návštěvníci mohou seznámit s ukázkami tradiční výroby skla a bižuterie vedené zkušenými lektory. Pátek 26. srpna bude patřit korálkům.

Napětí vol. 13 - Technørd

KDY: Pátek 26. srpna od 17 hodin

KDE: Pivovar Volt

ZA KOLIK: Zdarma



Letos už podruhé zavítá do jabloneckého pivovaru techno uskupení ze severu Technørd a představí se ve své lehčí hudební poloze. Tentokrát mimo djs Xadam a Dahojeufo přijala pozvání vycházející hvězda Petra.P. Dále pak vystoupí liberecký dj Martin Korg.

Den s jabloneckými hasiči

KDY: Sobota 27. srpna od 13 hodin

KDE: Bíííč u jablonecké přehrady

Ukázka nové i historické hasičské techniky! Komentované prohlídky, možnost vyzkoušet si hašení hasicím přístrojem! Doražte si užít poslední prázdninový víkend s jabloneckými hasiči.

Rozloučení s prázdninami

KDY: Neděle 28. srpna od 13 hodin

KDE: Pivovar Volt

Přijďte se s vašimi dětičkami rozloučit s prázdninami tvořením, pohybovými aktivitami, poslechem hudby, zpěvem a skotačením v obřím skákacím hradu do areálu Pivovaru Volt. V rámci celé akce budete mít možnost přispět Nadaci Úsměv nejen pro Kryštofa příspěvkem u tvořivých dílniček, vaší útratou na benefičním bazárku a dobrovolným vstupným na skákací hrad. Dále můžete přispět Nadaci Preciosa zakoupením náramků.

Futur swing

KDY: Neděle 28. srpna od 15 hodin

KDE: Tyršovy sady

ZA KOLIK: Zdarma

Repertoár kapely Futur Swing je primárně inspirován hudbou Django Reinhardta (1910 - 1953). Jejich přístup k těmto dnes již téměř sto let starým skladbám je založen na improvizační svobodě, hravosti, humoru a posouvání tradičního gypsy-jazzového idiomu novými směry místy až hraničícími s avantgardou, avšak se snahou o zachování ducha staré doby. Pět různých akustických nástrojů (kytara, šestistrunné banjo, housle, kontrabas, saxofon) tvoří pestrou a neotřelou zvukovou koláž, se kterou Futur Swing pracuje prostřednictvím aranží, instrumentace a improvizac

Prázdninový ateliér

KDY: Každý den od 10 do 18 hodin

KDE: Muzeum skla a bižuterie



Po celé letní prázdniny lze v rámci běžného vstupného navštívit stálý prázdninový ateliér, s tvůrčími dílnami určenými především pro rodiny s dětmi. Ateliér navíc přivítá zájemce v novém prostoru, který je přístupný z vestibulu muzea.

Běhej lesy Jizerská

KDY: Sobota 27. srpna od 7 hodin

KDE: Stadion Bedřichov

ZA KOLIK: Startovné od 250 korun

Proběhni si slavná místa legendární Jizerské 50. Dostaneš se na ikonická místa, která projíždějí elitní běžkaři i hobbíci při Jizerské 50. Uvidíš, jak vypadá Hřebínek, Smědava, Jizerka či Olivetská hora bez sněhové pokrývky. Na trať vyrazíš z lyžařského stadionu v Bedřichově, na výběr máš závody na 11 či 22 či ultramaratonských 50 km (přesná délka 48 km).

Tvořivé dílny na Kristánově

KDY: Sobota 27. srpna od 10 do 17 hodin

KDE: Liščí bouda na Kristiánově

ZA KOLIK: Zdarma



Ozvláštněte si výlet v Jizerských horách návštěvou našich tvořivých dílen v Liščí boudě na Kristiánově! Spolu s vybranými lektory si můžete každou druhou sobotu po celé prázdniny vyzkoušet výrobu různých skleněných i bižuterních předmětů. Po celou sezónu bude také pro zvídavé děti připravena hra „O skláři Lišákovi“, která jim hravou formou přiblíží historii osady a napoví, kde podle místní pověsti hledat poklad čaroděje Tamanna. Šikovní pátrači nezůstanou bez odměny! Tvořivé soboty na Kristiánově můžete navštívit od 10 do 17 hodin a jsou zdarma. Tuto sobotu se můžete těšit skleněné knoflíky

Volupsie

KDY: Sobota 27. srpna od 19 hodin

KDE: kostel sv. Antonína Paduánského

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Původně bluegrassová kapela, která vznikla v roce 1968. Postupně se měnilo obsazení i styl hudby, dnes hraje převážně moderní country.

Držkovská pouť

KDY: Sobota 27. srpna a neděle 28. srpna od 12 hodin

KDE: Držkov



K vidění bude hasičská technika či ukázky kolektivu mladých hasičů. V 16 hodin proběhne mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, v 17 hodin startuje fotbalový zápas Držkov – Harrachov. Večer zahraje k tanci a poslechu kapela Dobrá parta. Na děti čekají po oba víkendové dny atrakce a pouť zakončí v neděli od 17 hodin koncert My Gospel v kostele.

Easyriders ride Harrachov

KDY: Pátek 26. srpna – neděle 28. srpna

KDE: areál pod Mamutím skokanským můstkemm Harrachov

Sraz motorek pod Mamuťákem. Čeká tě spousta zajímavého programu, kvalitní kapely a navíc pro prvních 500 registrovaných účastníků vstup na kapely zdarma.

Canoe Polo + koncert Xaviera Baumaxy

KDY: Sobota 27. srpna a neděle 28. srpna

KDE: Koupaliště v Zákoutí

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Finálový turnaj ČP s mezinárodní účastí. V sobotu od 19 hodin koncert Xaviera Baumaxy. Bohatý catering.

1. ročník Food festival Harrachov

KDY: Sobota 27. srpna od 11 hodin

KDE: louka za městským úřadem, Harrachov

Je to tady. První ročník Food Festivalu v Harrachově. Španělsko, Italsko, Ukrajinský festival. Plný zábavy, muziky a skvělého jídla. Zábava pro děti , pro dospělé a spousty dalšího. Nezapomenutelný zážitek. Přijďte ochutnat jídlo 3 zemí a užít si skvělou zábavu v centru města.

Brazil samba show

KDY: Sobota 27. srpna od 19 hodin

KDE: restaurace U Hajného Bedřicha



Harrachov navštíví holky z Brazílie alias Brazil samba show. Od 19 hodin vás zábavnými tanci rozvlní jako u nich na pláži.

Ukončení prázdnin

KDY: Sobota 27. srpna od 16 hodin

KDE: areál hasičárny, Velké Hamry

Hasičská jednota Hamrka pořádá oslavu konce prázdnin. K tanci a poslechu hraje Spolek Potulných Muzikantů. Těšit se můžete na pivo, limo a pochutiny z udírn

Koncert sboru dobrovolných muzikantů Desná

KDY: Pátek 26. srpna od 18 hodin

KDE: Tenis club Tanvald

Koncert Sboru dobrovolných muzikantů z Desné na Sluneční terasu U Tenisu v Tanvaldě. Přijďte si poslechnout dobrou hudbu. Občerstvení zajištěno.

Koncert Funny Grass

KDY: Sobota 27. srpna od 18 hodin

KDE: Kemp Tanvaldský Špičák

Koncert skupiny Funny Grass v rámci Hudebního léta v areálu kempu Tanvaldský Špičák.Přijďte se podívat a poslechnout dobrou muziku. Občerstvení, točené pivo a dětský koutek.

Loučení s létem

KDY: Sobota 27. srpna od 14 hodin

KDE: Horská Kamenice u Železného Brodu



SDH Horská Kamenice vás zve do obce Horská Kamenice u Železného Brodu na skvělou akci. S kapelou Kapelníci a Prorock se rozloučíme s létem. Občerstvení zajištěno.

3. ročník Slavnosti turnovského piva

KDY: Pátek 26. srpna a sobota 27. srpna

KDE: Měšťanský pivovar Turno

ZA KOLIK: 100 – 390 Kč

Areál se v pátek otevře v 16:30. Zahrají kapely Poprock, Booters, Anacreon a od 22 hodin Arakain. V sobotu bude areál otevřen od 13 hodin. Návštěvníkům zahrají Hallodrn, Serge X, Těla, Anarchia. Horizont. Monkey Business a Komunál. Akce se koná přímo v areálu pivovaru, Na Lukách (cca 200 m za autobusovým nádražím). Přijďte ochutnat piva z Měšťanského pivovaru Turnov. V nabídce samozřejmě budou i jiné alko i nealko nápoje a něco dobrého do žaludku. Vstupenky zakoupíte přes TICKETSTREAM a v den konání na místě. Cena v předprodeji na oba dny je 390 Kč. Na pátek 26. 8. 2022 150 Kč v předprodeji a 190 Kč na místě. Na sobotu 290 Kč v předprodeji a 360 Kč na místě. ZTP a děti do 12 let 100 Kč - prodej pouze na místě.