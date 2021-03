Navštivte zřícenina hradu Chlum

KDY: Kdykoliv

KDE: Olešnice

ZA KOLIK: Zdarma

Chlum (nebo také Kozlov) je zřícenina skalního hradu, který se nalézá na vrchu Kozlov asi 2 kilometry od města Turnov. Tento původně dřevěný skalní hrad pochází z počátku 14. století. Poslední zprávy o hradu jsou z roku 1362 a poté opuštěný hrad zaniká v souvislosti s připojením jeho statků k nedalekému hradu Valdštejn.

Z rozsáhlého areálu hradu se dochovalo pouze několik do skály vytesaných světniček a hradní studna. Hrad využíval pro obranu zejména přirozené skalní útvary, které byly doplněny dřevěným opevněním. V blízkosti zříceniny je vyhlídka Karla Václava Raise.

Vydejte se na vyhlídku Poustevníkův kámen

KDY: Kdykoliv

KDE: Hejnice

ZA KOLIK: Zdarma



V Hejnicích ve Frýdlantském výběžku severně od Liberce najdou návštěvníci severních Čech hezkou vyhlídku, která před několika lety prošla pěknou úpravou.

Vyhlídka Poustevníkův kámen, pojmenovaná po poustevníkovi Eremitu Paulu Stelzigovi, bývala oblíbeným turistickým cílem odedávna, v polovině minulého století tady dokonce stály restaurace a lesní divadlo až pro 2 tisíce diváků. Dnes se na skále opatřené železným zábradlím nachází kříž, od něhož se otevírají nádherné výhledy na Hejnice s kostelem, Jizerské hory se Smrkem, Paličník, Smědavskou horu, Frýdlantské cimbuří nebo Ořešník.

Zájemci o poznání tady najdou otočný panel v podobě stromu, z něhož se dozví více o samotné vyhlídce, kostelu i přírodě Jizerských hor. Ideálním výchozím bodem pro výstup na vyhlídku je kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích: ze silnice na Ferdinandov pak po pár stech metrech pokračuje polní cesta až na vyhlídku. Cesta je dobře značená a není dlouhá, a tak si na ni určitě mohou troufnout i rodiny s malými dětmi. Do Hejnic jezdí vlak a z železniční stanice je to na skálu jen necelý kilometr pěšky

Přečtěte si Malého prince

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 129 Kč



Zvláštní vydáni báječné knihy Antoine de Saint Exupéryho Malý princ nabízí Rybka publisher. Právě v této náročné době určitě přijde vhod zastavit se nad jedinečným vyprávěním plným soucitu, porozumění a lásky. Jedná se o unikátní vydání oblíbené knihy, jež jako první a jediné v Česku co možná nejpřesněji a nejvěrněji odráží jeho původní podobu. Vychází z prvního, newyorského vydání z roku 1943 a představuje jediné zpracování, jež sám Exupéry odsouhlasil a které je plně v souladu s jeho přáním.

Zahrajte si Chytré kostky pro děti

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy



Chytré kostky je hra a zároveň výuková pomůcka pro rozvoj dovedností při psaní, čtení a počítání pro děti od 4 do 9 let. Je to zábava a učení při vzdělávání nejmenších. Je možné hrát Chytré kostky v kruhu rodiny, v dětských skupinách a školkách nebo při hraní. Výrobce připravil pro hru obrázkové karty jako doplněk. Dítě z kostek skládá názvy toho, co vidí na kartičkách. Po otočení si může zkontrolovat, jestli slovo složilo správně. Významy obrázků jsou v češtině a angličtině.